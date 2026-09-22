₹46 करोड़ के चेक से मचा बवाल, एक्ट्रेस राधा ने बहन अंबिका और भाई पर लगाए गंभीर आरोप; दर्ज कराई पुलिस शिकायत

Tamil Actress Radha: दिग्गज तमिल एक्ट्रेस राधा ने अपनी बहन व जानी-मानी एक्ट्रेस अंबिका और भाई मल्लिकार्जुन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. राधा का आरोप है कि उनके चेन्नई स्थित निवास से बिना उनकी जानकारी के हस्ताक्षर किए हुए कोरे ब्लैंक चेक चुराए गए और उनके जरिए लगभग 46 करोड़ रुपये भुनाने का प्रयास किया गया. यह शिकायत 21 सितंबर को ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर को सौंपी गई, जिसमें अंबिका और उनके भाई मल्लिकार्जुन कुंजन नायर का नाम शामिल है.
राधा की टीम द्वारा शेयर की गई शिकायत की प्रति के अनुसार, वह अपने व्यावसायिक खर्चों के लिए IDBI बैंक में एक करंट अकाउंट चलाती थीं. यात्रा के दौरान वेतन भुगतान, यूटिलिटी बिल, टैक्स और गार्डन के रखरखाव जैसे नियमित खर्चों के लिए उन्होंने अपने चेन्नई स्थित कमरे में कुछ साइन किए हुए कोरे चेक रखे हुए थे.
राधा ने बताया कि शुरुआत में यह बैंक खाता 'ARS गार्डन स्टूडियो' के नाम से संचालित होता था. जनवरी 2025 में जब बिजनेस का नाम बदलकर 'RR गार्डन्स' किया गया, तो उन्हें नई चेक बुक मिली और उन्होंने पुरानी चेक बुक का इस्तेमाल बंद कर दिया. वह अपने घर में पड़े पुराने चेकों के बारे में भूल चुकी थीं.
एक्ट्रेस के मुताबिक, 17 सितंबर को बैंक ने उन्हें सूचित किया कि अंबिका के नाम से 46 करोड़ रुपये भुनाने के लिए उनके पांच पुराने चेक प्रस्तुत किए गए हैं. यह सुनते ही राधा ने तुरंत बैंक को 'स्टॉप पेमेंट' के निर्देश दिए. उन्होंने साफ किया कि उन्होंने न तो ये चेक अंबिका को दिए थे और न ही उनके साथ कोई ऐसा वित्तीय लेन-देन या समझौता हुआ था.
राधा का आरोप है कि इन चेकों को उनके भाई मल्लिकार्जुन ने भरा था. उनका दावा है कि अंबिका और मल्लिकार्जुन से अवैध वित्तीय लाभ उठाने के लिए आपस में मिलकर यह साजिश रची. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब वह चेन्नई से बाहर थीं, तब उनके कमरे से ये चेक निकाले गए थे. शिकायत में पारिवारिक संपत्ति तक पहुंच को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं. राधा का आरोप है कि उन्हें पिछले लगभग डेढ़ साल से अपनी संपत्ति में प्रवेश करने से रोका जा रहा है, जहां उनके कीमती सामान, गहने, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रखे हुए हैं.
राधा ने पुलिस से इन आरोपों की गहन जांच करने और आरोप साबित होने पर कड़ी आपराधिक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है. फिलहाल शिकायत में किए गए दावों पर कानूनी फैसला आना बाकी है और पुलिस जांच के जरिए चेकों से जुड़ी परिस्थितियों का सच सामने आने की उम्मीद है.
राधा ने 1981 में भारत राजा की फिल्म 'अलाईगल ओईवथिल्लई' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी और 1980 के दशक में तमिल सिनेमा की शीर्ष अभिनेत्रियों में शुमार हुईं. उन्होंने कमल हासन, रजनीकांत, शिवाजी गणेशन और कार्तिक जैसे सुपरस्टार्स के साथ काम किया. वह 'मुधल मरियाथई', 'अम्मन कोविल', 'किझकाले मेल्ला', 'थिरंधथु कधावु' और 'राजाधि राजा' जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने तेलुगु और मलयालम सिनेमा में भी काम किया है.
राधा की बड़ी बहन अंबिका ने अपने करियर की शुरुआत राधा से पहले की थी और वह मलयालम, तमिल व कन्नड़ सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्री बनीं. उनकी हिट फिल्मों में 'नीलाथमरा', 'राजाविंटे मकान', 'इरुपथम नूट्टांड', 'काकी सैट्टाई' और 'काधल पारिसु' शामिल हैं. दोनों बहनों ने एक साथ कई फिल्मों में स्क्रीन शेयर की है, जिनमें 'एंकेयो केट्टा कुरल', 'वेल्लई रोजा', 'इधया कोविल', 'मनाकनक्कू', 'काधल पारिसु' और 'अन्नानगर मुधल थेरू' शामिल हैं.