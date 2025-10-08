VIDEO: सलमान खान की भतीजी की पहली झलक आई सामने, बेटी को गोद में लिए दिखे अरबाज खान, बुर्का पहने नजर आईं शूरा

Arbaaz Khan-Shura Khan Daughter: अरबाज खान और उनकी वाइफ हाल ही में पेरेंट्स बने है. शूरा खान बेटी की डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं. जिसका वीडियो हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. अरबाज गोद में अपनी लाडली को लिए घर रवाना हुए हैं.
Arbaaz Khan-Shura Khan Daughter: बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं. अरबाज की सेकंड वाइफ शूरा खान ने 5 अक्टूबर को एक बेटी को जन्म दिया था. हाल ही में 8 अक्टूबर को शूरा खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है. अरबाज और शूरा का हॉस्पिटल से घर जाते वक्त का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में अरबाज अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कार में बैठते नजर आ रहे हैं. इस दौरान शूरा भी बुर्का पहनकर हॉस्पिटल से घर जाती नजर आईं.
बेटी को घर लाए अरबाज खान
अरबाज खान अपनी वाइफ शूरा खान और बेटी के साथ हॉस्पिटल से घर पहुंच गए है. इस दौरान अरबाज खान ब्लैक टी-शर्ट और व्हाइट पैंट पहने काफी कूल लुक में नजर आए. एक्टर ने अपनी बेटी को गोद में लिए कार में बैठते नजर आए. पैपराजी ने इस क्यूट मोमेंट को कैप्चर कर लिया और एक्टर को काफी बधाइयां दी. वहीं इस दौरान हॉस्पिटल से रवाना होने के दौरान शूरा खान ब्लैक कलर का बुर्का पहने नजर आईं. शूटा कार में आगे की सीट पर बैठीं. जबकि अरबाज खान अपनी नन्हीं सी बेटी को लिए बैक सीट पर बैठे.
बुर्का पहनने पर ट्रोल हुईं शूरा खान
हॉस्पिटल से रवाना होते वक्त शूरा खान ने ब्लैक कलर का बु्र्का पहना. वीडियो देखने के बाद कई फैंस अरबाज खान और शूरा खान को बधाई मुबारकबाद दे रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स शूरा को बुर्का पहने देखकर सवाल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'शूरा ने बुर्का क्यों पहना हुआ है?' दूसरे यूजर ने लिखा 'बुर्का तो जैसे ऑप्शन है इन लोगों के लिए. जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार लिया.'
शूरा को बुर्के में कई यूजर्स पहचान भी नहीं पा रहे हैं. वीडियो पर कुछ यूजर्स ने कमेंट में लिखा 'ये बुर्के में कौन है?' एक अन्य यूजर ने लिखा 'अबाया में कौन है अरबाज के साथ?'
