Advertisement
trendingNow13127152
Hindi Newsबॉलीवुडरश्मिका-विजय के ग्रैंड रिसेप्शन से 3 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट, स्टार्स ने जारी किया बयान,मेहमानों के लिए रखी ये शर्त

रश्मिका-विजय के ग्रैंड रिसेप्शन से 3 दिन पहले बड़ा ट्विस्ट, स्टार्स ने जारी किया बयान,मेहमानों के लिए रखी ये शर्त

न्यूली कपल की ओर से एक बयान और रिसेप्शन इनवाइट वायरल हो रहा है जिसमें कपल की टीम ने इवेंट के प्लान में बड़ा बदलाव किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

Rashmika Vijay Deverakonda Reception: 26 फरवरी को ड्रीमी वेडिंग करने के बाद विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) और रश्मिका मंदाना 4 मार्च को हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन दे रहे हैं. जिसे लेकर न्यूली कपल की ओर से एक बयान और रिसेप्शन इनवाइट वायरल हो रहा है. जिसमें कपल की टीम ने इवेंट के प्लान में बड़ा बदलाव किया है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

पुलिस अधिकारियों ने दी चेतावनी

रश्मिका (Rashmika Mandanna) और विजय की टीम ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया है. जिसमें बताया है कि आयोजन में अब हैदराबाद पुलिस की सलाह पर कई बड़े चेजेंस किए हैं. पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इतने बड़े सितारों के फंक्शन में भारी भीड़ जुटने से ट्रैफिक जाम और सुरक्षा को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं. ऐसे में कपल ने रिसेप्शन को स्क्रिक्टली इनविटेशन ओनली इवेंट घोषित कर दिया है. इसका मतलब है कि कोई अब इस रिसेप्शन में सिर्फ इनविटेशन होने पर ही एंट्री ले सकेगा. ऐसा इसलिए ताकि पूरी व्यवस्था बनी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

गेस्ट लिस्ट में कटौती

पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि इस रिसेप्शन में तेलुगू, हिंदी, तमिल और मलयालम इंडस्ट्री के अलावा कई राजनेताओं तो इनवाइट किया जाएगा. लेकिन, टीम के बयान के मुताबिक उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनके पास कॉर्ड होगा.  

 

शादी के तुरंत बाद प्रोटेक्टिव हसबैंड बन गए विजय देवरकोंडा, वाइफ रश्मिका को भीड़ से बचाते आए नजर, तिरुपति मंदिर Inside VIDEO

तिरुपति में लिया आशीर्वाद
शादी के बाद हैदराबाद पहुंचते ही ये कपल भगवान तिरुपति का आशीर्वाद लेने गया. जहां के मंदिर परिसर के कई इनसाइड वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें दोनों सितारे एक साथ काफी खुश दिखे. वहां पर इन सितारों ने अपने फैंस के अलावा वहां मौजूद लोगों को मिठाई भी बांटी. वर्कफ्रंट की बात करें तो दोनों शादी के बाद 'रणबाली' फिल्म में एक साथ नजर आएंगे. इस मूवी का पोस्टर और इन दोनों का लुक भी सामने आ गया है जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Vijay DeverakondaRashmika Mandanna

Trending news

अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
Ayatollah Ali Khamenei
खामेनेई की मौत के बाद कश्मीरियों में गुस्सा, US-इजरायल के खिलाफ सड़क उतरे लोग
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
india pakistan news
ईरान-अमेरिका की लड़ाई के बीच भारतीय सीमा में घुसने लगे ड्रोन, सेना ने बरसाई गोलियां
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी