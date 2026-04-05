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Hindi Newsबॉलीवुडविजय देवरकोंडा ने शेयर किया जयम्मा की अनदेखी वीडियो, रश्मिका के लुक पर अटका फैंस का दिल, देखें VIDEO

विजय देवरकोंडा ने शेयर किया 'जयम्मा' की अनदेखी वीडियो, रश्मिका के लुक पर अटका फैंस का दिल, देखें VIDEO

Vijay Deverakonda Shares Ranabaali Unseen Video on Rashmika Mandanna Birthday: साउथ की फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना आज अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर एक्टर और उनके पति विजय देवरकोंडा ने 'राणाबली' की एक अनसीन वीडियो शेयर किया, जिसमें हसीना का खूबसूरत लुक नजर आ रहा है.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 05, 2026, 11:22 PM IST
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विजय देवरकोंडा ने शेयर किया 'जयम्मा' की अनदेखी वीडियो, रश्मिका के लुक पर अटका फैंस का दिल, देखें VIDEO

Vijay Deverakonda Shares Ranabaali Unseen Video on Rashmika Mandanna Birthday: साउथ की मशहूर एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपनी एक्टिंग और अंदाज से लोगों का दिल जीता है. उन्होंने बेहद कम उम्र में फिल्मी दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है. रश्मिका 30 साल की हो गई हैं. जन्मदिन के खास मौके पर फैंस से लेकर सितारे तक उन्हें जमकर बधाइयां दे रहे हैं. रश्मिका के जन्मदिन के खास मौके पर विजय देवरकोंडा ने फैंस को भी एक जबरदस्त सरप्राइज दिया है.

विजय देवरकोंडा ने शेयर की वीडियो

दरअसल, विजय ने 'राणाबली' का एक अनसीन वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें रश्मिका का बतौर 'जयम्मा' का खूबसूरत लुक नजर आ रहा है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि फूल देकर रश्मिका का सेट पर स्वागत किया गया. रश्मिका ने कैसे जयम्मा का किरदार निभाया. सिंपल सोबर होने के बावजूद रश्मिका जयम्मा के किरदार में बेहद खूबसूरत नजर आईं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वीडियो में दिखा रश्मिका-विजय का कोजी अंदाज

'राणाबली' के वीडियो में विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का कोजी अंदाज भी देखने को मिला. इस क्लिप को शेयर करते हुए विजय देवरकोंडा ने लिखा, 'मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं जयम्मा.' इस वीडियो को रश्मिका और विजय के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं.

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फैंस कर रहे वीडियो पर कमेंट्स

रश्मिका मंदाना के लिए शेयर की गई विजय देवरकोंडा की इस पोस्ट पर हर कोई दिल खोलकर लाइक्स लूटा रहा है और खूब कमेंट्स कर रहे हैं. वीडियो पर एक यूजर ने लिखा, 'जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मिसेज देवरकोंडा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'मेरे सबसे प्रीशियस इंसान.'

सितंबर में रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि साउथ इंडस्ट्री के दो बड़े सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने इसी साल 26 फरवरी 2026 को धूमधाम से दो रीति रिवाजों से शादी की थी. कपल की शादी को फैंस ने काफी पसंद किया था और उनके लुक पर हर कोई फिदा हो गया था. वहीं रश्मिका और विजय की ये फिल्म इसी साल 11 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म को लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट है. मूवी में फुल एक्शन-ड्रामा देखने को मिलेगा.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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