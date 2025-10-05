Advertisement
trendingNow12948269
Hindi Newsबॉलीवुड

मजाक या रूमर्ड नहीं... सच में हो गई विजय-रश्मिका की सगाई, टीम ने किया कंफर्म, 2026 के इस महीने में रचाएंगे शादी

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna: साउथ सिनेमा के फेमस कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने आखिरकार एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई कर ली है, जिसकी पुष्टि सुपरस्टार की टीम ने की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों अगले साल 2026 में शादी करेंगे. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सच में हो गई विजय-रश्मिका की सगाई, टीम ने किया कंफर्म
सच में हो गई विजय-रश्मिका की सगाई, टीम ने किया कंफर्म

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Engagement: साउथ के मशहूर एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की सगाई की खबर आखिरकार सच साबित हुई है. लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब विजय की टीम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों ने सगाई कर ली है. हालांकि, सगाई की रस्में काफी प्राइवेट रखी गईं और इसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए. इस खुशखबरी के बाद फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय देवरकोंडा की टीम ने शनिवार सुबह ऑफिशियली तौर पर पुष्टि करते हुए बताया कि विजय और रश्मिका मंदाना ने सगाई कर ली है. हालांकि, टीम या दोनों स्टार्स की और से सगाई की फोटो-वीडियोज शेयर नहीं किए गए और न ही किसी तरह की जानकारी दी है कि ये इवेंट कहां हुआ. दोनों स्टार्स ने फिलहाल सोशल मीडिया पर इस बारे में कोई पोस्ट नहीं डाली है, जिसका फैंस इंतजार कर रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vijay Deverakonda (@thedeverakonda)

Add Zee News as a Preferred Source

सच में हो गई विजय-रश्मिका की सगाई

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका अगले साल 2026 फरवरी महीने में शादी के बंधन में बंध सकते हैं. हालांकि, दोनों की तरफ से अभी इस शादी को लेकर भी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है. फैंस अब बेसब्री से इस कपल की शादी की झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि दोनों को हाल ही में न्यूयॉर्क के इंडिया डे परेड में एक साथ देखा गया था, जहां दोनों ग्रैंड मार्शल के तौर पर नजर आए थे.

1212 दिन पुरानी वो धमाकेदार फिल्म, जिसने 15 करोड़ में छापे 114 करोड़, बड़ा हिस्सा NGO में किया दान, अब तक जीत चुकी 5 अवॉर्ड

2018 से एक दूसरे को कर रहे डेट 

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी 2018 में शुरू हुई थी, जब दोनों ने पहली बार फिल्म 'गीता गोविंदम' में साथ काम किया था. ये फिल्म सुपरहिट रही थी और दर्शकों को इनकी जोड़ी काफी पसंद आई थी. इसके बाद दोनों ने 'डियर कॉमरेड' में भी साथ काम किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया. इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और उनकी जोड़ी चर्चाओं में रहने लगी. फैंस ने दोनों को साथ में खूब प्यार दिया. 

अक्सर साथ आते थे नजर 

पिछले कुछ सालों से विजय और रश्मिका को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है, लेकिन दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते पर चुप्पी बनाए रखी. हालांकि, न्यूयॉर्क में हुए 'भारत बियॉन्ड बॉर्डर्स' इवेंट में दोनों ने साथ में एंट्री की, जिससे उनके रिश्ते की चर्चाएं और तेज हो गईं. अब जब सगाई की खबर सामने आ चुकी है, तो माना जा रहा है कि उनकी पब्लिक अपीयरेंस दरअसल इशारा थी कि वे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं. अब फैंस को दोनों की शादी का इंतजार है.

विजय-रश्मिका का वर्कफ्रंट  

वहीं, अगर दोनों के वर्कफ्रंट की बात करें तो रश्मिका मंदाना जल्द ही हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थम्मा' में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी नजर आएंगे. ये फिल्म दिवाली 2025 पर रिलीज होगी. इसके अलावा, वे 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ भी नजर आएंगी. वहीं, विजय देवरकोंडा हाल ही में 'किंगडम' फिल्म में नजर आए थे, जो उनके फैंस को काफी पसंद आई.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Vijay DeverakondaRashmika Mandanna

Trending news

इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
World Highest Road
चीन को करारा जवाब, भारत ने लद्दाख में बना डाली दुनिया की सबसे ऊंची सड़क
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
Jairam ramesh
ये तो फेलियर है पीएम का...चीनी फाइटर जेट पर क्यों छिड़ी बहस? कांग्रेस का हल्ला बोल
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
Navi Mumbai Airport
जल्दी पहुंचना है नवी मुंबई एयरपोर्ट? शहर के धांसू शॉर्टकट, घंटों का सफर मिनटों में
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
diwali 2025
सनातन को 'बीमारी' बताने वाली पार्टी का अचानक कैसे बदला मन? दिवाली पर किया बड़ा ऐलान
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
Medical News in Hindi
नवजात के पेट में जन्म लेता दिखा 'दूसरा जीवन', रिपोर्ट देख डॉक्टर और परिवार रह गए दंग
;