विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा और अली फजल ने किया ऐसा काम, जानकर करेंगे सलाम

मुंबई: जब से कोरोना वायरस का कहर देश पर बरस रहा है बॉलीवुड सेलेब्स ने जी जान से इस आपदा में सरकार और लोगों की मदद की है. इन हस्तियों में सोनू सूद ने जहां प्रवासियों को घर भेजा वहीं अक्षय कुमार ने तकरीबन 35 करोड़ रुपए सरकार को दान किए. वहीं सलमान खान के साथ कई सेलेब्स ने दिहाड़ी मजदूरों के घर राशन भेजा. वहीं अब विद्या बालन, दिया मिर्जा, अली फजल, सोनाक्षी सिन्हा, वीर दास जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने मिलकर एक बार फिर यह साबित किया है कि नेक काम में वह हमेशा आगे आते रहेंगे.

इन्होंने मिलकर प्रशासन को एक इनिशिएटिव के तहत देश भर के 50 अस्पतालों में 20,000 से ज्यादा पीपीई किट डोनेट किए. देश में कोरोना वॉरियर्स के लिए इनकी तरफ से यह इनिशिएटिव किया गया था. एक वीडियो के माध्यम से इसे सोशल मीडिया पर डाला गया है.

Inspired by the amazing work by @ManMundra I started a PPE drive wt @TringIndia to support our frontline health workers

We’re wrapping up the activity today on #InternationalDoctorsDay

after

20,000+ kits sent out to over 50+ hospitals/ india

Thx to all donors for ur support pic.twitter.com/RpBqZxheuM

— atul kasbekar (@atulkasbekar) July 1, 2020