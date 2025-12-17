Advertisement
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की फोटो? रिएक्शन देख फैंस हुए एक्साइटेड, क्यूट मोमेंट वायरल

विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की फोटो? रिएक्शन देख फैंस हुए एक्साइटेड, क्यूट मोमेंट वायरल

Filmfare OTT Awards: बॉलीवुड के लवेबल कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर, 2025 को अपने बेटे का स्वागत किया था, जिसको 40 दिन पूरे हो चुके हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं, फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स की है, जहां विक्की आलिया भट्ट को फोनो में कुछ दिखाते नजर आ रहे हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 17, 2025, 06:30 AM IST
विक्की ने आलिया को दिखाई बेटे की फोटो? रिएक्शन देख फैंस हुए एक्साइटेड
विक्की ने आलिया को दिखाई बेटे की फोटो? रिएक्शन देख फैंस हुए एक्साइटेड

Vicky Kaushal Alia Bhatt Viral Moment: बॉलीवुड के सबसे प्यारे कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने 7 नवंबर 2025 को अपने बेटे का स्वागत किया, जिसे अब 40 दिन पूरे हो चुके हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें विक्की कौशल, आलिया भट्ट को अपने फोन में कुछ दिखाते नजर आ रहे हैं, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, जिनका मानना ये है कि विक्की ने आलिया को अपने बेटे की फोटो दिखाई है. 

फिल्मफेयर ओटीटी अवॉर्ड्स में विक्की कौशल और आलिया भट्ट ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते नजर आए. इसी बीच दोनों का एक क्यूट मोमेंट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी सबसे खास बात ये है कि आलिया, विक्की के फोन में कुछ देखती हैं और फिर ऐसा रिएक्शन देती हैं, जो तेजी से फैंस के बीच वायरल हो जाता है. दोनों की इन वायरल फोटोज ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, जिसे देखने के बाद फैंस तरह-तरह के कयास लगाने लगे. फोटो में दोनों साथ बैठे नजर आ रहे हैं. 

Vicky probably showing baby kaushal pics to Alia , this is so cute 
byu/Hell_holder11 inBollyBlindsNGossip

विक्की ने आलिया को दिखाई बेटे की फोटो?

इके बाद विक्की, आलिया को अपने मोबाइल फोन में कुछ दिखाते नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद आलिया अपने दोनों हाथों से मुंह को ढकते हुए हैरानी और खुशी से भरा रिएक्शन देती हैं. आलिया के एक्सप्रेशन को देखने के बाद लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद विक्की, आलिया को अपने और कैटरीना कैफ के न्यूबॉर्न बेबी बॉय की फोटो दिखा रहे हैं. इतना ही नहीं, वायरल फोटोज में विक्की के चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कान नजर आ रही है. इन तस्वीरों को काफी पसंद किया जा रहा है, जिनपर फैंस अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं. 

माधुरी दीक्षित ने क्यों चुना सीरियल किलर का किरदार? ‘मिसेज देशपांडे’ से बदलेंगी हसीना की इमेज

इन तस्वीरों पर अटका यूजर्स का दिल

रेडिट पर वायरल हो रही इन तस्वीरों पर एक यूजर ने लिखा, ‘विक्की शायद आलिया को बेबी कौशल की फोटो दिखा रहे हैं, ये कितना क्यूट है’. दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा, ‘अब तो सबके पास बच्चे हो गए हैं’. वहीं एक और यूजर ने लिखा, ‘यूनिवर्सल डैड रूल, हर पिता अपने बच्चे की फोटो ऑफिस वालों को जरूर दिखाता है’. हालांकि, अभी तक ये पक्का नहीं हुआ है कि क्या सच में विक्की ने आलिया को अपने फोटो में बेटे की ही फोटो दिखाई है, लेकिन उनके फैंस भी ये जानने के लिए बेताब है कि बात क्या है. 

40 दिन पहले किया था बेटे का स्वागत 

बता दें, विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का बेटा 40 दिन हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने बेटे की झलक अपने फैंस के साथ शेयर नहीं की, जिसको लेकर उनके फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कपल ने 7 नवंबर, 2025 को अपने इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी को शेयर करते हुए प्यार और शुक्रिया अदा किया था. जैसे ही ये खबर सामने आई, फैंस और सेलेब्स ने उन्हें खूब सारी बधाइयां दीं. ये पल इस साल के सबसे फेमस सेलेब्रिटी बेबी मोमेंट्स में से एक बन गया, जिसको लेकर फैंस भी काफी खुश हैं.

विक्की-आलिया का वर्कफ्रंट  

अगर वर्कफ्रंट की बात करें तो आलिया और विक्की जल्द ही संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ में साथ नजर आएंगे. इस फिल्म में रणबीर कपूर भी लीड रोल में नजर आएंगे. पहले ये फिल्म 2026 में ईद के खास मौके पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसके 2026 के मिड में रिलीज किया जा सकता है. इसके अलावा दोनों के पास कई अलग-अलग प्रोजेक्ट्स भी हैं, जिनमें वे नजर आने वाले हैं. उनकी आने वाली फिल्मों को लेकर उनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और बड़े पर्दे पर आने का वेट कर रहे हैं. 

