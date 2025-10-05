मजाक या रूमर्ड नहीं... सच में हो गई विजय-रश्मिका की सगाई, टीम ने किया कंफर्म, 2026 के इस महीने में रचाएंगे शादी

Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Engagement: साउथ के मशहूर एक्टर विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना की सगाई की खबर आखिरकार सच साबित हुई है. लंबे समय से दोनों के रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब विजय की टीम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि दोनों ने सगाई कर ली है. हालांकि, सगाई की रस्में काफी प्राइवेट रखी गईं और इसमें सिर्फ परिवार और कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए. इस खुशखबरी के बाद फैंस में खुशी की लहर दौड़ गई है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विजय देवरकोंडा की टीम ने शनिवार सुबह ऑफिशियली तौर पर पुष्टि करते हुए बताया कि विजय और रश्मिका मंदाना ने सगाई कर ली है. हालांकि, टीम या दोनों स्टार्स की और से सगाई की फोटो-वीडियोज शेयर नहीं किए गए और न ही किसी तरह की जानकारी दी है कि ये इवेंट कहां हुआ. दोनों स्टार्स ने फिलहाल सोशल मीडिया पर इस बारे में कोई पोस्ट नहीं डाली है, जिसका फैंस इंतजार कर रहे हैं.

सच में हो गई विजय-रश्मिका की सगाई

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजय और रश्मिका अगले साल 2026 फरवरी महीने में शादी के बंधन में बंध सकते हैं. हालांकि, दोनों की तरफ से अभी इस शादी को लेकर भी कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया है. फैंस अब बेसब्री से इस कपल की शादी की झलक देखने का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि दोनों को हाल ही में न्यूयॉर्क के इंडिया डे परेड में एक साथ देखा गया था, जहां दोनों ग्रैंड मार्शल के तौर पर नजर आए थे.

2018 से एक दूसरे को कर रहे डेट

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की लव स्टोरी 2018 में शुरू हुई थी, जब दोनों ने पहली बार फिल्म 'गीता गोविंदम' में साथ काम किया था. ये फिल्म सुपरहिट रही थी और दर्शकों को इनकी जोड़ी काफी पसंद आई थी. इसके बाद दोनों ने 'डियर कॉमरेड' में भी साथ काम किया, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया. इसी दौरान दोनों की नजदीकियां बढ़ीं और उनकी जोड़ी चर्चाओं में रहने लगी. फैंस ने दोनों को साथ में खूब प्यार दिया.

अक्सर साथ आते थे नजर

पिछले कुछ सालों से विजय और रश्मिका को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है, लेकिन दोनों ने हमेशा अपने रिश्ते पर चुप्पी बनाए रखी. हालांकि, न्यूयॉर्क में हुए 'भारत बियॉन्ड बॉर्डर्स' इवेंट में दोनों ने साथ में एंट्री की, जिससे उनके रिश्ते की चर्चाएं और तेज हो गईं. अब जब सगाई की खबर सामने आ चुकी है, तो माना जा रहा है कि उनकी पब्लिक अपीयरेंस दरअसल इशारा थी कि वे कुछ बड़ा करने जा रहे हैं. अब फैंस को दोनों की शादी का इंतजार है.

विजय-रश्मिका का वर्कफ्रंट

वहीं, अगर दोनों के वर्कफ्रंट की बात करें तो रश्मिका मंदाना जल्द ही हॉरर कॉमेडी फिल्म 'थम्मा' में नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी नजर आएंगे. ये फिल्म दिवाली 2025 पर रिलीज होगी. इसके अलावा, वे 'कॉकटेल 2' में शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ भी नजर आएंगी. वहीं, विजय देवरकोंडा हाल ही में 'किंगडम' फिल्म में नजर आए थे, जो उनके फैंस को काफी पसंद आई.