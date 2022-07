‘कैटरीना का कोई छिप-छिपकर कर रहा है पीछा’, धमकी मिलने के बाद Vicky Kaushal का खुलासा!

Vicky Kaushal reveals that someone is secretly following Katrina Kaif: सोमवार को ही खबर आई कि अभिनेत्री कैटरीना कैफ (Katrina Kaif) और अभिनेता विक्की कौशल (Vicky Kaushal) को सोशल मीडिया पर किसी अज्ञात शख्स ने जान से मारने की धमकी दी है जिसके बाद विक्की कौशल खुद मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस में मामला दर्ज कराया. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विक्की ने पुलिस के आगे खुलासा किया है कि काफी समय से कोई शख्स कैटरीना को स्टॉक कर रहा है. जिसके कारण ही उन्होंने इस धमकी को गंभीर मानते हुए मामला दर्ज करा दिया है और पुलिस भी अब जांच में जुट गई हैं.

टॉप एक्ट्रेस हैं कैटरीना तो विक्की भी नहीं किसी से कम

कैटरीना कैफ को बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2 दशक से ज्यादा हो गया है और इस दौरान वो अपनी जी तोड़ मेहनत से टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो चुकी हैं. उन्होंने एक से बढ़कर एक टॉप एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर की और उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा जमी सलमान खान के साथ. जिन्हें भी पिछले महीने जान से मारने की धमकी मिल चुकी है. वहीं बात करें विक्की कौशल की तो विक्की को इंडस्ट्री में अभी 7 साल भी पूरे नहीं हुए हैं लेकिन इतने कम वक्त में भी विक्की ने एक खास पहचान और ओहदा बना लिया है. विक्की ने मसान जैसी बेहतरीन फिल्म से डेब्यू किया और उसके बाद वो राज़ी, संजू, मनमर्जियां जैसी फिल्मों से तारीफ बटोरने में कामयाब रहे. वहीं उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक ने उनकी जिंदगी ही बदलकर रख दी.

दिसंबर, 2021 में की कैटरीना कैफ से शादी

पिछले साल 9 दिसंबर को कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शादी कर हर किसी को चौंका दिया था. इनके अफेयर की खबरें तो आ रही थीं लेकिन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को स्वीकार ही नहीं किया यहां तक कि पब्लिक के सामने एक दूसरे से दूरी बनाकर रखी लेकिन दिसंबर में राजस्थान के फोर्ट बरवाड़ा में दोनों ने शादी की जिसमें भी केवल गिनती के लोग ही शामिल हुए थे.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर