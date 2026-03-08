विजय-रश्मिका से क्यों नाराज है उनकी नन्ही फैन? वीडियो शेयर कर की शिकायत, फिर कपल ने कमेंट कर किया ये वादा

साउथ इंडस्ट्री एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इस कपल की वेडिंग फंक्शन की फोटोज इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसको देखकर फैंस कपल को बधाई दे रहे हैं. वहीं इस बीच कपल की नन्ही फैन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर शिकायत की है, जो काफी वायरल हो रही है.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने हाल ही उदयपुर में परिवार और दोस्तों के सामने सात फेरे लिए हैं, जिसके बाद कपल ने हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन होस्ट किया था. इस रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे नजर आए. लेकिन इस ग्रैंड रिसेप्शन के बाद विजय की एक नन्ही फैन उनसे नाराज हो गईं. नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें शादी में क्यों नहीं बुलाया?. इस वीडियो के वायरल होते ही विजय और रश्मिका ने अपना जवाब सोशल मीडिया पर शेयर किया है.
विजय ने किया कमेंट
इस छोटी फैन ने वीडियो शेयर करते हुए अपने फेवरेट एक्टर विजय से सवाल पूछा कि उसे शादी में क्यों नहीं बुलाया. ‘क्या मैं आपकी फैन नहीं हूं? हमारा क्या? ये क्यूट वीडियो वायरल होते ही विजय तक जा पहुंचा, जिसके बाद एक्टर ने रिप्लाई करते हुए कमेंट किया और कहा, ‘मैं आपको घर पर लंच के लिए बुलाऊंगा. अपना फेवरेट खाना और मिठाई बताओ. हम घर पर बनाकर खुशी से खाएंगे.’
रश्मिका ने भी दिया रिप्लाई
इस वीडियो पर विजय के रिप्लाई करने के बाद रश्मिका ने अपने सोशल मीडिया पर स्टोरी पोस्ट करते हुए नन्ही फैन को तोहफा देने का वादा किया है. आपको बता दें कि 26 फरवरी को इस कपल ने उदयपुर में शादी की थी, जिसके बाद 4 मार्च को हैदराबाद में रिसेप्शन रखा गया.
