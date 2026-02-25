Advertisement
200 लोगों के सामने रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने किया था पहला KISS? एक्ट्रेस बोली- मैं घबरा गई थी

200 लोगों के सामने रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने किया था पहला KISS? एक्ट्रेस बोली- 'मैं घबरा गई थी'

Vijay Devarakonda And Rashmika Mandanna Kiss: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. दोनों ने साथ में दो फिल्मों में काम किया है. ऐसे में आज हम आपको कपल के पहले KISS के बारे में बताने जा रहे हैं, जो करीब 200 लोगों के सामने हुआ था. 

Feb 25, 2026
200 लोगों के सामने रश्मिका मंदाना-विजय देवरकोंडा ने किया था पहला KISS? एक्ट्रेस बोली- 'मैं घबरा गई थी'

Vijay Devarakonda And Rashmika Mandanna Kiss: साउथ इंडस्ट्री के फेमस सितारे रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले है और दोनों एक-दूसरे के हो जाएंगे. कपल धूमधाम से उदयपुर में 26 फरवरी को शादी करने वाले है. चंद घंटों बाद विजय रश्मिका की मांग में सिंदूर भर देंगे. बताया जा रहा है कि कपल दो संस्कृतियों में अनुसार शादी करेंगे. 26 फरवरी को सुबह दोनों तेलुगू परंपरा से शादी करेंगे और शाम को कोडावा समुदाय की परंपरा के मुताबिक शादी होगी. 

दो फिल्मों में किया साथ काम 
इन सबके बीच आज हम आपको कपल का वो किस्सा बताने जा रहे हैं जब विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना को पहली बार करीब 200 लोगों के सामने किस किया था. उस वक्त रश्मिका काफी घबरा गई थी. फैंस को कपल की जोड़ी ऑफस्क्रीन के साथ ऑन स्क्रीन भी काफी पसंद है. दोनों ने साथ में करीब दो फिल्मों में साथ काम किया है. पहली बार इस जोड़ी को साथ में साल 2018 में आई फिल्म 'गीता गोविंदम' में देखा गया था. साल 2019 में दूसरी बार दोनों ने साथ में फिल्म 'डियर कॉमरेड' की थी. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 लोगों के सामने किया था पहला KISS
साल 2018 में आई फिल्म 'गीती गोविंदम' में विजय और रश्मिका ने पहली बार स्क्रीन शेयर की थी. इसके बारे में रश्मिका ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था. इस दौरान बताया था कि 'पहली बार ऑनस्क्रीन किस (Kiss) फिल्म गीता गोविंदम में हुई थी. यह मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था. को-एक्टर को किस करना था. मेरे लिए किस एक पर्सनल चीज है. ये बहुत इंटीमेट चीज है. उस वक्त सेट पर करीब 200 लोग हमें देख रहे थे. मुझे लगा, कैसे इस सीन को किया जाएगा? मुझे लगता है कि विजय भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे. वो भी काफी नर्वस थे और हम सोच रहे थे कैसे करेंगे?'

'शादी के बाद जो मन करे वो करो...'
एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने आगे बताया कि 'यह टेक्निकल चीज है. यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप ये सीन किसके साथ कर रहे हो. आखिर में अगर कैरेक्टर को उनकी जरूरत है, तो ठीक है. अगर नहीं चाहते, तो मत करो. गीता गोविंदम में हम दोनों शादीशुदा कपल थे, तो शादी के बाद जो मन करे वो करो. यह मेरा पहला किसिंग सीन था और ये मेरे लिए काफी शॉकिंग था.'

