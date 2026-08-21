/‘सौकार’ से घर-घर में बनाई पहचान, 94 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं सौकार जानकी; विजय-जूनियर एनटीआर ने दी श्रद्धांजलि

South Actress Sowcar Janaki Passed Away: दिग्गज एक्ट्रेस सौकार जानकी कुछ दिनों से बीमार चल रही थीं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उन्होंने आज 21 अगस्त 2026 को चेन्नई में दुनिया को अलविदा कह दिया. एक्ट्रेस ने 94 साल की उम्र में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है.
एक्ट्रेस के निधन से साउथ सिनेमा के कई बड़े सितारों ने दुख जताया है, उनकी यादें ताजा कीं और उनके काम को सम्मान दिया. एक्टर और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने सौकार जानकी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने सोशल मीडिया (X) पर दुख जताते हुए एक पोस्ट शेयर किया.
एक्टर विजय ने अपने पोस्ट में लिखा, 'अपने शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों में अमिट जगह बनाने वाली अभिनेत्री के जाने से उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है. उन्होंने अभिनेत्री के 70 साल से अधिक के फिल्मी सफर की सराहना करते हुए कहा कि उनका जाना फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है. विजय ने उनके बहुभाषी योगदान (तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी) और उन्हें मिले पद्मश्री, कलैमामणि व नंदी पुरस्कारों को भी याद किया.'
பழம்பெரும் திரைப்பட நடிகையும், தனது தனித்துவமான நடிப்பால் பல தலைமுறை ரசிகர்களின் மனதில் நீங்கா இடம்பிடித்தவருமான திருமதி சௌகார் ஜானகி அவர்கள் உடல்நலக்குறைவால் காலமானார் என்ற செய்தியை அறிந்து மிகுந்த அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன்.
திரைத்துறையில் 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப்…
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) August 21, 2026
दिग्गज एक्टर कमल हासन ने सौकार जानकी के साथ काम करने के अपने 40 सालों के अनुभवों को याद किया. उन्होंने बताया कि फिल्म 'पार्थाल पसी थीरुम' से शुरू हुए सफर में उन्होंने कई फिल्मों में साथ काम किया, जिसमें जानकी ने उनकी मां और उन्होंने बच्चे का किरदार निभाया था. कमल हासन ने उन्हें "मातृत्व की प्रतिमूर्ति" बताते हुए नम आंखों से विदाई दी और कहा कि वे प्रसिद्ध निर्देशक के. बालचंदर की पसंदीदा एक्ट्रेस थीं.
‘பார்த்தால் பசி தீரும்’ படம் தொடங்கி நாற்பதாண்டுக் காலப்பரப்பில் பல படங்கள் இணைந்து பணியாற்றியுள்ளோம். அவர் அம்மா, நான் பிள்ளை. தென்னிந்தியத் திரையின் தவிர்க்கவியலாத நடிப்புக் கலைஞர் சௌகார் ஜானகி.
அன்றைய கதாநாயகர்கள் அத்தனை பேரோடும் நடித்தவர். என் ஆசிரியர் கே.பாலசந்தரின்…
— Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 21, 2026
साउथ के बड़े स्टार्स चिरंजीवी और जूनियर एनटीआर (Jr NTR) ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. जूनियर एनटीआर ने लिखा कि तेलुगु और भारतीय सिनेमा पर सौकार जानकी गारू की अमिट छाप हमेशा यादों में रहेगी. वहीं, चिरंजीवी ने बताया कि उनका यह शानदार सफर उनकी पहली फिल्म 'शौकारू' से शुरू हुआ था, जो लगभग सात दशकों तक चला. उन्होंने उन्हें एक ऐसी असाधारण अभिनेत्री बताया, जो अपने सहज अभिनय से किरदारों में जान फूंक देती थीं.
తెలుగు మరియు భారతీయ సినీ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసిన షావుకారు జానకి గారి మరణవార్త ఎంతో బాధ కలిగించింది.
జానకి గారి సినీ ప్రయాణం, ఆమె పోషించిన పాత్రలు ఎప్పటికీ మన జ్ఞాపకాల్లో నిలిచిపోతాయి.
వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ… కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి.
Jr NTR (@tarak9999) August 21, 2026
राधिका सरथकुमार, प्रभुदेवा और विष्णु मंचू जैसे कई अन्य कलाकारों ने भी उन्हें एक मजबूत और प्रेरणादायक अभिनेत्री के रूप में याद किया. सौकार जानकी ने बड़े पर्दे के अलावा बाद में टेलीविजन की दुनिया में भी कदम रखा था. उनकी आखिरी तमिल फिल्म 'बिस्कोट' (2020) और आखिरी तेलुगु फिल्म 'अन्नी मंची शकुनमुले' (2023) थी.