विद्या बालन ने अनोखे अंदाज में बताई फिल्म 'शकुंतला देवी' की रिलीज डेट, VIDEO VIRAL

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन (Vidya Balan) अब जल्द ही ह्यूमन कंप्यूटर के अंदाज में नजर आने वाली हैं. बीते दिनों विद्या बालन (Vidya Balan) की आगामी फिल्म 'शकुंतला देवी (Shakuntala Devi)' का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था. वहीं अब एक अनोखे अंदाज में एक्ट्रेस ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है. उनका यह VIDEO अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

विद्या बालन ने गुरुवार को अपनी आगामी फिल्म 'शकुंतला देवी' की रिलीज डेट की घोषणा एक अनोखे व मजेदार अंदाज में की. फिल्म की कहानी दिवंगत महान गणितज्ञ शकुंतला देवी पर आधारित है. विद्या इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के माध्यम से इसका ऐलान किया, जिसमें उन्होंने फिल्म की रिलीज दिनांक से जुड़ी गणित की तमाम पहेलियां से दर्शकों का रूबरू कराया और कहा कि इन्हें सुलझाकर वे खुद से पता लगाए कि फिल्म किस दिन रिलीज हो रही है. देखिए यह वीडियो...

Get ready to be enamoured by her wit, charm & of course, genius! Watch the video to know when #ShakuntalaDevi is coming to theatres near you!@sanyamalhotra07 @jisshusengupta @TheAmitSadh @anumenon1805 @sonypicsprodns @Abundantia_Ent @vikramix@sonypicsindia pic.twitter.com/6sJtDTcWSw

— vidya balan (@vidya_balan) December 12, 2019