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फैंस के लिए GOOD NEWS! विजय-रश्मिका की ‘रणबाली’ की टिकट के नहीं बढ़ेंगे दाम, मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया फुलस्टॉप

Rashmika-Vijay Movie Ranabaali: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी के बाद पहली फिल्म ‘रणबाली’ 16 अक्टूबर को आ रही है. टिकट के दाम 50 रुपये बढ़ने की अफवाहों को खारिज करते हुए मेकर्स ने साफ किया है कि फिल्म नॉर्मल प्राइज पर ही रिलीज होगी. फेस्टिवल पर फैंस के लिए ये खबर किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है.

Written ByVandana Saini
Published: Oct 06, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 11:10 AM IST
फैंस के लिए GOOD NEWS! विजय-रश्मिका की ‘रणबाली’ की टिकट के नहीं बढ़ेंगे दाम, मेकर्स ने अफवाहों पर लगाया फुलस्टॉप
Image Credit: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘रणबाली’

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Vandana Saini

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वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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