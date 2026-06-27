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फिल्म इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका! नहीं रहे दिग्गज एक्टर-डायरेक्ट, अमिताभ बच्चन की ‘आखिरी रास्ता’ से रचा था इतिहास

K Bhagyaraj Passes Away: तमिल सिनेमा से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही हैं. जहां एक चमकता सितारा हमेशा के लिए बुझ गया. दिग्गज फिल्ममेकर और एक्टर के. भाग्यराज का अचानक निधन हो गया है. उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाई थी, जिसने इतिहास रच दिया था.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 27, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:59 PM IST
फिल्म इंडस्ट्री को लगा बड़ा झटका! नहीं रहे दिग्गज एक्टर-डायरेक्ट, अमिताभ बच्चन की ‘आखिरी रास्ता’ से रचा था इतिहास
Image Credit: K Bhagyaraj Passes AwaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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