Advertisement
trendingNow13111642
Hindi Newsबॉलीवुडआखिरकार पक्की हुई विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की तारीख! वायरल हुआ वेडिंग कार्ड, इस दिन लेंगे सात फेरे

आखिरकार पक्की हुई विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की तारीख! वायरल हुआ वेडिंग कार्ड, इस दिन लेंगे सात फेरे

Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Wedding: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर काफी लंबे से दोनों की शादी की चर्चाएं हो रही है. अब इसी बीच दोनों का शादी का कार्ड भी सामने आ गया है. चलिए नजर डालते हैं-

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 16, 2026, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादी के बंधन में बंधेंगे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
शादी के बंधन में बंधेंगे विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

Vijay Devarakonda Rashmika Mandanna Wedding: साउथ इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा लंबे समय से अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. बीते साल दोनों ने सीक्रेट इंगेजमेंट की थी. हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने ऑफिशियली अपनी सगाई की अनाउंसमेंट नहीं की है. वहीं बीते दिन ऐसी खबर सामने आई थीं कि दोनों 2 फरवरी को उदयपुर में शादी करने वाले हैं, लेकिन ये महज अफवाह निकली और अब इसी बीच आखिरकार दोनों की शादी की तारीख तय हो गई है.

2025 में गुपचुप रचाई सगाई 
साल 2025 के अक्टूबर में कपल ने गुपचुप तरीके से सगाई रचाई थी. इसके बाद से ही दोनों की शादी की चर्चाएं तेज हो गई है. लंबे वक्त तक शादी की चर्चा होने के बाद अब आखिरकार विजय और रश्मिका शादी के बंधन में बंधने जा रहे है. हाल ही में कपल की शादी का एक कार्ड सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया है. विजय और रश्मिका 26 फरवरी को धूमधाम से शादी करने वाले हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 फरवरी को करेंगे दोनों शादी?
बीते साल दिसंबर में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि रश्मिका और विजय 26 फरवरी 2026 को शादी करने वाले है. अब कपल की शादी का कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विजय और रश्मिका 26 फरवरी को सात फेरे लेने वाले हैं. बताया जा रहा है कि कपल की शादी में परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 4 मार्च को हैदराबाद के एक ग्रैंड होटल में कपल ने रिसेप्शन प्लान किया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दोनों 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका की शादी में कुछ करीबी लोग शामिल होंगे. हालांकि अभी तक रश्मिका और विजय की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. शादी की इन खबरों के बीच रश्मिका और विजय को मुंबई के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दोनों अलग-अलग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे और बाद में एक ही कार से रवाना होते नजर आए. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Vijay DevarakondaRashmika Mandanna

Trending news

'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावानी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावानी
एक्ट्रेस त्रिशा पर विवादित टिप्पणी मामलाः बैकफुट पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ, मांगी माफी
Tamil Nadu news
एक्ट्रेस त्रिशा पर विवादित टिप्पणी मामलाः बैकफुट पर तमिलनाडु बीजेपी चीफ, मांगी माफी
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
Jammu Kashmir
आतंकवादियों को मरने से डर लगता है, गला भी सूखता है; सेना के खौफ से दाढ़ी ही कटवा ली
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
Himanta Biswa Sarma
'ये ट्रेंड बन चुका है', हिमंत बिस्वा सरमा शूटिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
AI Summit
आज होगा AI के महाकुंभ का आगाज, कुछ ही देर में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
bengaluru news
Bengaluru: मैटरनिटी फोटोशूट में व्यस्त थी मां, तालाब में डूबने से बड़े बेटे की मौत
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
Mani Shankar Aiyar
केरल में लेफ्ट सरकार की पहले की तारीफ, अब मणिशंकर अय्यर ने स्‍टालिन को क्‍यों सराहा?
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
Priyanka Chopra
जब ग्लोबल आइकन से मिले शब्दों के जादूगर! शशि थरूर ने प्रियंका के लिए लिखा पोस्ट जो..
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ
AI Impact Summit 2026
300 एग्जीबिशन, 13 देशों के पवेलियन; PM मोदी आज करेंगे AI इम्पैक्ट एक्सपो का शुभारंभ