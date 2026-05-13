Video: कान्स में कोरल गाउन में उतरीं आलिया भट्ट, फोटोग्राफर्स ने देखा तक नहीं; फैंस बोले- घनघोर बेइज्जती

बॉलीवुड एक्ट्रेस इन दिनों कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. एक तरफ सोशल एम्डिया पर उनका शानदार लुक्स वायरल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर एक वीडियो ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. दरअसल, इस वायरल वीडियो में देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल पैपराजी ने रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट को नजरअंदाज कर दिया. इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का गुस्सा फूट पड़ा और लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

दरअसल, कान्स 2026 के रेड कार्पेट से सामने आए एक क्लिप में आलिया भट्ट कैमरों के सामने पोज देती नजर आ रही हैं. इसी दौरान कुछ इंटरनेशनल फोटोग्राफर्स दूसरी तरफ देखने लगते हैं और दूसरे सितारों को आवाज देने लगते हैं. वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते ही कई यूजर्स ने दावा किया कि आलिया को जानबूझकर इग्नोर किया गया. कुछ लोगों ने इसे भारतीय सितारों के प्रति भेदभाव बताया, जबकि कई फैंस ने पैपराजी के व्यवहार की आलोचना की.

वीडियो को देखकर फैंस खूब कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'आलिया अलट-पलट कर हाथ हिलाते हुए फोटोग्राफर्स की तरफ पोज़ देती दिख रहीं लेकिन किसी का ध्यान उनपर नहीं.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'कोई इन्हें क्लिक नहीं कर रहा.

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Alia Bhatt is serving major star energy at Cannes.

कान्स फिल्म फेस्टिवल में आलिया

वहीं, आलिया भट्ट के फैंस का कहना है कि वह भारत की बड़ी स्टार हैं और इंटरनेशनल इवेंट्स में भी उनकी अच्छी पहचान है. ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना गलत है. कई यूजर्स ने यह भी लिखा कि आलिया ने पूरे आत्मविश्वास के साथ रेड कार्पेट पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और उनका स्टाइल सबसे अलग नजर आया.

वहीं काफी लोग एक ही बात करते दिख रहे हैं. लोगों ने कहा है- कोई उन्हें क्लिक नहीं कर रहा. एक ने कहा- कान में हर कोई इन्हें इग्नोर कर रहा है. एक ने कहा- ये तो घनघोर बेइज्जती है.

बता दें कि आलिया भट्ट ने आगामी फिल्म 'लव एंड वॉर' के लिए संजय लीला भंसाली के साथ हाथ मिलाया है. इस फिल्म में उनके साथ उनके पति रणबीर कपूर के अलावा विक्की कौशल भी नजर आएंगे. माना जा रहा है कि यह बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म 'संगम' से प्रेरित है, जिसमें राज कपूर, वैजयंतीमाला और राजेंद्र कुमार लीड रोल में दिखे थे. यह फिल्म 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.