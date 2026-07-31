नहीं रहीं मशहूर गायिका जमुना रानी, 6000 से ज्यादा गानों को दी अपनी आवाज; 88 साल की उम्र में हुआ निधन

Jamuna Rani Death: भारतीय संगीत जगत के लिए एक अत्यंत दुखद खबर सामने आई है. बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री को अपनी अनूठी और सुरीली आवाज से दशकों तक संगीत जगत में योगदान देने वाली दिग्गज प्लेबैक सिंगर जमुना रानी का निधन हो गया है. 88 साल की उम्र में उनके निधन से संगीत प्रेमियों और पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.
जमुना रानी पिछले कुछ समय से बढ़ती उम्र से जुड़ी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. उन्होंने गुरुवार शाम बेंगलुरु स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर मिलते ही उनके लाखों फैंस और दक्षिण भारतीय सिनेमा के सितारों ने उन्हें श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया. उनका अंतिम संस्कार कल्लाहल्ली में संपन्न किया जाएगा.
जमुना रानी का जन्म 1938 में आंध्र प्रदेश में हुआ था. उन्होंने महज 7 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था. उनके करियर की शुरुआत फिल्म 'त्यागय्या' (Tyagayya) से एक प्लेबैक सिंगर के रूप में हुई. अपने लंबे और सफल करियर के दौरान, उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में 6,000 से अधिक गाने गाए. उनकी अपनी अनूठी आवाज के वजह से अपने दौर के बेस्ट सिंगरों में अलग पहचान बनाई. उनकी आवाज विशेष रूप से क्लब डांस गानों, जिप्सी गानों और लोक गीतों के लिए बहुत बेस्ट मानी जाती थी. उन्होंने 1952 की फिल्म 'कल्याणी' के साथ तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था.
तेलुगु सिनेमा में जमुना रानी ने 'सरदा सरदा सिगरेटू', 'एंथा टक्कारी वडु नाराजू', 'मुक्कुमिधु नृखी.. नी मुखनिके आदा', 'कोटू बूटू वीडा बावा वचादय्या' और 'पाडापाडावे वैयारी गलीपतामा' जैसे गानों से अपार लोकप्रियता हासिल की. उनकी प्रतिभा केवल भारतीय भाषाओं तक ही सीमित नहीं थी. श्रीलंका की सिंहली फिल्मों में भी उनके गानों को सफलता मिली. विशेष रूप से सिंहली फिल्म 'सदा सुलांग' में प्रसिद्ध गायक ए.एम. राजा के साथ उनका युगल गीत 'जीवना मी गमना रामसारे' श्रीलंकाई संगीत में एक सदाबहार गीत बन गया है.
जमुना रानी ने अपने करियर में टी.एम. साउंडराजन, पी.बी. श्रीनिवास और इलैयाराजा जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया. उनके बेहतरीन योगदान के लिए तमिलनाडु सरकार ने उन्हें 1998 में 'कलैमामणि पुरस्कार' और 2002 में 'अरिग्नार अन्ना पुरस्कार' से सम्मानित किया. उनके निधन से संगीत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है.