'हर चीज की एक उम्र...', गोविंदा से तलाक की अफवाहों पर भड़की सुनीता आहूजा; वायरल हुआ वीडियो

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा इस वीकेंड टीवी के मशहूर रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा - जोड़ियों का रियलिटी चेक' के लेटेस्ट एपिसोड में नज़र आएंगी. आने वाले एपिसोड के नए प्रोमो में सुनीता, गोविंदा से अपने तलाक की चल रही अफवाहों पर बात करती नज़र आ रही हैं. अफवाहों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने लगभग 40 साल साथ बिताए हैं और यह कोई छोटी बात नहीं है. उन्होंने कहा कि जहां जवानी में हर कोई गलतियां करता है, वहीं 62 साल का एक बुजुर्ग जिसके दो बड़े बच्चे हों, ऐसी गलतियाँ कभी नहीं कर सकता.

गोविंदा से तलाक की अफवाहों पर भड़की सुनीता

कलर्स टीवी द्वारा जारी इस प्रोमो में अभिषेक कुमार सुनीता आहूजा से पूछते हैं, 'आपके और गोविंदा जी के बारे में खबर है. कई लोग आपस में अफवाहें फैलाते रहते हैं. आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?" इस पर जवाब देते हुए, सुनीता कहती हैं, '40 साल में क्या मामूली बात होती है? हर आदमी गलती करता है यार. हर चीज की एक उम्र होती है. अपनी जवानी में कर लिया, लेकिन 62 साल में जब इतने बड़े-बड़े बच्चे हैं, तो क्या इंसान गलती करेगा?

Add Zee News as a Preferred Source

'कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता'

इससे पहले एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने मीडिया से बातचीत में सैयारा फिल्म को लेकर दिए गए अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, कि मैंने किसी के बच्चों के लिए कुछ नहीं कहा. मैं खुश हूं, कि अहान पांडे का इतना नाम हुआ. उन्होंने तारीफ करते हुए खुदको अहान पांडे की बड़ी फैन भी बताया. इस बीच एक्टर गोविंदा ने अपनी अपकमिग फिल्म 'दुनियादारी' का जिक्र किया और फिल्म में अपने लुक के बारे में भी बताया. वहीं दोनों के तलाक की खबरों पर सवाल सुनते ही सुनीता ने भड़कते कहा, "कोई हम दोनों को अलग नहीं कर सकता". उन्होंने बोला, "अगर कुछ होता तो, हम इतने नजदीक होते?" बता दें कि साल 1987 में शादी के बंधन में बंधे गोविन्दा और सुनीता दो बच्चों टीना और यशवर्धन के माता-पिता हैं.