Vicky Kaushal New Luxury Car: फादरहुड की खुशी अब दोगुनी! विक्की कौशल ने खरीदी करोड़ों की लग्जरी कार, कीमत सुन उड़े फैंस के होश

Vicky Kaushal New Luxury Car: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ बी-टाउन के फेवरेट कपल में से एक हैं, जिनकी केमिस्ट्री इंडस्ट्री के लोगों को और फैंस को खूब पसंद आती है. वहीं हाल ही में इस कपल ने 7 नवंबर को एक बेबी बॉय का घर में वेलकम किया है, जिसकी जानकारी दोनों ने ज्वाइंट अकाउंट के साथ इंस्टाग्राम पर दी थी. विक्की ने पिता बनने की खुशी को हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जाहिर किया था और बताया था कि वो पूरी तरह से इस न्यू जर्नी को एंजाय कर रहे हैं. वहीं पिता बनने की खुशी को दोगुना करते हुए एक्टर ने हाल ही में एक लग्जरी कार खरीद ली है, जो कि अपनी कीमत के चलते इस समय सुर्खियों में छाई हुई है.

विक्की कौशल की लग्जरी कार

विक्की कौशल ने हाल ही में लग्जरी कार Lexus LM350h 4S खरीदी है, जिसकी कीमत लगभग 3.20 करोड़ रुपए बताई जा रही है. एक्टर की ये कार एक फोर-सीटर कार है, जो कि हाल ही में मुंबई के एक इवेंट के दौरान दिखाई दी थी. वहीं विक्की को इस कार में बैठे देख हर इंसान की नजरें उन पर ही टिक गईं.

पिता बनने को बताया यादगार पल

विक्की कौशल और कैटरीना ने अपने माता-पिता बनने की गुड न्यूज को 7 नवंबर को इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था ‘हमारी खुशियों की सौगात आ गई है. अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ, हम अपने नन्हे मेहमान का स्वागत करते हैं.’ वहीं विक्की ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अपनी इस खुशी को जाहिर करते हुए कहा, ‘इस साल पिता बनना मेरा सबसे बड़ा पल है. एक जादुई एहसास है. मुझे लगता था जब ये समय आएगा तो मैं बहुत ही इमोशनल और खुश हो जाऊंगा. लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे यादगार पल रहा.’

विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म

विक्की कौशल इन दिनों अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट में काफी बिजी है. दरअसल इस समय वो संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इस फिल्म में उनके साथ एक्टर रणबीर कपूर और और आलिया भट्ट नजर आने वाले हैं. विक्की पहले भी इन दोनों के साथ काम कर चुके हैं. रणबीर कपूर के साथ उन्होंने फिल्म ‘संजू’ में काम किया था, तो वहीं फिल्म ‘राजी’ में वो आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन पर नजर आए थे.