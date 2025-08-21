अमिताभ बच्चन के बंगले प्रतीक्षा में भर गया पानी, मुंबई की बारिश में बिग बी को उठाना पड़ा वाइपर! वीडियो देख लोग हैरान

Trending Photos
मुंबई में जारी बारिश से आम लोग ही नहीं बॉलीवुड सितारे भी परेशान हैं. पूरी मायानगरी इन दिनों जलमग्न है, ऐसे में लोगों को आने-जाने में भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. पानी में डूबी मुंबई के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं. मौसम विभाग 21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी के साथ रेड अलर्ट जारी किया है. लोगों के साथ-साथ टीवी और बॉलीवुड के सितारों को भी भारी बारिश के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस वीडियो में दिख रहा है कि बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के जुहू वाले घर में पानी भर गया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो वायरल है. इसमें अमिताभ बच्चन के जुहू वाले बंगले प्रतीक्षा के सामने और अंदर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है. वीडियो में एक शख्स मुंबई की बारिश के बारे में लोगों को बताते दिख रहा है, कैसे लोग पानी से परेशानी झेल रहे हैं. मुंबई में इन दिनों जहां देखो पानी ही पानी है. इसी बीच वो अमिताभ बच्चन के घर का रुख करता है और दिखाता है कि उनके घर में भी बारिश का पानी भर गया है.
बता दें कि अमिताभ बच्चन की तबीयत भी इन दिनों सही नहीं है. हाल ही में उन्होंने अपने आधिकारिक ब्लॉग पर 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के सेट से कई तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने अपनी सेहत की भी जानकारी लोगों को दी. इस ब्लॉग की शुरुआत करते हुए बिग बी ने लिखा, ''कभी भी किसी भी चीज को हल्के में न लें.''
अमिताभ बच्चन का बंगला भी हुआ पानी-पानी
अमिताभ ने उस स्थिति की ओर इशारा भी किया, जहां लोग अधिकार या ताकत के आगे झुक जाते हैं, और सही फैसला लेने में हिचकिचाते हैं. उन्होंने लिखा, ''कभी-कभी हम अधिकारों के सामने झुकते हैं, और अगर सही मायने में झुकें, तो यह ठीक भी होता है, लेकिन अक्सर लोग खुद को ऐसे हालात में पाते हैं, जहां वे सही को लेकर असमंजस में होते हैं... और फिर वे बस किनारे बैठे रहते हैं.''
#AmitabhBachchan #MumbaiRains #viralvideo pic.twitter.com/ilP1ddf5bA
— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 19, 2025
ब्लॉग में बिग बी ने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं. इनमें वे कैमरे के सामने अपने खास अंदाज में मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे की चमक यह साफ दिखाती है कि वे आज भी अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से करते हैं. वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन फिलहाल 'कौन बनेगा करोड़पति' का 17वां सीजन होस्ट कर रहे हैं.
