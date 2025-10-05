Advertisement
कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर क्यों परेशान है ससुराल वाले? देवर सनी कौशल बोले- ‘क्या होगा आगे जाके...’

Katrina Kaif Pregnancy: कुछ समय पहले ही बॉलीवुड के मोस्ट फेमस कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने फैंस के साथ अपने पहले बच्चे की गुड न्यूज शेयर की, जिसके बाद से ही फैंस उनको बधाई दे रहे हैं और बच्चे के आने का वेट कर रहे  हैं, लेकिन इसी बीच सनी कौशल ने बताया कि परिवार में सभी बहुत खुश और थोड़े नर्वस भी हैं.  

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:58 AM IST
कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर क्यों परेशान है ससुराल वाले?
कैटरीना कैफ की प्रेग्नेंसी को लेकर क्यों परेशान है ससुराल वाले?

Katrina Kaif Pregnancy: पिछले महीने बॉलीवुड के पसंदीदा कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर करते हुए ऑफिशियल ऐलान किया था कि वे जल्द ही अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं. इसी बीच कैटरीना के देवर और एक्टर विक्की कौशल के भाई सनी कौशल ने हाल ही में अपनी भाभी कैटरीना की प्रेग्नेंसी पर खुलकर बात की. शनिवार रात मुंबई में हुए एक इवेंट के दौरान जब उनसे विक्की और कैटरीना के पहले बच्चे को लेकर सवाल पूछा गया. 

तो सनी मुस्कुराते हुए बोले कि घर में सब लोग बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, “सबको बहुत खुशी है, लेकिन थोड़ा नर्वसनेस भी है कि आगे क्या होगा. हम सब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब बच्चा हमारे साथ होगा”. पिछले महीने विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट पोलरॉइड तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें कैटरीना अपने बेबी बंप को प्यार से थामे हुए नजर आईं, जबकि विक्की उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे. ये पोस्ट फैंस को खूब पसंद आया था. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

इस महनी कर सकते हैं बच्चे का स्वागत

इस फिल्म के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “हम अपने जीवन के सबसे खूबसूरत चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, दिल में सिर्फ प्यार और कृतज्ञता है”.  रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैटरीना अब अपने तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं. सूत्रों की मानें तो बच्चे का आगमन 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच हो सकता है. हालांकि, विक्की और कैटरीना की ओर से इस बारे में कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया गया है. कहा जा रहा है कि ये कपल अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर काफी सतर्क है. 

11 फिल्में में साथ किया काम, पनपने लगा था रिश्ता, फिर संजय दत्त से दूर भागनी लगीं माधुरी दीक्षित, वजह थी मुंबई...

कपल बेसब्री से कर रहा नन्हे मेहमान का इंतजार

शायद बच्चे के जन्म के बाद ही खुलकर जानकारी साझा करेगा. अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो उनके बच्चे का जन्म एक्ट्रेस अनन्या पांडे के बर्थडे वीक में भी हो सकता है. ये एक प्यारा इत्तेफाक होगा, क्योंकि बॉलीवुड में फैंस पहले से ही इस कपल के नन्हे मेहमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दोनों के परिवारों में भी खुशी का माहौल है और हर कोई इस नए चैप्टर का स्वागत करने की तैयारी में जुटा हुआ है. भले ही विक्की और कैटरीना ने हाल ही में अपनी प्रेग्नेंसी की पुष्टि की है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif)

शादी के 4 साल बनने बने जा रहे पेरेंट्स

लेकिन इस बारे में चर्चा काफी समय से चल रही थी. जुलाई में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह जोड़ी मुंबई के फेरी पोर्ट पर नजर आई थी. उस वक्त कैटरीना ने ढीले कपड़े पहने हुए थे, जिससे फैंस को शक हुआ कि शायद वह प्रेग्नेंट हैं. बता दें, कैटरीना और विक्की ने 9 दिसंबर, 2021 को शादी की थी. शादी से पहले दोनों ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया, लेकिन अपने रिश्तों को सभी से छिपाकर रखा, लेकिन फैंस की ये फेवरेट जोड़ी है. दोनों साथ में अक्सर फोटो-वीडियो शेयर करते रहते हैं. 

