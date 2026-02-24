Vijay-Rashmika Wedding 2026 : उदयपुर में 'Virosh' लेंगे सात फेरे, प्राइवेट सेलिब्रेशन और Japanese मेन्यू, इंटिमेट फंक्शन में मेहमानों को मिलेगा ग्लोबल टच

Vijay-Rashmika Wedding 2026 : विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के जश्न को लेकर वेडिंग प्लानर ने खास इंतजाम किए हैं, जिसमें मेहमानों के लिए जापानी खाना परोसा जाएगा. रश्मिका ने हाल ही में इंस्टाग्राम स्टोरी में पार्टी की झलक शेयर की, जिसमें खूबसूरती से सजा हुआ टेबल और जापानी मेन्यू कार्ड साफ दिख रहा है. फोटोज में लाइटिंग से सजा टेबल नजर आया. बीच में गुलाबी लिली और हल्के हरे हाइड्रेंजिया के फूलों की सजावट है, जिसे ताजे हरे सेब और अंगूरों के साथ सजाया गया है. ये सजावट ऑर्गेनिक और लग्जरी गार्डन लुक दे रही है.

Virosh की वेडिंग के मेन्यू कार्ड पर जापानी डिशेज का जिक्र है, जो शादी से पहले के इस सेलिब्रेशन को ग्लोबल और रिफाइंड टच देता है. कपल सोमवार को उदयपुर पहुंच चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, शादी के मेन फंक्शन मेमेंटोस बाय आईटीसी होटल्स, एकाया उदयपुर में होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

मेहमानों से साइन करवाया एनडीए एग्रीमेंट

इस शादी को पूरी तरह प्राइवेट और इंटिमेट रखा जा रहा है. सिर्फ क्लोज फैमिली मेंबर और फ्रेंड्स शामिल होंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इवेंट को प्राइवेट रखने के लिए सख्त नो-फोन पॉलिसी लागू है. मेहमानों से एनडीए (नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट) भी साइन करवाए जा रहे हैं ताकि कोई फोटो या वीडियो बाहर न लीक हो.

कैसे शुरू हुई Virosh की कहानी?

विजय और रश्मिका की लव स्टोरी साल 2018 में शुरू हुई, जब दोनों ने ‘गीता गोविंदम’ में साथ काम किया. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों का खूब प्यार मिला. इसके बाद दोनों ‘डियर कॉमरेड’ में फिर साथ नजर आए. इसके अलावा, वो कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. हालांकि, दोनों ने अपने रिश्ते को सालों तक प्राइवेट रखा, लेकिन अब आखिरकार शादी का ऐलान हो चुका है. शादी के बाद रिसेप्शन भी प्लान किया गया है, जिसके बारे में अभी कोई अहम जानकारी नहीं दी गई है.