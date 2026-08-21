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‘सौकार’ से घर-घर में बनाई पहचान, 94 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं सौकार जानकी; विजय-जूनियर एनटीआर ने दी श्रद्धांजलि

South Actress Sowcar Janaki Passed Away: दिग्गज एक्ट्रेस सौकार जानकी का 94 साल की उम्र में चेन्नई में निधन हो गया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय, कमल हासन, चिरंजीवी और जूनियर एनटीआर समेत साउथ इंडस्ट्री के कई कलाकारों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया और श्रद्धांजलि दी.

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 21, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:52 PM IST
‘सौकार’ से घर-घर में बनाई पहचान, 94 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गईं सौकार जानकी; विजय-जूनियर एनटीआर ने दी श्रद्धांजलि
Image Credit: दिग्गज एक्ट्रेस सौकार जानकी का निधन

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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