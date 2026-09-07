/Ranabaali Teaser: विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की ‘राणाबाली’ का खुलेगा दफन इतिहास, 9 सितंबर को आएगा रोंगटे खड़े कर देने वाला टीजर

Ranabaali Teaser: भारतीय सिनेमा की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक, 'राणाबाली' भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बेहद डरावने और अनकहे अध्याय को पर्दे पर लाने के लिए तैयार है. इस फिल्म में दिखाए गए उत्पीड़न और क्रूरता की तुलना नदियों के निर्दयी दौर से की गई है. यह ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सिनेमाई अनुभव 16 अक्टूबर, 2026 को ग्रैंड दशहरा रिलीज के साथ दर्शकों के सामने आने के लिए पूरी तरह से तैयार है.
इस फिल्म ने पहले ही साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों की सूची में अपनी जगह पक्की कर ली है. 'राणाबाली' में ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन दर्शकों की बेहद पसंदीदा जोड़ी- विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना- एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आने वाली है. इतिहास के पन्नों से ली गई इस अनकही कहानी को 'माइथ्री मूवी मेकर' के बैनर तले एक भव्य सिनेमाई महागाथा के रूप में बनाया जा रहा है. फिल्म की घोषणा के बाद से ही मेकर्स ने आकर्षक कैरेक्टर पोस्टर्स, गानों और खास झलकियों के जरिए दर्शकों के उत्साह को लगातार बनाए रखा है.
जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, मेकर्स ने एक दमदार वीडियो शेयर करते हुए इसके ग्रैंड टीजर रिलीज की तारीख का ऐलान कर दिया है. यह वीडियो 'एक दफन इतिहास', 'एक बागी सरदार', 'एक खतरनाक आमना-सामना', '1876–1878' और 'भारत की लोक कथाओं से' जैसी रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइनों के साथ फिल्म की अनोखी दुनिया के लिए एक टोन सेट करता है. दर्शकों की भारी मांग के बाद, 'राणाबाली' का मच-अवेटेड टीजर 9 सितंबर को रिलीज किया जाएगा, जो 16 अक्टूबर की दशहरा रिलीज से पहले उत्सुकता को दोगुना कर देगा. इसकी घोषणा करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'शापित भूमि की कहानी सामने आई...'
असल में 'राणाबाली' अधर्म पर धर्म की जीत की एक बेहद शक्तिशाली कहानी है, जो सीधे तौर पर दशहरा के त्योहार की भावना और बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाती है. त्योहार के इस माहौल और त्योहारी सीजन का पूरा फायदा उठाने के लिए, मेकर्स ने फिल्म को दशहरा से ठीक पहले वाले वीकेंड पर रिलीज करने का फैसला किया है. इससे दुनिया भर के दर्शकों को इस फेस्टिव सीजन का जश्न मनाने के लिए एक बेहतरीन और भव्य सिनेमाई अनुभव मिल सकेगा.
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर इस शानदार फ़िल्म का निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है. यह फिल्म अपनी दमदार कहानी के माध्यम से इस सुपरहिट स्टार जोड़ी को दोबारा जीवंत रूप में पेश करेगी. बड़े प्रोडक्शन स्केल, इंटेंस स्टोरीटेलिंग और अजय-अतुल के कमाल के म्यूजिक के साथ, 'राणाबाली' खुद को अक्टूबर 2026 की अल्टीमेट फेस्टिव ब्लॉकबस्टर बनने की राह पर स्थापित कर रही है.