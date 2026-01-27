Advertisement
trendingNow13087625
Hindi Newsबॉलीवुडमाथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… नाम बदलते ही सामने आया विजय देवरकोंडा का धांसू लुक, ‘राणा बाली’ के फर्स्ट पोस्टर ने मचाया तहलका

माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… नाम बदलते ही सामने आया विजय देवरकोंडा का धांसू लुक, ‘राणा बाली’ के फर्स्ट पोस्टर ने मचाया तहलका

FILM RANABAALI FIRST LOOK: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मच अवेटेड फिल्म VD 14, (जिसका नाम बदलकर अब ‘राणा बाली’ रखा गया है) का न्यू लुक रिवील कर दिया गया है. वहीं इस लुक के साथ-साथ मेकर्स ने 26 जनवरी, 2026 की शाम को 2 मिनट का टीजर भी रिलीज कर दिया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष… नाम बदलते ही सामने आया विजय देवरकोंडा का धांसू लुक, ‘राणा बाली’ के फर्स्ट पोस्टर ने मचाया तहलका

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना कई दिनों से अपनी रोम वेकेशन की तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छाए हुए दिए थे. मगर अब इसी बीच दोनों की मच अवेटेड फिल्म ‘राणा बाली’ का पोस्टर आउट कर दिया गया है. ये पोस्टर 26 जनवरी, 2026 की देर रात को सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया है, जिसमें विजय भगवान शिव का रूद्र रूप धरे हुए हैं. इस पोस्टर मे विजय एक इंटेंस लुक दे रहे हैं, जो कि बयां करता है कि कहानी में उनका किरदार काफी दमदार होने वाला है. वहीं इस पोस्टर से पहले मेकर्स ने शाम को 2 मिनट का टीजर भी रिलीज किया था, जिसमें फिल्म की कहानी का छोटा -सा सार दिखाया जाता है. 

विजय देवरकोंडा का ‘राणा बाली’ लुक
विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘राणा बाली’ को आम कहानी नहीं है, ये फिल्म 19वीं सदी के समय भारत में घटने वाली एक सच्ची घटना पर आधारित है. इस फिल्म के 2 मिनट के टीजर में ब्रिटिश राज की क्रूरता और उनके आर्थिक शोषण को दिखाया गया है, जिसने देश को भुखमरी और अकाल की ओर धकेल दिया था. वहीं बात करें विजय देवरकोंडा की फिल्म ‘राणा बली’ के पहले पोस्टर की तो इसमें, एक्टर माथे पर तीन सफेद लकीरें, बीच में लाल तिलक, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और पूरे बदन पर पीले रंग का लेप लगाए, भगवान शिव का रूप लिए नजर आ रहे हैं. विजय के इस लुक को देखने के बाद फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरी बार दिखेगी विजय-रश्मिका की जोड़ी
फिल्म ‘गीता गोविंदम’ और ‘डियर कॉमरेड’ के बाद विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना एक बार फिर से बड़े पर्दे पर साथ में काम करने को तैयार हैं. दोनों को उनकी पुरानी फिल्मों में दर्शकों द्वारा बेहद पसंद किया गया था और फैंस लंबे समय से दोनों की स्क्रीन पर वापसी चाहते थे. वहीं दोनों की तीसरी फिल्म ‘राणा बाली’ में विजय को एक पवारफुल लुक में दिखाया गया है, तो वहीं रश्मिका मंदाना फिल्म ‘जयम्मा’ का किरदार करती हुई नजर आएंगी. ये 

फिल्म रिलीज डेट
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म ‘राणा बाली’ इस साल 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. साउथ इंडस्ट्री के इस फेमस कपल की फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है. विजय और माइथ्री मूवी मेकर्स की साथ में ये तीसरी फिल्म होगी, जिसे बड़े लेवल पर बनाया गया है. वहीं इस फिल्म के डायरेक्टर राहुल सांकृत्यायन को काफी उम्मीदें हैं कि ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होगी.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

Vijay DeverakondaRashmika Mandannafilm VD 14new title Rana Bali first look out

Trending news

दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Trump
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
Sheikh Hasina News
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
IMD
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Bengaluru
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
SIT
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
UGC
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
Maharashtra
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
Telanagana News
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह