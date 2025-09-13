काजोल ने बेटे युग को 15वें जन्मदिन पर दी बधाई, एक्ट्रेस ने शेयर किया प्यारा वीडियो
काजोल ने बेटे युग को 15वें जन्मदिन पर दी बधाई, एक्ट्रेस ने शेयर किया प्यारा वीडियो

काजोल ने एक हार्दिक संदेश भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए ढेर सारी दुआएं मांगी. उन्होंने वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "मेरे प्यारे बेटे युग ने आज 15 साल पूरे कर लिए! मेरी यही कामना है कि वह हमेशा अच्छा, दयालु और प्यारा बना रहे. उसका हर दिन खुशियों से भरा हो."

Sep 13, 2025
काजोल ने बेटे युग को 15वें जन्मदिन पर दी बधाई, एक्ट्रेस ने शेयर किया प्यारा वीडियो

मशहूर अभिनेत्री काजोल और अभिनेता अजय देवगन के बेटे युग देवगन शनिवार को अपना 15वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर काजोल ने अपने बेटे के लिए एक भावुक और प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया. पोस्ट किए गए वीडियो में अभिनेत्री युग और अजय के साथ नजर आ रही हैं. इस वीडियो के साथ काजोल ने एक हार्दिक संदेश भी लिखा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए ढेर सारी दुआएं मांगी. उन्होंने वीडियो को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "मेरे प्यारे बेटे युग ने आज 15 साल पूरे कर लिए! मेरी यही कामना है कि वह हमेशा अच्छा, दयालु और प्यारा बना रहे. उसका हर दिन खुशियों से भरा हो."

काजोल ने बेटे युग के लिए शेयर किया पोस्ट 

युग के जन्मदिन पर प्रशंसकों ने भी सोशल मीडिया पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दीं. काजोल के इस पोस्ट पर फैंस ने कमेंट्स की बाढ़ ला दी, जिसमें उन्होंने युग के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. युग का जन्म 13 सितंबर 2010 को हुआ था और वह काजोल और अजय के छोटे बच्चे हैं. उनकी बड़ी बेटी न्यासा देवगन भी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और अक्सर सुर्खियों में रहती हैं.

A post shared by Kajol Devgan (@kajol)

अभिनेत्री के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह बहुत जल्द उमेश बिष्ट द्वारा निर्देशित अपकमिंग कोर्टरूम ड्रामा 'द ट्रायल: प्यार कानून धोखा' के दूसरे सीजन में नोयोनिका सेनगुप्ता के किरदार को फिर से जीवंत करती नजर आएंगी.

काजोल का वर्कफ्रंट 

'द ट्रायल: प्यार कानून धोखा' एक भारतीय वेब सीरीज है, जो असल में अमेरिकी टीवी सीरीज 'द गुड वाइफ' पर आधारित है. यह शो भारत के दर्शकों के हिसाब से ढालकर बनाया गया है, लेकिन इसकी मूल कहानी और आइडिया अमेरिका के शो से लिया गया है.

सीरीज में जिशु सेनगुप्ता, सोनाली कुलकर्णी, शीबा चड्ढा, अली खान, कुब्रा सैत, गौरव पांडे और करणवीर शर्मा जैसे स्टार्स भी नजर आएंगे. यह सीरीज 19 सितंबर को जियो हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी. काजल इन दिनों इसका प्रमोशन कर रही हैं.

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है.

actress Kajol

;