अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, मुंबई की बारिश में बिग बी को उठाना पड़ा वाइपर! वीडियो देख लोग हैरान
Advertisement
trendingNow12890028
Hindi Newsबॉलीवुड

अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, मुंबई की बारिश में बिग बी को उठाना पड़ा वाइपर! वीडियो देख लोग हैरान

मुंबई में जारी बारिश से आम लोग ही नहीं बॉलीवुड सितारे भी परेशान हैं. पूरी मायानगरी इन दिनों जलमग्न है, ऐसे में लोगों को आने-जाने में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. पानी में डूबी मुंबई के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Aug 21, 2025, 06:17 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, मुंबई की बारिश में बिग बी को उठाना पड़ा वाइपर! वीडियो देख लोग हैरान

मुंबई में जारी बारिश से आम लोग ही नहीं बॉलीवुड सितारे भी परेशान हैं. पूरी मायानगरी इन दिनों जलमग्न है, ऐसे में लोगों को आने-जाने में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. पानी में डूबी मुंबई के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं. मौसम विभाग  21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया है. लोगों के साथ-साथ टीवी और बॉलीवुड के सितारों को भी भारी बारिश के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में दिख रहा है कि बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के जुहू वाले घर में पानी भर गया है.
 
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल है. इसमें अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले प्रतीक्षा के सामने और अंदर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक शख्स मुंबई की बारिश के बारे में लोगों को बताते दिख रहा है, कैसे लोग पानी से परेशानी झेल रहे हैं. मुंबई में इन दिनों जहां देखो पानी ही पानी है. इसी बीच वो अमिताभ बच्चन के घर का रुख करता है और दिखाता है कि उनके घर में भी बारिश का पानी भर गया है.

ये भी पढ़ें: 2 घंटा 23 मिनट की वो फिल्म, थिएटर्स में 460 दिनों तक किया था राज, चिंदी बजट वाली फिल्म बन गई भारत की सबसे कमाने वाली मूवी

बता दें कि अमिताभ बच्चन की तबीयत भी इन दिनों सही नहीं है. हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के सेट से कई तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी सेहत की भी जानकारी लोगों को दी. इस ब्लॉग की शुरुआत करते हुए बिग बी ने लिखा, ''कभी भी किसी भी चीज को हल्के में न लें.''

अमिताभ बच्चन का बंगला भी हुआ पानी-पानी

अमिताभ ने उस स्थिति की ओर इशारा भी किया, जहां लोग अधिकार या ताकत के आगे झुक जाते हैं, और सही फैसला लेने में हिचकिचाते हैं. उन्होंने लिखा, ''कभी-कभी हम अधिकारों के सामने झुकते हैं, और अगर सही मायने में झुकें, तो यह ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर लोग खुद को ऐसे हालात में पाते हैं, जहां वे सही को लेकर असमंजस में होते हैं... और फिर वे बस किनारे बैठे रहते हैं.''

ये भी पढ़ें: चेहरे के रंग की वजह कई बार झेला रिजेक्शन, कहा जाता था बी ग्रेड हीरो; फिर जीनत अमान की वजह से चमकी थी किस्मत

ब्लॉग में बिग बी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं. इनमें वे कैमरे के सामने अपने खास अंदाज में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे की चमक यह साफ दिखाती है कि वे आज भी अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन फिलहाल 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन होस्ट कर रहे हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. क्राइम, बिजनेस, राजनीति, मनोरंजन जैसे विषयों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. न्यूज टी...और पढ़ें

TAGS

Aamitabh Bachchan

Trending news

कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
Pet Dogs News
कुत्ते पालने के लिए लेना होगा लाइसेंस, लगाना होगा मजल; इस शहर में लागू हुई गाइडलाइंस
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
weather update
बारिश की फिर होगी वापसी, अगले हफ्ते तक झमाझम बरसेंगे बादल; जान लें अपने शहर का मौसम
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
DNA
PM-CM-मंत्री जेल गए तो कुर्सी भी जाएगी, मोदी सरकार के लाए विधेयकों के क्या हैं मायने
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
online gaming
2 लाख नौकरियां जाएंगी, सरकार को भी करोड़ों का नुकसान...ऑनलाइन बिल इतना जरूरी क्यों?
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
DNA Analysis
वीर सपूतों के नहीं, इस नेता के लगवाए गए नारे, 15 अगस्त पर शिक्षक भूला मर्यादा
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
gaming
320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे लोग
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
National Defence University
'AI टेक्नोलॉजी, हाई क्वालिटी एजुकेशन और...', क्यों खास है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
bangladesh
यूनुस की कट्टरपंथी सरकार के आरोपों पर भारत की दो टूक, बताया- गलत और बेबुनियाद
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
Khelo India Water Sports Festival 2025
शिकारा रेस से कयाकिंग तक.. डल झील में पहली बार खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
;