पेरेंट्स बनने के बाद कैटरीना-विक्की की पहली एनिवर्सरी, कोजी फोटो शेयर कर बोले एक्टर- नींद से दूर वाली...

Vicky Kaushal Katrina Anniversay Post: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की 9 दिसंबर को शादी के चार साल पूरे हो गए हैं. इन दोनों की शादी साल 2021 में हुई थी. अपनी शादी की एनिवर्सरी पर विक्की ने कैटरीना के साथ एक प्यारी सी फोटो शेयर की और खूबसूरत सा पोस्ट लिखा. जो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

शेयर की बिना मेकअप फोटो

विक्की ने शादी के चार साल पूरे होने पर कैटरीना के साथ कोजी फोटो शेयर की है. इस फोटो में एक्ट्रेस विक्की के कंधे पर सिर रखी हुईं. कैटरीना कैमरे की तरफ देख रही हैं तो वहीं विक्की उन्हें प्यार से निहारते हुए नजर आ रहे हैं. एक्टर ने सिर पर ब्लैक टोपी लगाई हुई है. एक्ट्रेस बिना मेकअप में भी बेहद हसीन लग रही हैं.

लिखा ये कैप्शन

इस फोटो के साथ विक्की ने कैटरीना के लिए ऐसा पोस्ट लिखा जो वायरल हो रहा है.विक्की ने लिखा- 'आज सेलिब्रेट कर रहे हैं ..ब्लिसफुल, ग्रेटफुल और नींद से दूर वाली चौथी शादी की सालगिरह.' इसके साथ ही हार्ट वाला इमोजी बनाया. विक्की के इस पोस्ट पर सिलेब्स और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं.

सेलेब्स कर रहे कमेंट

विक्की ने जैसी ही कैटरीना के साथ ये कोजी फोटो शेयर की तो सेलेब्स लगातार कमेंट कर दोनों की तस्वीर पर प्यार लुटा रहे है. टीवी एक्ट्रेस तस्लीम ने हार्ट वाला इमोजी बनाया तो हुमा ने भी प्यार से Awwww लिखा. इसके साथ ही कपल के फैंस दोनों को शादी की सालगिरह पर बधाई दे रहे हैं.

51 साल में एक ही नाम से आईं 5 फिल्में, पहली बनीं कल्ट क्लासिक, बाकी चारों ने की ऐसी छप्परफाड़ कमाई, आज तक नहीं तोड़ पाया कोई रिकॉर्ड

7 नवंबर को बनें पेरेंट्स

विक्की और कैटरीना इसी साल 7 नवंबर को पेरेंट्स बनें. कैटरीना ने बेबी बॉय को जन्म दिया. जिसके बाद दोनों ने इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर किया. आपको बता दें, कैटरीना और विक्की की शादी 9 दिसंबर, 2021 को राजस्थान के सवाईमाधोपुर में सिक्स सेंसेज फोर्ट बरवाड़ा में हुई. इस शाही शादी में इन दोनों ने पानी की तरह पैसा बहाया जिसमें दोस्त और करीबी रिश्तेदार के अलावा बॉलीवुड सेलेब्स भी आए. वर्कफ्रंट की बात करें तो विक्की आखिरी बार 'छावा' में दिखे थे तो कैटरीना 'मैरी क्रिसमस' में नजर आई थीं.