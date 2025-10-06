रश्मिका मंदाना से सगाई के 48 घंटे बाद विजय देवरकोंडा का हुआ एक्सीडेंट, एक्टर की कार हुई दुर्घटना का शिकार, जांच में जुटी पुलिस

Vijay Deverakonda Car Accident: हाल ही में रश्मिका मंदाना और तेलुगू सुपरस्टार विजय देवरकोंडा अपनी सगाई को लेकर सुर्खियों में बने हुए है. इसी बीच एक्टर की कार का एक्सीडेंट हो गया है. वो कुछ दोस्तों के साथ गाड़ी से पुट्टपर्थी गए थे और वहां से लौटते वक्त हादसे का शिकार हो गए.
Vijay Deverakonda Car Accident: फेमस तेलुगू सुपरस्टार विजय देवरकोंडा ने हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के साथ अपनी सगाई को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे. इसी बीच एक्टर सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए. जानकारी के मुताबिक, बीते दिन रविवार को विजय अपने कुछ दोस्तों के साथ कार से पुट्टपर्थी गए थे. पुट्टपर्थी से सोमवार को हैदराबाद लौटने के दौरान ये हादसा हो गया. उनकी कार का एक्सीडेंट जोगुलंबा गडवाल जिले के उंडावल्ली के पास हुआ. एक्टर की कार को एक बोलेरो कार ने टक्कर मार दी. हालांकि इस कार हादसे में विजय को चोट नहीं लगी.
कार को पहुंचा काफी नुकसान
विजय देवरकोंडा की कार का एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं था. एक्सीडेंट में विजय की कार को कुछ नुकसान जरूर पहुंचा, जिसकी वजह से एक्टर को दोस्त की गाड़ी से हैदराबाद जाना पड़ा. हादसे के बाद की उनकी कार की तस्वीरें सामने आई हैं. वीडियो में आप देख सकते है कि कार की एक साइड जोरदार टक्कर से काफी नुकसान पहुंचा है. हादसे के वक्त विजय तीन करोड़ रुपये की काले रंग की लेक्सस एलएम कार में सवार थे.
3 अक्टूबर को की कपल ने सगाई
रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय देवरकोंडा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना से सगाई के बाद पुट्टपर्थी गए थे. उन्होंने वहां सत्य साईं समाधि के दर्शन भी किए थे. विजय और रश्मिका की सगाई 3 अक्टूबर को परिवार और करीबी दोस्तों के बीच हुई है. हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने सगाई की आधिकारिक तौर पर ऐलान नहीं किया है. हालांकि सोमवार को विजय की उंगली में सगाई की अंगूठी भी फैंस ने नोटिस की.
रश्मिका-विजय की जोड़ी फैंस को काफी पसंद
बता दें कि विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को फैंस एक साथ काफी पसंद करते हैं. काफी लंबे वक्त से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि दोनों ने अपने रिलेशन के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की. कपल को कई बार हॉलीडे के दौरान एक ही लोकेशन पर स्पॉट किया गया है. पर्दे पर भी दोनों की जोड़ी का काफी जादू चलता है. विजय और रश्मिका को एक साथ फिल्म 'गीता गोविंदम' में साल 2018 और 'डियर कॉमरेड' में साल 2019 में देखा गया था.
