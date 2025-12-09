Advertisement
trendingNow13035350
Hindi Newsबॉलीवुड

पेरेंट्स बनने के बाद कैटरीना-विक्की की पहली एनिवर्सरी, कोजी फोटो शेयर कर बोले एक्टर- नींद से दूर वाली...

Vicky Kaushal ने शादी की चौथी सालगिरह पर कैटरीना के साथ फोटो शेयर की है. इस फोटो के साथ ऐसा कैप्शन लिखा जो तेजी से वायरल हो गया.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 09, 2025, 09:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल

Vicky Kaushal Katrina Anniversay Post: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की 9 दिसंबर को शादी के चार साल पूरे हो गए हैं. इन दोनों की शादी साल 2021 में हुई थी. अपनी शादी की एनिवर्सरी पर विक्की ने कैटरीना के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की और खूबसूरत सा पोस्ट लिखा. जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

शेयर की बिना मेकअप फोटो 
विक्की ने शादी के चार साल पूरे होने पर कैटरीना के साथ कोजी फोटो शेयर की है. इस फोटो में एक्ट्रेस विक्की के कंधे पर सिर रखी हुईं. कैटरीना कैमरे की तरफ देख रही हैं तो वहीं विक्की उन्हें प्यार से निहारते हुए नजर आ रहे हैं. एक्टर ने सिर पर ब्लैक टोपी लगाई हुई है. एक्ट्रेस बिना मेकअप में भी बेहद हसीन लग रही हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vicky Kaushal (@vickykaushal09)

Add Zee News as a Preferred Source

लिखा ये कैप्शन

इस फोटो के साथ विक्की ने कैटरीना के लिए ऐसा पोस्ट लिखा जो वायरल हो रहा है.विक्की ने लिखा- 'आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ..ब्लिसफुल, ग्रेटफुल और नींद से दूर वाली चौथी शादी की सालगिरह.' इसके साथ ही हार्ट वाला इमोजी बनाया. विक्की के इस पोस्ट पर सिलेब्स और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.

 

सेलेब्स कर रहे कमेंट 

विक्की ने जैसी ही कैटरीना के साथ ये कोजी फोटो शेयर की तो सेलेब्स लगातार कमेंट कर दोनों की तस्वीर पर प्यार लुटा रहे है. टीवी एक्ट्रेस तस्लीम ने हार्ट वाला इमोजी बनाया तो हुमा ने भी प्यार से Awwww लिखा. इसके साथ ही कपल के फैंस दोनों को शादी की सालगिरह पर बधाई दे रहे हैं.

51 साल में एक ही नाम से आईं 5 फिल्में, पहली बनीं कल्ट क्लासिक, बाकी चारों ने की ऐसी छप्परफाड़ कमाई, आज तक नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड

 

7 नवंबर को बनें पेरेंट्स
विक्की और कैटरीना इसी साल 7 नवंबर को पेरेंट्स बनें. कैटरीना ने बेबी बॉय को जन्म दिया. जिसके बाद दोनों ने इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर किया. आपको बता दें, कैटरीना और विक्की की शादी 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सवाईमाधोपुर में सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवाड़ा में हुई. इस शाही शादी में इन दोनों ने पानी की तरह पैसा बहाया जिसमें दोस्त और करीबी रिश्तेदार के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स भी आए. वर्कफ्रंट की बात करें तो विक्की आखिरी बार 'छावा' में दिखे थे तो कैटरीना 'मैरी क्रिसमस' में नजर आई थीं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Vicky kaushalKatrina Kaif

Trending news

साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
Punjab
साउथ कोरिया दौरे में रंग लाई CM मान की कोशिशें, निवेश रोड शो को मिला भारी समर्थन
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
Delhi Blast Case Update
NIA के हत्थे चढ़ा व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का एक और दहशतगर्द डॉक्टर, दिल्ली में था छिपा
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
aap
हरियाणा के युवाओं से BJP सरकार कर रही धोखाधड़ी, रोजगार के मुद्दे पर 'आप' ने घेरा
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Weather
ठंडी हवाओं ने लुढ़काया पारा, इन शहरों में चलेंगी शीत लहर; पहाड़ों पर गिरा तापमान
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
rahul gandhi parliament
Parliament Session: राहुल गांधी के बयान पर निशिकांत ने खोला कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
Goa
गोवा क्लब मालिकों के खिलाफ नोटिस जारी, क्या आपको पता है, रेड और ब्लू नोटिस में अंतर
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
Chandanki Village
इस गांव के एक भी घर में नहीं जलता चूल्हा, फिर भी कोई भूखा नहीं सोता
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
janaki ammal
बम गिरे तो बेड के नीचे सोईं, गन्ने से क्रांति लाने वाली महिला वैज्ञानिक की कहानी
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
Arvind Kejriwal
गुजरात की तानाशाह भाजपा सरकार ने मुझे जेल में बंद किसानों से मिलने से रोका- केजरीवाल
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा
Rahul Gandhi
'चुनाव आयोग पर डायरेक्ट कब्जा', लोकसभा में मोदी सरकार पर बरसे राहुल, जमकर हुआ हंगामा