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नहीं रहीं मशहूर गायिका जमुना रानी, 6000 से ज्यादा गानों को दी अपनी आवाज; 88 साल की उम्र में हुआ निधन

Jamuna Rani Death: दिग्गज प्लेबैक सिंगर जमुना रानी ने 88 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. 7 साल की उम्र में करियर की शुरुआत करने वाली जमुना रानी ने 6000 से अधिक गानों को अपनी आवाज दी थी.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 31, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 07:26 PM IST
नहीं रहीं मशहूर गायिका जमुना रानी, 6000 से ज्यादा गानों को दी अपनी आवाज; 88 साल की उम्र में हुआ निधन

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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