Advertisement
trendingNow12953080
Hindi Newsबॉलीवुड

VIDEO: सलमान खान की भतीजी की पहली झलक आई सामने, बेटी को गोद में लिए दिखे अरबाज खान, बुर्का पहने नजर आईं शूरा

Arbaaz Khan-Shura Khan Daughter: अरबाज खान और उनकी वाइफ हाल ही में पेरेंट्स बने है. शूरा खान बेटी की डिलीवरी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई हैं. जिसका वीडियो हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. अरबाज गोद में अपनी लाडली को लिए घर रवाना हुए हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Oct 08, 2025, 04:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बेटी को गोद में लिए दिखे अरबाज खान
बेटी को गोद में लिए दिखे अरबाज खान

Arbaaz Khan-Shura Khan Daughter: बॉलीवुड एक्टर और फिल्ममेकर अरबाज खान हाल ही में दूसरी बार पिता बने हैं. अरबाज की सेकंड वाइफ शूरा खान ने 5 अक्टूबर को एक बेटी को जन्म दिया था. हाल ही में 8 अक्टूबर को शूरा खान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई है. अरबाज और शूरा का हॉस्पिटल से घर जाते वक्त का एक वीडियो सामने आया है. वीडियो में अरबाज अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कार में बैठते नजर आ रहे हैं. इस दौरान शूरा भी बुर्का पहनकर हॉस्पिटल से घर जाती नजर आईं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बेटी को घर लाए अरबाज खान 
अरबाज खान अपनी वाइफ शूरा खान और बेटी के साथ हॉस्पिटल से घर पहुंच गए है. इस दौरान अरबाज खान ब्लैक टी-शर्ट और व्हाइट पैंट पहने काफी कूल लुक में नजर आए. एक्टर ने अपनी बेटी को गोद में लिए कार में बैठते नजर आए. पैपराजी ने इस क्यूट मोमेंट को कैप्चर कर लिया और एक्टर को काफी बधाइयां दी. वहीं इस दौरान हॉस्पिटल से रवाना होने के दौरान शूरा खान ब्लैक कलर का बुर्का पहने नजर आईं. शूटा कार में आगे की सीट पर बैठीं. जबकि अरबाज खान अपनी नन्हीं सी बेटी को लिए बैक सीट पर बैठे. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बुर्का पहनने पर ट्रोल हुईं शूरा खान
हॉस्पिटल से रवाना होते वक्त शूरा खान ने ब्लैक कलर का बु्र्का पहना. वीडियो देखने के बाद कई फैंस अरबाज खान और शूरा खान को बधाई मुबारकबाद दे रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स शूरा को बुर्का पहने देखकर सवाल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'शूरा ने बुर्का क्यों पहना हुआ है?' दूसरे यूजर ने लिखा 'बुर्का तो जैसे ऑप्शन है इन लोगों के लिए. जब चाहा पहन लिया, जब चाहा उतार लिया.'

Add Zee News as a Preferred Source

शूरा को बुर्के में कई यूजर्स पहचान भी नहीं पा रहे हैं. वीडियो पर कुछ यूजर्स ने कमेंट में लिखा 'ये बुर्के में कौन है?' एक अन्य यूजर ने लिखा 'अबाया में कौन है अरबाज के साथ?' 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

Arbaaz KhanSalman KhanShura Khan

Trending news

शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
Amit Shah New Email Address
शाह ने बदला अपना ईमेल एड्रेस, अब यहां किया स्विच; ट्वीट की आखिरी लाइन में छिपा मैसेज
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
PM Modi
कांग्रेस की कमजोरी ने आतंकियों को किया मजबूत, मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन पर बोले PM
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
asaddudin owaisi
राकेश गिरफ्तार नहीं, असद होता तो क्या? ओवैसी ने CJI पर हमले को लेकर BJP पर बोला हमला
कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
BJP Yuva morcha leader murdered
कर्नाटक में बीजेपी के यूथ विंग लीडर की हत्या, कार से आए हमलावर और चाकुओं से गोद डाला
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
Navi Mumbai International Airport
नवी मुंबई एयरपोर्ट तैयार है, CSMIA से कितना बड़ा है, जुहू, बांद्रा से कितनी है दूरी
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
CM Mamata Banerjee
'हमारी क्या गलती है, मैं खुद जाऊंगी',... ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
syrup
इलायची, लौंग, अदरक की चाय वाले हम भारतीय इतना सिरप क्यों पीते हैं?
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
us
भारत में US के राजदूत होंगे सर्जियो गोर, ट्रंप बोले- किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
Kier Starmer
पीएम बनने के बाद पहली बार भारत पहुंचे ब्रिटिश पीएम, क्या हा यात्रा का मकसद?
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क
SIA
SIA ने कश्मीर में आतंकियों की जिंदगी बना दी जहन्नुम! तोड़ डाला आतंकी नेटवर्क