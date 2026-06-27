/फिल्म इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका! नहीं रहे दिग्गज एक्टर-डायरेक्ट, अमिताभ बच्चन की ‘आखिरी रास्ता’ से रचा था इतिहास

K Bhagyaraj Passes Away: तमिल सिनेमा से एक बेहद दुखी करने वाली खबर सामने आई है. मशहूर फिल्ममेकर, एक्टर और स्क्रीनराइटर के. भाग्यराज का शनिवार को चेन्नई में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया. वे 73 साल के थे और उनके जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. उन्होंने अपने करियर में आम परिवारों से जुड़ी बेहद खूबसूरत फिल्में बनाई थीं. लोग उनकी सादगी और बेहतरीन कहानियां लिखने के अंदाज के दीवाने थे. उनके अंतिम संस्कार से जुड़ी और बातें अभी सामने आना बाकी हैं. वे अपने पीछे पत्नी पूर्णिमा भाग्यराज, बेटे शांतनु और बेटी सारण्या का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं.
वे हाल के दिनों तक सोशल लाइफ में काफी एक्टिव थे. अपनी मौत से कुछ ही दिन पहले वे गोवा में एक्ट्रेस और नेता खुशबू सुंदर की बेटी की शादी के फंक्शन में शामिल हुए थे, जहां वे काफी खुश नजर आ रहे थे. तमिलनाडु के इरोड जिले में जन्मे भाग्यराज ने सिनेमा की दुनिया में अपनी शुरुआत मशहूर फिल्ममेकर भारतीराजा के असिस्टेंट के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. मेहनत के दम पर वे तमिल सिनेमा के सबसे बड़े राइटर्स और डायरेक्टर्स में शामिल हो गए. उन्होंने अस्सी और 90s में कई यादगार फिल्में दीं, जिन्होंने इतिहार रचा और उन फिल्मों को आज भी याद किया जाता है.
भाग्यराज तमिल सिनेमा का एक ऐसा चमकता सितारा थें, जिन्होंने अपने करियर में 25 से ज्यादा फिल्मों का डायरेक्शन किया और 75 से भी ज्यागा फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग का जादू चलाया. उनकी बनाई शानदार फिल्में जैसे ‘मुंधनाई मुदिचू’, ‘अंधा 7 नाटकाल्’ और ‘डार्लिंग, डार्लिंग, डार्लिंग’ को दर्शक आज भी बहुत पसंद है. तमिल फिल्म इंडस्ट्री में उनका रूतबा और पहचान कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा आप सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं. तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और महान अभिनेता एमजी रामचंद्रन ने खुद भाग्यराज को सिनेमा जगत में अपना असली उत्तराधिकारी माना था. ये उनके लिए वाकई एक बहुत बड़ा सम्मान था.
साउथ के मशहूर डायरेक्टर भाग्यराज ने हिंदी सिनेमा में भी अपनी जबरदस्त पहचान बनाई. साल 1986 में आई सुपरहिट फिल्म 'आखिरी रास्ता' का निर्देशन उन्होंने ही किया था. इस फिल्म में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन डबल रोल में नजर आए थे. उनके साथ श्रीदेवी, जया प्रदा और अनुपम खेर जैसे दिग्गज कलाकारों ने काम किया था. बदले के बैकड्रॉप पर बनी इस फिल्म को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है. इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की कामयाबी ने ये साफ कर दिया था कि भाग्यराज हर तरह के ऑडिंयस की पसंद को बखूबी समझते थे. उनका यही हुनर उन्हें एक अलग पहचान दिलाता है.
भाग्यराज सिर्फ एक शानदार डायरेक्टर या एक्टर ही नहीं थे, बल्कि वे एक बेहतरीन स्क्रीनराइटर, प्रोड्यूसर, राइटर, म्यूजिक कंपोजर और राजनेता भी थे. वे जिस भी काम को हाथ में लेते, उसे पूरी शिद्दत से पूरा करते थे. उन्होंने सिनेमा को एक बिल्कुल नई पहचान दी. मिडिल क्लास परिवारों के सुख-दुख और उनकी रोजमर्रा की दिक्कतों को उन्होंने पर्दे पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से उतारा. आज भले ही वे हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी बनाई फिल्में और उनका लाजवाब हुनर हमेशा उनके फैंस के दिलों में जिंदा रहेगा. सिनेमा जगत में उनके इस बेमिसाल योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.
दिग्गज कलाकार भाग्यराज के अचानक निधन से पूरी साउथ फिल्म इंडस्ट्री गहरे सदमे में है. सोशल मीडिया पर तमाम बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स और उनके फैंस नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. हर कोई उनके साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद कर रहा है. भाग्यराज ने सिनेमा को जो योगदान दिया है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती. उन्होंने हर वर्ग के दर्शकों के लिए बेहतरीन फिल्में बनाईं. यही वजह है कि आज हर घर में उनके जाने का दुख महसूस किया जा रहा है. भारतीय सिनेमा के इतिहास में उनका नाम हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. कला जगत में उनकी कमी हमेशा खलेगी.