'राणाबली' के इस पोस्टर को रिवील करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'द डेमन ऑफ ड्रॉट -सर थियोडोर हेक्टर 'द ममी' में 'इमहोटेप' के रूप में दुनिया भर की ऑडियंस का दिल जीतने से लेकर, अब #Ranabaali में बेरहम 'सर थियोडोर हेक्टर' के रूप में एक नए सफर की शुरुआत...हैप्पी बर्थडे और इंडियन सिनेमा में आपका वेलकम है'.'राणाबली' एक बड़ी हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो पुराने दौर के बैकड्रॉप पर बनी है और इंडिया की हिस्ट्री के कुछ ऐसे पन्नों से इंस्पायर है जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं. विजय देवरकोंडा फिल्म में एक निडर योद्धा के लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी 'जायम्मा' का किरदार निभा रही हैं.