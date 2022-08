Vidya Balan: शादी के बाद ऐसी हो गई है विद्या की जिंदगी, शादीशुदा लड़कियों के काम की हैं एक्ट्रेस की बातें

Vidya Balan: हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) ने इंस्टाग्राम (Instagram) पर 'आस्क मी एनीथिंग' (Ask me Anything) सेशन रखा जिसमें एक्ट्रेस ने फैंस के सवालों के जवाब तो दिए ही साथी ही विद्या (Vidya Balan) ने अपने दिल की बातें भी खुल कर कहीं.