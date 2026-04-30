अंकिता लोखंडे के पति का पहला प्यार थी ये हसीना, 5 साल के रिलेशन के बाद भी नहीं ले सके सात फेरे

अंकिता लोखंडे टीवी जगत की टॉप एक्ट्रेस हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सीरियल पवित्र रिश्ता से की थी. टीवी सीरियल के बाद वह फिल्मों में भी काम कर चुकी है. अंकिता ने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह को डेट किया था. दोनों 7 साल तक रिश्ते में थे. दोनों के रिश्ते में दरार आई. जिसके बाद अंकिता ने विक्की जैन को डेट किया. फिर दोनों ने शादी कर ली. विक्की जैन और अंकिता की लव स्टोरी के बारे में हर किसी को पता है. क्या आप जानते हैं विक्की जैन अंकिता से पहले इस एस्ट्रेस को डेट कर चुकी हैं.

विक्की जैन और टिया बाजपेयी का रिश्ता

रिपोर्ट्स के अनुसार विक्की जैन और टिया बाजपेयी एक दूसरे को डेट कर चुके हैं. विक्की बॉक्स क्रिकेट लीग के मालिक थे. इस दौरान टिया और विक्की की मुलाकात हुई. फिर दोनों के बीच प्यार हुआ. दोनों ने एक दूसरे को डेट किया. लेकिन विक्की और टिया ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर मीडिया या सोशल मीडिया पर बात नहीं की है.

ब्रेकअप की वजह नहीं हुआ कोई खुलासा

रिपोर्ट्स के अनुसार विक्की और टिया एक दूसरे को डेट करने लगे, उन्होंने साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया. दोनों ने कभी भी ऑफिशियल अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया. विक्की और टिया के ब्रेकअप के बारे में किसी को भी नहीं पता है. विक्की और टिया ने कभी भी एक दूसरे का जिक्र नहीं किया है.

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कौन है टिया बाजपेयी

टिया बाजपेयी हॉन्टेड 3 डी फिल्म में काम कर चुकी है. वह 1920 एविल रिटर्न्स और बांके की क्रेजी बारात फिल्म में भी नजर आ चुकी है. इसके अलावा कई सीरीज में भी नजर आ चुकी हैं. घर की लक्ष्मी बेटियां और अनहोनियों का अंधेरा टीवी सीरियल में भी नजर आ चुकी हैं.

अंकिता और विक्की की लव स्टोरी

अंकिता और विक्की की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के जरिए हुई थी. उस दौरान अंकिता डिप्रेशन और मुश्किल दौर में थी. विक्की जैन ने उन्हें इमोशनली सहारा दिया. साल 2018 में दोनों ने डेटिंग शुरू की. साल 2021 में कपल ने मुंबई में भव्य तरीके से शादी की.

कौन है विक्की जैन

विक्की जैन बिलासपुर के रहने वाले हैं. वह एक बिजनेसमैन हैं. अंकिता संग विक्की कई टीवी शो में भी नजर चुके हैं. कपल स्मार्ट जोड़ी, लाफ्टर शेफ और बिग बॉस में नजर आ चुके हैं.