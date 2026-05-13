Advertisement
trendingNow13215902
Hindi NewsबॉलीवुडVideo: कान्स में कोरल गाउन में उतरीं आलिया भट्ट, फोटोग्राफर्स ने देखा तक नहीं; फैंस बोले- घनघोर बेइज्जती

Video: कान्स में कोरल गाउन में उतरीं आलिया भट्ट, फोटोग्राफर्स ने देखा तक नहीं; फैंस बोले- घनघोर बेइज्जती

Alia Bhatt at Cannes 2026: कान्स के रेड कारपेट पर आलिया भट्ट ने पीच गाउन में स्टनिंग पोज दिए, लेकिन विदेशी फोटोग्राफर्स ने उन्हें नजरअंदाज किया. सोशल मीड‍िया में ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे है जिसमें पैपराजी का फोकस आलिया पर नहीं है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 13, 2026, 06:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: कान्स में कोरल गाउन में उतरीं आलिया भट्ट, फोटोग्राफर्स ने देखा तक नहीं; फैंस बोले- घनघोर बेइज्जती

बॉलीवुड एक्ट्रेस इन दिनों कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. एक तरफ सोशल एम्डिया पर उनका शानदार लुक्स वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर एक वीडियो ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. दरअसल, इस वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल पैपराजी ने रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट को नजरअंदाज कर दिया. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

दरअसल, कान्स 2026 के रेड कार्पेट से सामने आए एक क्लिप में आलिया भट्ट कैमरों के सामने पोज देती नजर आ रही हैं. इसी दौरान कुछ इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स दूसरी तरफ देखने लगते हैं और दूसरे सितारों को आवाज देने लगते हैं. वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही कई यूजर्स ने दावा किया कि आलिया को जानबूझकर इग्नोर किया गया. कुछ लोगों ने इसे भारतीय सितारों के प्रति भेदभाव बताया, जबकि कई फैंस ने पैपराजी के व्यवहार की आलोचना की.

वीडियो को देखकर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आलिया अलट-पलट कर हाथ हिलाते हुए फोटोग्राफर्स की तरफ पोज़ देती दिख रहीं लेकिन किसी का ध्यान उनपर नहीं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कोई इन्हें क्लिक नहीं कर रहा. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कान्स फिल्म फेस्टिवल  में आलिया 

वहीं, आलिया भट्ट के फैंस का कहना है कि वह भारत की बड़ी स्टार हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स में भी उनकी अच्छी पहचान है. ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना गलत है. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि आलिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और उनका स्टाइल सबसे अलग नजर आया.

वहीं काफी लोग एक ही बात करते दिख रहे हैं. लोगों ने कहा है- कोई उन्हें क्लिक नहीं कर रहा. एक ने कहा- कान में हर कोई इन्हें इग्नोर कर रहा है. एक ने कहा- ये तो घनघोर बेइज्जती है.

बता दें कि आलिया भट्ट ने आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' के लिए संजय लीला भंसाली के साथ हाथ मिलाया है. इस फिल्म में उनके साथ उनके पति रणबीर कपूर के अलावा विक्की कौशल भी नजर आएंगे. माना जा रहा है कि यह बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म 'संगम' से प्रेरित है, जिसमें राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार लीड रोल में दिखे थे. यह फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Alia Bhatt

Trending news

CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
neet paper leak
CBSE ने साख बचाने को जो किया, वो NEET को 'लीक' से बचाने का बन सकता है ब्लू प्रिंट
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
Street food
चाट की राजधानी दिल्ली में चख लें आलू टिक्की से लेकर दही भल्ले का स्वाद
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
Jammu-kashmir
भारत-पाक बातचीत की वकालत करने वाले RSS नेता को महबूबा मुफ्ती का समर्थन
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
Maharashtra ATS
महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, PAK गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
NIA
हेरोइन, हवाला और हिजबुल कनेक्शन... 5 साल बाद भारत लाया गया 'शेरा'
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
prateek yadav
साधना, मुलायम और अब प्रतीक... चार साल में तीसरी मौत से यादव परिवार टूटा!
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
Prateek Yadav Death
6 चोटों के निशान और... प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई? पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
prateek yadav
प्रतीक यादव को क्‍या बीमारी थी? इलाज करने वाली डॉक्‍टर ने बताई ये बात
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
Global Energy
Global Energy Crisis: वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत कैसे बना रणनीतिक शक्ति?
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता
prabhdeep singh
अजरबैजान से भगोड़े प्रभदीप सिंह का प्रत्यर्पण, CBI को मिली बड़ी सफलता