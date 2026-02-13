Advertisement
trendingNow13108623
Hindi Newsबॉलीवुडशादी से पहले रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने लिया शॉकिंग फैसला! जानकर हो जाएंगे हैरान

शादी से पहले रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने लिया शॉकिंग फैसला! जानकर हो जाएंगे हैरान

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरों के बीच और एक बड़ी खबर है.रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों सितारों को हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने शादी का वीडियो की डील को लेकर अप्रोच किया था.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Feb 13, 2026, 07:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना

Vijay Deverkonda Rashmika Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरें लगातार सुर्खियों में है. कहा जा रहा है कि ये दोनों 26 फरवरी को राजस्थान के उदयुपर में शादी के बंधन में बंधेंगे. हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है.इन खबरों के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाल ही में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दोनों को शादी के वीडियो के लिए डील करने के लिए अप्रोच किया था. लेकिन, दोनों ने इस डील को साइन करने से मना कर दिया.

रिजेक्ट कर दी ओटीटी डील

टॉलीवुड न्यूज पोर्टल के मुताबिक कहा तो ये भी जा रहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म शादी के वीडियो के लिए दोनों को मोटी रकम दे रहा था. लेकिन, इन दोनों सितारों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर शादी को प्राइवेट रखने का फैसला किया. रिपोर्ट्स की मानें तो कपल नयनतारा के शादी के वीडियो को लेकर जो भी विवाद हुआ था उसे देखते हुए इन सब चीजों से बचना चाहता है.इन्हीं रिपोर्ट्स में कहा कि विजय शादी को प्राइवेट सेरेमनी रखना चाहते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

Opinion: कैसे एक गलती ने राजपाल यादव को कर दिया बर्बाद? कहां गई 80 करोड़ की संपत्ति और जमीन जायदाद

नहीं किया गया सेलिब्रिटीज को शादी में इनवाइट!

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरें बीते साल 2025, अक्टूबर में आई थीं. ये एक सीक्रेट सेरिमनी थी. जिसके बाद दोनों अपने हाथ में अंगूठी पहने तो दिखाई दिए लेकिन, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया. वहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कपल इसी साल 26 फरवरी को शादी करने वाला है. जो कि उदयपुर में होने वाली है. करीबी सूत्रों की मानें तो इस शादी में किसी भी सेलिब्रिटी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया गया है. शादी की इन खबरों के बीच ये कपल हाल ही में एक साथ छुट्टियां मनाकर वापस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुआ था. जिसके वीडियो खूब वायरल हुए थे.शादी की खबरों के बीच इन दोनों की अपकमिंग मूवी रानाबली का पहला लुक आउट हो गया है. जिसमें ये दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.

 

 

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Vijay DeverkondaRashmika Mandanna

Trending news

नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
Punjab
नशे के विरुद्ध युद्ध में तस्करों पर निर्णायक एक्शन, गवर्नर ने की मान सरकार की तारीफ
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
West Bengal news
SIR के दौरान बंगाल के वोटर ने चुनाव आयोग को थमाया जन्म से पहले का बर्थ सर्टिफिकेट
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
Telangana Nagar Nikay Chunav Result 2026
तेलंगाना में कांग्रेस का झंडा बुलंद, निकाय चुनाव में बनी बड़ी ताकत; BJP का क्या हुआ
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
National News
भारत का नक्शा हटाने के लिए PAK ने किया था US को मजबूर? कांग्रेस ने जयशंकर को घेरा
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
Anil Chauhan
चीन के साथ क्यों पंचशील समझौता करना चाहते थे नेहरू, वो भूल जिसने बढ़ाया टकराव
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
India Egypt relation
'वो आया और उसने देखा...', मिस्र में मिला 2000 साल पुराना तमिल लेख, कौन था वो भारतीय
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
harry boxer
रोहित शेट्टी और अब रणवीर सिंह...कौन है सिनेमा के सितारों को धमकाने वाला हरी बॉक्सर?
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
bengal violence
'बाहरी' कोडवर्ड से नक्सलियों की मुखबिरी... जब बंगाल में शुरू हुई धर्म की पॉलिटिक्स
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
ajit pawar plane crash
ऐसा क्यों नहीं हो रहा है...? रोहित पवार ने फिर उठाए VSR कंपनी पर सवाल, की ये मांग
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'
Gaurav Gogoi
'पाकिस्तान ने मेरे बेटे को कारगिल में मार डाला, फिर दुश्मन देश क्यों गए गौरव गोगोई'