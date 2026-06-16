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‘द डेमन ऑफ ड्रॉट’ की हुई एंट्री! विजय-रश्मिका की ‘राणाबाली’ में अर्नोल्ड वोस्लू का दमदार पोस्टर रिवील

Film Ranabali Poster: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राणाबाली' का हाल ही में एक और पोस्टर मेकर्स द्वारा रिवील कर दिया गया है. इस पोस्टर में हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड वोस्लू नजर आ रहे हैं, जिसे देखने के बाद फैंस के बीच रिलीज डेट को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती हुई दिखाई दे रही है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 16, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 06:57 PM IST
‘द डेमन ऑफ ड्रॉट’ की हुई एंट्री! विजय-रश्मिका की ‘राणाबाली’ में अर्नोल्ड वोस्लू का दमदार पोस्टर रिवील

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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