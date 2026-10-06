फैंस के लिए GOOD NEWS! विजय-रश्मिका की ‘रणबाली’ की टिकट के नहीं बढ़ेंगे दाम, मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया फुलस्टॉप

इस साल मोस्ट अवेटेड फिल्मों की लिस्ट में कई बड़ी फिल्मों के नाम शामिल हैं, जिनमें से कुछ बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है और कुछ आने वाले समय में देने जा रही हैं, जिनमें विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘रणबाली’ का नाम भी शामिल है. कुछ समय पहले मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान करते हुए बताया था कि ये फिल्म इसी महीने 16 अक्टूबर में दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर कई तरह की अफवाहों ने भी जन्म ले लिया.
जहां ये खबरें तेजी से वायरल होने लगीं कि मेकर्स की ओर से इस फिल्म की टिकट के प्राइज बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद फिल्म मेकर्स की टीम ने इसको लेकर एख बड़ा खुलासा करते हुए फैंस को बड़ा तोहफा दिया. फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स ने खुद आगे आकर इन तमाम बातों को पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बता दिया है. एक्स प्लेटफॉर्म (ट्विटर) पर एक पोस्ट जारी करते हुए मेकर्स ने कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में से किसी भी राज्य में टिकट की कीमतें बढ़ाने के लिए कोई अर्जी नहीं दी है.
प्रोडक्शन हाउस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ तौर पर कहा, ‘‘रणबाली’ आम और नॉर्मल टिकट प्राइज पर ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी’. राहुल सांकृत्यायन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म साल 1854 से 1878 के दौर की एक पीरियड एक्शन ड्रामा कहानी है. ये पूरी कहानी उस दौर के विद्रोह, इतिहास और कहानियों के इर्द-गिर्द बुनी गई है. सिनेमा प्रेमियों के लिए सबसे खास बात ये है कि फरवरी 2026 में शादी के बंधन में बंधने के बाद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना पहली बार किसी फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं.
इससे पहले ये कपल ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ जैसी हिट फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं और ऑडियंस ने इनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री को हमेशा से सिर-आंखों पर बिठाया है. बीते सितंबर के महीने में जब फिल्म का टीजर सामने आया था, तभी से फैंस के बीच इस पीरियड ड्रामा को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है. मेकर्स ने टीजर शेयर करते हुए लिखा था, ‘उन्होंने इतिहास को मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसके गुस्से को नहीं दबा सके’, जिसके बाद इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है.
इस रोल में पूरी तरह ढलने के लिए विजय देवरकोंडा को बहुत मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग और शूटिंग शेड्यूल से गुजरना पड़ा. विजय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लगातार 20 दिनों तक हल्दी और पवित्र भभूति यानी राख के बीच शूटिंग करने की वजह से उनके फेफड़ों पर काफी बुरा असर पड़ा था. सेट का माहौल इतना धूल भरा रहता था कि पैकअप के कई दिनों बाद तक उन्हें सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ा. इस तरह की मेहनत से साफ पता चलता है कि उन्होंने अपने किरदार को असल रंग देने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हुए विजय देवरकोंडा ने बताया था कि ये कहानी 70 के दशक में पड़े भीषण अकाल और उस दौरान अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ उठने वाली आवाजों पर आधारित है. फिल्म में कड़कल बोब्बिली जैसे उन हीरो की बहादुरी को दिखाया गया है, जिन्होंने अनाज के निर्यात और सख्त सरकारी नियमों के खिलाफ खुलकर बगावत की थी. लोककथाओं और वीरता के इस संगम वाली फिल्म ‘रणबाली’ 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है, जिसे लेकर हर तरफ काफी बज बना हुआ है.