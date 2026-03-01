रश्मिका-विजय के ग्रैंड रिसेप्शन से 3 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट, स्टार्स ने जारी किया बयान,मेहमानों के लिए रखी ये शर्त

Rashmika Vijay Deverakonda Reception: 26 फरवरी को ड्रीमी वेडिंग करने के बाद विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन दे रहे हैं. जिसे लेकर न्यूली कपल की ओर से एक बयान और रिसेप्शन इनवाइट वायरल हो रहा है. जिसमें कपल की टीम ने इवेंट के प्लान में बड़ा बदलाव किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

पुलिस अधिकारियों ने दी चेतावनी

रश्मिका (Rashmika Mandanna) और विजय की टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है. जिसमें बताया है कि आयोजन में अब हैदराबाद पुलिस की सलाह पर कई बड़े चेजेंस किए हैं. पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इतने बड़े सितारों के फंक्शन में भारी भीड़ जुटने से ट्रैफिक जाम और सुरक्षा को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में कपल ने रिसेप्शन को स्क्रिक्टली इनविटेशन ओनली इवेंट घोषित कर दिया है. इसका मतलब है कि कोई अब इस रिसेप्शन में सिर्फ इनविटेशन होने पर ही एंट्री ले सकेगा. ऐसा इसलिए ताकि पूरी व्यवस्था बनी रहे.

गेस्ट लिस्ट में कटौती

पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि इस रिसेप्शन में तेलुगू, हिंदी, तमिल और मलयालम इंडस्ट्री के अलावा कई राजनेताओं तो इनवाइट किया जाएगा. लेकिन, टीम के बयान के मुताबिक उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास कॉर्ड होगा.

तिरुपति में लिया आशीर्वाद

शादी के बाद हैदराबाद पहुंचते ही ये कपल भगवान तिरुपति का आशीर्वाद लेने गया. जहां के मंदिर परिसर के कई इनसाइड वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें दोनों सितारे एक साथ काफी खुश दिखे. वहां पर इन सितारों ने अपने फैंस के अलावा वहां मौजूद लोगों को मिठाई भी बांटी. वर्कफ्रंट की बात करें तो दोनों शादी के बाद 'रणबाली' फिल्म में एक साथ नजर आएंगे. इस मूवी का पोस्टर और इन दोनों का लुक भी सामने आ गया है जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.