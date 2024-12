विजय देवरकोंडा से सुकुमार तक.. अल्लू अर्जुन के घर लगा सितारों का आना-जाना; रिहाई के बाद हालचाल लेने पहुंचे

Celebs Visit Allu Arjun House After Bail: तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन जमानत मिलने के बाद भी अपने घर पहुंच चुके हैं. जेल से बाहर आते ही वे सबसे पहले अपने पिता के साथ हैदराबाद के गीता आर्ट्स गए, जहां उन्होंने कुछ फिल्मी हस्तियों से मुलाकात की. इसके बाद वे अपने घर पहुंचे, जहां परिवार और फैंस उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. घर पहुंचने पर परिवार ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस इमोशनल पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सोशल मीडिया पर कई फोटो-वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें अल्लू अर्जुन के घर साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सितारों का आना-जाना देखा जा सकता है, जो उनसे मिले और उनका हालचाल जाने पहुंच रहे हैं. वीडियो में विजय देवरकोंडा, उनके भाई आनंद, राणा दग्गुबाती, नागा चैतन्य, मैथरी मूवी मेकर्स के निर्माता नवीन यरनेनी, रविशंकर, 'पुष्पा 2' के डायरेक्टर सुकुमार और बाकी लोग हैदराबाद के जुबली हिल्स में अल्लू अर्जुन के घर उनसे मिलने पहुंच रहे हैं. तमाम वीडियोज को काफी पसंद किया जा रहा है.

VIDEO | Telangana: Tollywood actor Allu Arjun ( @alluarjun ) reunites with his family after spending a day in jail. The family welcomes him as he arrives at his residence in Jubilee Hills, Hyderabad. #AlluArjun #Pushpa2 pic.twitter.com/UDCjoyE9nb

अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे साउथ सितारे

सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन खूब चर्चा में हैं और ट्रेंड कर रहे हैं. जेल से बाहर आने के बाद उनके फैंस के साथ-साथ उनका परिवार भी बेहद खुश हैं. अल्लू अर्जुन के घर उनका शानदार स्वागत किया गया, जिसके कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. एक 3 मिनट का वीडियो भी सामने आया है, जिसे न्यूज एजेंसी पीटीआई ने पोस्ट किया है. इस वीडियो को देखकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे. वीडियो में दिख रहा है कि अल्लू अर्जुन अपने परिवार से मिल रहे हैं.

फैमिली ने किया अल्लू अर्जुन का स्वागत

जैसे ही उनका बेटा उन्हें देखता है और दौड़कर उनके पास आता है. अल्लू उसे गले से लगाते हैं. इसके बाद उनकी पत्नी भी आती हैं और प्यार से उन्हें गले लगाते हुए इमोशनल हो जाती हैं. फिर अल्लू अपनी बेटी को भी गले लगाकर प्यार करते हैं. वीडियो में वे परिवार के हर सदस्य को गले लगाकर मिलते हुए नजर आ रहे हैं. इसके अलावा अल्लू अर्जुन की मां अपने बेटे का घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करती नजर आईं. जैसे ही अल्लू घर पहुंचे तो उनकी मां ने उनकी नजर उतारी और उनको गले से लगा लिया.

VIDEO | "I would like to first thank everybody for their immense love and support. I thank my fans. I am well, there is nothing to worry. I am a law abiding citizen, I respect the law, I will cooperate with them, and do the needful. I would like to give my condolences to the… pic.twitter.com/SQjJAdeVGm

— Press Trust of India (@PTI_News) December 14, 2024