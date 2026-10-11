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दीवाली पर इमोशन्स का तड़का लगाएगी विजय एंटनी की 'अप्पा कुट्टी', इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

Vijay Antony Appa Kutty Movie: एक्टर, कंपोजर, एडिटर और फिल्ममेकर विजय एंटनी की अगली इमोशनल और कंटेंट-बेस्ड फिल्म 'अप्पा कुट्टी' दीपावली के मौके पर 6 नवंबर को रिलीज होगी.

Written ByKajol Gupta
Published: Oct 11, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Oct 11, 2026, 09:53 AM IST
दीवाली पर इमोशन्स का तड़का लगाएगी विजय एंटनी की 'अप्पा कुट्टी', इस दिन सिनेमाघरों में देगी दस्तक

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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