Advertisement
trendingNow12950876
Hindi Newsबॉलीवुड

सिर दर्द है पर...; एक्सीडेंट के बाद विजय देवरकोंडा का पहला रिएक्शन; एक्टर ने खुद दिया हेल्थ अपडेट

Vijay Deverakonda First Reaction: साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा का कार हादसे के बाद पहला रिएक्शन सामने आया है. एक्टर ने फैंस की चिंता को देखते हुए खुद ही अपना हेल्थ अपडेट शेयर किया है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 06:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिर दर्द है पर...; एक्सीडेंट के बाद विजय देवरकोंडा का पहला रिएक्शन; एक्टर ने खुद दिया हेल्थ अपडेट

साउथ के फेमस एक्टर विजय देवरकोंडा एक सड़क हादसे का शिकार होते-होते बच गए. यह पूरी घटना जोगुलांबा जिले के नेशनल हाइवे-44 पर हुई, जहां उनकी कार को पीछे से दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी. जानकारी के मुताबिक एक्टर की कार को नुकसान हुआ है लेकिन राहत की बात ये है कि एक्टर सेफ हैं.

वहीं जानकारी ये मिल रही है कि विजय के ड्राइवर ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इस घटना के बारे में सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है. एक्टर का आया रिएक्शन इस एक्सीडेंट के बाद एक्टर विजय का पहला रिएक्शन आया है. 

एक्सीडेंट के बाद विजय देवरकोंडा का पहला रिएक्शन 

Add Zee News as a Preferred Source

एक्टर ने लिखा, 'सब ठीक है. कार को टक्कर लगी है, लेकिन हम सब ठीक हैं. मैंने स्ट्रेंथ वर्कआउट भी किया और अभी घर लौटा हूं. सिर में दर्द है, लेकिन बिरयानी और नींद से कुछ नहीं होगा, तो आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारा प्यार. इस खबर से परेशान मत होइए. सब ठीक है.

ऑन स्क्रीन भी हिट रही जोड़ी

रश्मिका अपने बातों और इशारों से विजय संग अपने रिश्ते के संकेत देती रही हैं. दोनों को दर्शकों ने फिल्म ‘गीत गोविंदम’ में काफी पसंद किया था. फिल्म ‘डियर कॉमरेड’ ने उनके रिश्ते को और मजबूत बनाया. विजय देवरकोंडा और रश्मिका ने अब तक सगाई की पुष्टि नहीं की है. विजय पिछली बार ‘किंगडम’ में दिखाई दिए थे जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जबकि रश्मिका की फिल्म थामा 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आने को तैयार है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Actor Vijay Deverakonda

Trending news

आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर