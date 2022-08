Vijay Deverakonda Troll: मीडिया से बात करते हुए विजय देवरकोंडा ने की ऐसी हरकत, लोग करने लगे फिल्म को बॉयकॉट

Vijay Deverakonda Viral Photo: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने स्टार विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) इन दिनों अपनी अपकमिंग बॉलीवुड फिल्म 'लाइगर' (Liger) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. विजय इस फिल्म को प्रमोट करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं. हर जगह अनन्या के साथ पहुंच कर अपनी फिल्म के बारे में लोगों को बता रहे हैं. विजय को ढंग से हिंदी भी बोलनी नहीं आती लेकिन फिर भी वो लोगों के बीच जाकर हिंदी में बातें कर रहे हैं. लेकिन इस बीच विजय का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोगों का गुस्सा एक्टर के खिलाफ फूट पड़ा.

विजय हो रहे ट्रोल

विजय देवराकोंडा अपनी अपकमिंग फिल्म 'लाइगर' की वजह से आजकल जगह-जगह घूमकर प्रमोशन कर रहे हैं. इस फिल्म में विजय देवरकोंडा के साथ अनन्या पांडे भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. आपको बता दें, दोनों पिछले हफ्ते हैदराबाद में अपनी फिल्म प्रमोट करने पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान विजय देवराकोंडा ने कुछ ऐसा कर दिया कि लोग उनकी फिल्म बॉयकाट करने की मांग करने लगे. विजय देवरकोंडा की इस हरकत की वजह से उनकी खूब किरकिरी हुई.

एक्टर ने क्यों किया ऐसा

अब आपको बताते हैं कि आखिर विजय की इतना क्यों ट्रोल किया जा रहा है. आखिर क्यों लोग एक्टर की फिल्म को बॉयकॉट करना चाहते हैं. दरअसल हैदराबाद के एक प्रेस कांफ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए विजय देवरकोंडा ने अपने पैर ऊपर टेबल पर रख दिए, जिस वजह से उन्हें ट्रोल किया जाने लगा. हालांकि बाद में इस पर एक्टर ने रिएक्ट भी किया. हुआ यूं कि एक जर्नलिस्ट ने विजय से कहा कि जब 'टैक्सीवाला' रिलीज हुई थी तो वे उनसे खुलकर बात करने में सक्षम थे, हालांकि अब ऐसा नहीं है. इस पर विजय ने जर्नलिस्ट को दिलासा देते हुए उन्हें अपने पैर ऊपर करने को कहा और खुद अपने पैर भी ऊपर कर लिए. एक्टर ने कहा, 'चलो खुलकर बात करते हैं'. यह सुन वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. इस दौरान की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोग विजय देवरकोंडा को 'घमंडी' बुलाने लगे. इतना ही नहीं, कुछ लोग तो उनकी फिल्म 'लाइगर' को बॉयकाट करने की भी मांग कर रहे हैं.

Shame & Shame on you #VijayDeverakonda ! Look at his Atitude !! Always feet on the table. Bhai ?? Tum Ho Kon ? Kitni Blockbuster di Hain ??? Ghamandi Cheap Actor. #BoycottLiger !! pic.twitter.com/PwsQhDb0jT

— Umair Sandhu (@UmairSandu) August 19, 2022