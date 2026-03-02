पूरी इंडस्ट्री नहीं... प्राइवेट वेडिंग के बाद रश्मिका-विजय के रिसेप्शन में भी बुलाए गए चुनिंदा लोग, गेस्ट लिस्ट से बाहर किए कई नाम

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Reception: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने कंफर्म कर दिया कि 4 मार्च को हैदराबाद में होने वाला उनका वेडिंग रिसेप्शन पूरी तरह से इनविटेशन-ओनली रहेगा. इस बारे में कपल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है. उन्होंने बताया कि देशभर में शादी को लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट को देखते हुए और प्रशासन से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है.

रिसेप्शन में एंट्री सिर्फ खास मेहमानों को ही दी जाएगी और सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम रहेंगे. अपने बयान में कपल ने कहा, ‘विरोश वेडिंग रिसेप्शन पूरी तरह से इनविटेशन-ओनली रहेगा. हम सभी फैंस और मेहमानों से सुरक्षा इंतजामों में सहयोग करने की अपील करते हैं’. पहले इस रिसेप्शन को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के लिए बड़े लेवल पर आयोजित करने की प्लानिंग थी. साथ ही राजनीति से जुड़े कई खास लोगों को भी बुलाने की तैयारी थी.

रिसेप्शन में बुलाए गए चुनिंदा लोग

लेकिन बढ़ती भीड़ और जबरदस्त उत्साह को देखते हुए गेस्ट लिस्ट को लिमिटेड कर दिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों ने वेन्यू के आसपास भीड़ बढ़ने, ट्रैफिक जाम और सिक्योरिटी से जिड़ी परेशानियों की आशंका जताई थी. इसी के चलते कपल को कड़े इंतजाम रखने की सलाह दी गई. विजय और रश्मिका ने फैंस का आभार जताते हुए कहा, ‘आपकी सुरक्षा और खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है. आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए हम दिल से आभारी हैं’.

दो परंपराओं से हुई शाही शादी

उन्होंने आगे कहा, ‘आपसे अनुरोध करते हैं कि इस जश्न को सुरक्षित और खुशहाल बनाए रखने में हमारा साथ दें’. इससे पहले दोनों ने राजस्थान के उदयपुर में एक प्राइवेट ग्रैंड वेडिंग की थी. शादी में परिवार के करीबी लोग और फिल्म इंडस्ट्री के चुनिंदा दोस्त ही शामिल हुए थे. इवेंट में दो अलग-अलग रीति-रिवाजों से शादी हुई. एक रस्म तेलुगु परंपरा के मुताबिक निभाई गई, जो विजय की विरासत को दिखाती है. दूसरी रस्म कोडवा रीति से हुई, जो रश्मिका के कूर्ग से जुड़े परिवार की परंपरा है.

सोशल मीडिया पर तोड़े कई रिकॉर्ड

शादी के तुरंत बाद कपल ने अपने ऑफिशियल वेडिंग पोर्ट्रेट सोशल मीडिया पर शेयर किए, जिन्हें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला. इन तस्वीरों ने लाइक्स और एंगेजमेंट के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए. फैंस ने दोनों पर जमकर प्यार बरसाया. शादी के बाद जब दोनों हैदराबाद लौटे तो अपने घर के बाहर मौजूद पैपराजी को मिठाई बांटी. उनकी सादगी और मुस्कान ने एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया. हाल ही में विजय और रश्मिका तिरुमाला तिरुपति मंदिर में दर्शन करने भी पहुंचे.