विजय देवरकोंडा ने सबके सामने थामा रश्मिका मंदाना का हाथ और किया KISS, देखते ही रह गए फैंस, VIDEO ने जीता सबका दिल

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna: साउथ सिनेमा की फेमस जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना काफी समय से अपने रिश्तों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. कुछ समय पहले दोनों की सगाई की खबरों ने भी खूब लाइमलाइट बटोरी थी, जिस पर रश्मिका ने अपनी फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ के प्रमोशन के दौरान रिएक्शन भी दिया था और सगाई की बात को कंफर्म भी किया था. वहीं, अब दोनों का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है.
दरअसल, दोनों का ये वीडियो फिल्म ‘द गर्लफ्रेंड’ की सक्सेस पार्टी के दौरान का है. जब विजय देवरकोंडा ने मीडिया और वहां मौजूद लोगों के सामने रश्मिका मंदाना का हाथ पकड़कर किस किया, जो उनका पहला पब्लिक PDA माना जा रहा है, जिसने फैंस के बीच ये साफ कर दिया है कि दोनों एक खूबसूरत रिश्ते में हैं और जल्द एक डोर में बंधने वाले हैं. इस वायरल वीडियो पर फैंस खूब सारे कमेंट्स कर रहे हैं और दोनों की जमकर तारीफ कर रहे हैं. साथ ही उनकी शादी को लेकर भी ढेर सारे कमेंट्स कर रहे हैं.
फैंस के बीच छाया वीडियो
एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, ‘विजय ने साफ बता दिया कि ‘यू आर माइन’’. वहीं दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘गर्लफ्रेंड का एक्चुअल बॉयफ्रेंड’. इस तरह के ढेर सारे कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं. अब फैंस ये चाहते हैं कि दोनों अपनी तरह से कोई ऑफिशियल बयान देकर इस रिश्ते को और मजूबत बनाएं. बता दें, दोनों की गुपचुप सगाई के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों अगले साल 2026 में फरवरी में शादी कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक इसकी पुष्टि हो नहीं पाई है.
कब हुई शुरुआत?
दोनों की मुलाकात 2017 में फिल्म ‘गीता गोविंदम’ के सेट पर हुई थी. 2018 में ये फिल्म रिलीज हुई और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने फैंस को दीवाना बना दिया. फिर 2019 में ‘डियर कॉमरेड’ फिल्म आई, जिसके बाद ये अफवाहें और तेज हो गई कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. 2020 से 2022 के बीच दोनों को कई बार साथ देखा गया एयरपोर्ट, छुट्टियों पर और सोशल मीडिया पर मिलते-जुलते बैकड्रॉप वाली तस्वीरों ने फैंस को ये यकीन दिला दिया की दोनों के बीच कुछ चल रहा है.
इंगेजमेंट और कन्फर्मेशन
लंबे समय कर एक दूसरे को डेट करने के बाद ये खबर आई कि अक्टूबर 2025 में दोनों ने हैदराबाद में एक प्राइवेट सेरेमनी में चुपचाप सगाई कर ली. बाद में विजय की टीम ने भी इस खबर की पुष्टि की. अब बताया जा रहा है कि दोनों की शादी की तारीख फरवरी 2026 है और दोनों उदयपुर में शांदी के बंधन में बंध सकते हैं. बता दें, इससे पहले रश्मिका मंदाना की सगाई कन्नड़ एक्टर रक्षित शेट्टी के साथ हुई थी. दोनों ने 3 जुलाई 2017 को सगाई की थी, लेकिन सितंबर 2018 में दोनों का रिश्ता टूट गया.
