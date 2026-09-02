Vibe Trailer: कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा के डायलॉग ने किया लोटपोट, ट्रेलर में दिखा कॉमेडी और जासूसी का तड़का

एक्टर और डायरेक्टर कुणाल खेमू की अपकमिंग एक्शन कॉमेडी फिल्म 'VIBE' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म की कहानी दो करीबी दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी आम जिंदगी अचानक एक खतरनाक मिशन की वजह से पूरी तरह बदल जाती है. फिल्म में कुणाल खेमू के साथ प्रीति जी जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर नजर आएंगी. वहीं, यशपाल शर्मा और दिनेश लाल यादव भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. ट्रेलर में फिल्म की कहानी के साथ कॉमेडी और एक्शन की झलक देखने को मिलती है.
18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्म 'VIBE' दो पक्के दोस्तों की कहानी है. जब वे एक अनजाने और रोमांचक सफ़र में फंस जाते हैं, तो उनकी दोस्ती और मुश्किल हालात में बचने की उनकी काबिलियत की परीक्षा होती है.
ट्रेलर में कुणाल खेमू के किरदार 'हार्दिक' और स्पर्श श्रीवास्तव के रोल 'बग्स' को दिखाया गया है, जो आम ज़िंदगी जी रहे होते हैं. लेकिन देश पर आने वाले एक बड़े खतरे के कारण उन्हें आगे आना पड़ता है. बिना किसी तैयारी और अनुभव के वे मैडम H (प्रीति ज़िंटा) के एक बड़े मिशन में शामिल हो जाते हैं. प्रीति जिंटा इसमें एक्शन-कॉमेडी रोल में नजर आती हैं. ट्रेलर में पंचलाइन, मज़ाक-मस्ती, एक्शन सीन, म्यूज़िक और कहानी में अचानक आने वाले मोड़ का मेल है. ये कहानी खतरे और कॉमेडी के बीच घूमती रहती है.
अमेजन MGM स्टूडियोज के सहयोग से बनी फिल्म 'VIBE' को केमू ने लिखा और निर्देशित किया है. इस फिल्म को कुनाल खेमू और चिराग निहलानी ने ड्रोंगो फ़िल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हुए राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कुणाल खेमू ने कहा, 'VIBE के साथ मैं एक ऐसी ज़बरदस्त एंटरटेनिंग फ़िल्म बनाना चाहता था जिसे दर्शक सिनेमाघरों में परिवार, दोस्तों या अकेले भी देख सकें और उसका मज़ा ले सकें. इसमें वे सभी चीज़ें हैं जो मुझे फ़िल्मों में पसंद हैं, हंसाने वाली कॉमेडी, ज़बरदस्त, एक्शन प्यारा रोमांस, शानदार म्यूज़िक और भी बहुत कुछ.'
उन्होंने आगे कहा, 'मेरे लिए कॉमेडी तब पैदा होती है जब आम लोग खुद को ऐसी अफरातफरी के बीच पाते हैं जो पूरी तरह से उनके कंट्रोल से बाहर होती है. फिल्म को लिखने, डायरेक्ट करने और प्रोड्यूस करने के साथ-साथ उनमें से एक किरदार निभाना, असल में उसी पागलपन के अलग-अलग रूपों के बीच लगातार बदलते रहने जैसा था. प्रीति, स्पर्श, वंशिका, यशपाल, दिनेश और बाकी सभी कलाकारों ने कुछ इतना खास किया कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़े, काम करने का मज़ा और भी बढ़ता गया.'
बता दें कि इससे पहले कुनाल खेमू ने आखिरी बार 2024 की कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' का निर्देशन किया था. उन्होंने 'अलायंस' नाम के एक स्ट्रैटेजी-बेस्ड रियलिटी शो को भी होस्ट किया था, जिसमें 16 कंटेस्टेंट चार टीमों में बंटकर सोशल और टैक्टिकल चुनौतियों का सामना करते थे. वहीं, प्रीति जिंटा आखिरी बार डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की फ़िल्म 'बंटवारा 1947' में नजर आई थीं, जिसमें सनी देओल, शबाना आजमी, करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं.