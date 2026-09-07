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Ranabaali Teaser: विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की ‘राणाबाली’ का खुलेगा दफन इतिहास, 9 सितंबर को आएगा रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर

Ranabaali Teaser: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'राणाबाली' का ग्रैंड टीजर 9 सितंबर को रिलीज होगा. जानें स्वतंत्रता संग्राम के दफन इतिहास और दशहरा रिलीज से जुड़ी पूरी डिटेल्स-

Written ByKajol Gupta
Published: Sep 07, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:53 PM IST
Ranabaali Teaser: विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की ‘राणाबाली’ का खुलेगा दफन इतिहास, 9 सितंबर को आएगा रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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