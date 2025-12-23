Advertisement
trendingNow13051172
Hindi Newsबॉलीवुडजानलेवा है विद्युत जामवाल का ये खतरनाक स्टंट, गलती से भी घर पर ना करें ट्राई,वायरल VIDEO

जानलेवा है विद्युत जामवाल का ये खतरनाक स्टंट, गलती से भी घर पर ना करें ट्राई,वायरल VIDEO

Vidyut Jammwal ने सोशल मीडिया पर हैरान करने वाला वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्टर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं.जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विद्युत जामवाल
विद्युत जामवाल

Vidyut Jammwal Stunt: विद्युत जामवाल अपने एक्शन सीन्स, फिटनेस और मार्शल आर्ट कलारीपयट्टु के वीडियो अक्सर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. हाल ही में एक्टर ने इसी का नमूना पेश करते हुए एक हैरतअंगेज वीडियो शेयर किया. जिसे देख फैंस हैरान हो रहे हैं.

विद्युत का खतरनाक स्टंट

इंस्टाग्राम पर जैसे ही ये वीडियो डाला तो वो मिनटों में वायरल हो गया. इस वीडियो में वे स्टेज पर बैठे हैं. बैकग्राउंड में संगीत बज रहा है और उनके सामने दो बड़ी मोमबत्तियां जल रही हैं. वे पहले मोमबत्तियों को झुकाकर पिघली हुई गर्म वैक्स सीधे अपने चेहरे और शरीर पर डालते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

योद्धा की ताकत

वीडियो शेयर कर एक्टर ने लिखा- 'प्राचीन कलारीपयट्टु और योग का सम्मान, जो हमें अपनी सीमाओं से ऊपर उठना सिखाते हैं. मोमबत्ती का इस्तेमाल और आंखों पर पट्टी, ये योद्धा की ताकत का प्रतीक है. 'एक्टर की पोस्ट देख सभी हैरान हैं. कई यूजर्स ने कमेंट सेक्शन पर रिएक्ट किया है.

फेमस मार्शल आर्टिस्ट

दरअसल, विद्युत जामवाल प्रशिक्षित और फेमस मार्शल आर्टिस्ट हैं. इनकी फिल्मों में उनके स्टंट देखने को मिलते हैं. वे कलारीपयट्टू सहित कई मार्शल आर्ट्स (जैसे वुशु, क्राव मागा) में माहिर हैं. इसकी ट्रेनिंग उन्होंने बचपन से ही ली है, और उन्हें विश्व के शीर्ष मार्शल आर्टिस्टों में से एक माना जाता है.

2026 आयुष्मान खुराना के लिए होगा धमाकेदार, यशराज से लेकर झोली में सूरज बड़जात्या की बिगेस्ट फिल्में

हॉलीवुड में करेंगे डेब्यू

ये जल्द ही हॉलीवुड में फिल्म 'स्ट्रीट फाइटर' से डेब्यू करने जा रहे हैं. उनका पहला लुक मेकर्स ने कुछ समय पहले ही रिवील किया था. फर्स्ट लुक में एक्टर पहले से थोड़ा अलग लग रहे हैं. इसमें वे योगी धल्सिम की भूमिका में नजर आएंगे. लुक की बात करें तो वे बाल्ड नजर आ रहे हैं और मार्शल आर्ट की एक पोजिशन में दिख रहे हैं. हाथों, पैरों, गले और कानों में अजीब से भारी गहनें पहने हैं.सिर और चेहरे पर लाल रंग से लाइनें भी बनी हुई हैं. फिल्म का निर्देशन 'बैड ट्रिप' और 'आर्डवार्क' ने किया है.

इनपुट- एजेंसी

 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Vidyut Jammwal

Trending news

'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती