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Hindi Newsबॉलीवुडरश्मिका- विजय ने अनंतपुर में सेलिब्रेट की वन मंथ एनिवर्सरी, मंदिर में टेका मत्था, भीड़ से बीवी को बचाते दिखे एक्टर; VIDEO

रश्मिका- विजय ने अनंतपुर में सेलिब्रेट की वन मंथ एनिवर्सरी, मंदिर में टेका मत्था, भीड़ से बीवी को बचाते दिखे एक्टर; VIDEO

Rashmika Mandanna और विजय की शादी को 26 मार्च को एक महीना हो चुका है. शादी को एक महीना होते ही दोनों सितारों ने पोस्ट लिखा और अब दोनों मंदिर में मत्था टेकते नजर आए. जिसका वीडियो वायरल हो रहा है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 27, 2026, 04:18 PM IST
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विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Video: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी को एक महीना पूरा हो गया है. शादी के एक महीने बाद इन दोनों सितारों ने सोशल  मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा. जिसने लोगों का ध्यान खींचा. इस बीच इस न्यूली वेड कपल का मंदिर परिसर का वीडियो वायरल हो रहा है. जहां पर दोनों भगवान का आशीर्वाद लेने आए और फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा.

अनंतपुर में सेलिब्रेट की वन मंथ एनिवर्सरी

इन दोनों सितारों ने शादी की एक महीना एनिवर्सरी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में सेलिब्रेट की. इस मौके पर इन दोनों ने वहां के मंदिर में मत्था टेका. खास बात है कि ये दोनों अनंतपुर में ही अपनी आने वाली फिल्म 'राणाबली' की शूटिंग कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों ने शूटिंग शुरू करने से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में काफी भीड़ थी. ऐसे में विजय रश्मिका को भीड़ से बचाते दिखे.

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सिंपल लुक में आए नजर

इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि विजय सिंपल सा क्रीम कलर का कुर्ता पहने हुए हैं तो वहीं रश्मिका आसमानी रंग के सूट में हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए दिखीं. इन दोनों सितारों के आसपास तगड़ी सिक्योरिटी दिखी, जब ये दोनों हनुमान मंदिर से बाहर आते हुए नजर आए.

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शादी के बाद साथ की पहली फिल्म
खास बात है कि शादी के बाद रश्मिका और विजय की ये एक साथ की पहली मूवी है. इसी फिल्म 'राणाबली' की शूटिंग के लिए ये कपल अनंतपुर पहुंचा. 'राणाबली' के एक ऐतिहासिक फिल्म है जिसे राहुल सांकृत्यायन ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में विजय लीड रोल में हैं और रश्मिका ने उनकी वाइफ का रोल निभाया है. आपको बता दें, रश्मिका और विजय की शादी राजस्थान के उदयपुर में हुई थी. इस शादी में बहुत ही कम लोगों को इनवाइट किया गया था. शादी के कुछ दिन बाद यानी कि 4 मार्च को इन दोनों ने हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन रखा. इसमें साउथ से लेकर बॉलीवुड के सितारों को इनविटेशन भेजा गया था.

 

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Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

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