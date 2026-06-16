'राणाबाली'के मेकर्स ने फिल्म से हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड वोस्लू का कैरेक्टर पोस्टर हाल ही में रिलीज कर दिया है. इंडियन हिस्ट्री की कुछ अनहर्ड और रियल इवेंट से इंस्पायर इस हिस्टोरिकल फिल्म में विजय देवरकोंडा एक निडर योद्धा और रश्मिका मंदाना 'जायम्मा' के रोल में नजर आएंगी. 'राणाबाली' 11 सितंबर 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.'राणाबाली' इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली पैन-इंडिया फिल्मों में से एक है. माइथ्री मूवी मेकर्स' के बैनर तले बन रही इस हिस्टोरिकल फिल्म में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं और इसकी अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट बना हुआ है.
ये फिल्म की शानदार दुनिया और दमदार कैरेक्टर रिवील्स से लेकर इसके कमाल के म्यूजिक तक, हर एक अपडेट ने लोगों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. इस फिल्म की बज को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड वोस्लू के बर्थडे के मौके पर उनका एक बेहद जबरदस्त कैरेक्टर पोस्टर रिलीज किया है.
कल्ट हिट 'द ममी' फ्रेंचाइजी में 'इमहोटेप' का आइकॉनिक रोल निभाने के लिए फेमस एक्टर अर्नोल्ड वोस्लू, इस फिल्म के साथ इंडियन सिनेमा में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. मेकर्स ने उन्हें 'द डेमन ऑफ ड्राउट - सर थियोडोर हेक्टर' के रूप में इंट्रोड्यूस किया है. इस इंटेंस पोस्टर में वो एक कमांडिंग कैरेक्टर में नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक मेटैलिक केप पहना हुआ है और उनके पीछे से धुआं निकलता दिख रहा है. ये पोस्टर इशारा करता है कि इस फिल्म में उनका एक बेहद दमदार और अहम रोल होने वाला है, जिसने अभी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
'राणाबली' के इस पोस्टर को रिवील करते हुए मेकर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'द डेमन ऑफ ड्रॉट -सर थियोडोर हेक्टर 'द ममी' में 'इमहोटेप' के रूप में दुनिया भर की ऑडियंस का दिल जीतने से लेकर, अब #Ranabaali में बेरहम 'सर थियोडोर हेक्टर' के रूप में एक नए सफर की शुरुआत...हैप्पी बर्थडे और इंडियन सिनेमा में आपका वेलकम है'.'राणाबली' एक बड़ी हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो पुराने दौर के बैकड्रॉप पर बनी है और इंडिया की हिस्ट्री के कुछ ऐसे पन्नों से इंस्पायर है जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं. विजय देवरकोंडा फिल्म में एक निडर योद्धा के लीड रोल में नजर आएंगे, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी 'जायम्मा' का किरदार निभा रही हैं.
फैंस के इस एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए, फिल्म का रोमांटिक गाना 'ओ मेरे साजन' एक बहुत बड़ा हिट बनकर उभरा है, जिसमें फिल्म के इस ग्रैंड स्केल के बीच दोनों की कमाल की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है. इस गाने पर सोशल मीडिया पर 1 लाख (100K) से ज्यादा रील्स बन चुकी हैं और यूट्यूब पर इसे 3 मिलियन (30 लाख) से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. अब अर्नोल्ड वोस्लू के इस दमदार कैरेक्टर पोस्टर के सामने आने के बाद, फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है, जिसने रिलीज से पहले ही इसके बज को और ज्यादा बढ़ा दिया है.
राहुल संकृत्यान के डायरेक्शन में बनी और टी-सीरीज की पार्टनरशिप से 'माइथ्री मूवी मेकर्स' के वाई. रवि शंकर और नवीन यरनेनी द्वारा प्रोड्यूस की गई 'राणाबाली' में रश्मिका मंदाना फीमेल लीड रोल में हैं. ये फिल्म विजय देवरकोंडा के साथ उनकी जोड़ी की वापसी करा रही है, जो पर्दे पर एक बार फिर कमाल दिखाने के लिए तैयार है. फिल्म में कलाकारों की एक मजबूत फौज शामिल है, जिसमें इंटरनेशनल एक्टर अर्नोल्ड वोस्लू भी नजर आएंगे, जो इसे ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा खास बनाते हैं. 'राणाबाली' 11 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है.