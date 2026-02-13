शादी से पहले रश्मिका मंदाना- विजय देवरकोंडा ने लिया शॉकिंग फैसला! जानकर हो जाएंगे हैरान

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की खबरों के बीच और एक बड़ी खबर है.रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों सितारों को हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने शादी का वीडियो की डील को लेकर अप्रोच किया था.
Vijay Deverkonda Rashmika Wedding: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी की खबरें लगातार सुर्खियों में है. कहा जा रहा है कि ये दोनों 26 फरवरी को राजस्थान के उदयुपर में शादी के बंधन में बंधेंगे. हालांकि आधिकारिक तौर पर दोनों ने इस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है.इन खबरों के बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाल ही में एक ओटीटी प्लेटफॉर्म ने दोनों को शादी के वीडियो के लिए डील करने के लिए अप्रोच किया था. लेकिन, दोनों ने इस डील को साइन करने से मना कर दिया.
रिजेक्ट कर दी ओटीटी डील
टॉलीवुड न्यूज पोर्टल के मुताबिक कहा तो ये भी जा रहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म शादी के वीडियो के लिए दोनों को मोटी रकम दे रहा था. लेकिन, इन दोनों सितारों ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर शादी को प्राइवेट रखने का फैसला किया. रिपोर्ट्स की मानें तो कपल नयनतारा के शादी के वीडियो को लेकर जो भी विवाद हुआ था उसे देखते हुए इन सब चीजों से बचना चाहता है.इन्हीं रिपोर्ट्स में कहा कि विजय शादी को प्राइवेट सेरेमनी रखना चाहते हैं.
नहीं किया गया सेलिब्रिटीज को शादी में इनवाइट!
विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की सगाई की खबरें बीते साल 2025, अक्टूबर में आई थीं. ये एक सीक्रेट सेरिमनी थी. जिसके बाद दोनों अपने हाथ में अंगूठी पहने तो दिखाई दिए लेकिन, कुछ भी रिएक्ट नहीं किया. वहीं, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये कपल इसी साल 26 फरवरी को शादी करने वाला है. जो कि उदयपुर में होने वाली है. करीबी सूत्रों की मानें तो इस शादी में किसी भी सेलिब्रिटी गेस्ट को इनवाइट नहीं किया गया है. शादी की इन खबरों के बीच ये कपल हाल ही में एक साथ छुट्टियां मनाकर वापस एयरपोर्ट पर स्पॉट हुआ था. जिसके वीडियो खूब वायरल हुए थे.शादी की खबरों के बीच इन दोनों की अपकमिंग मूवी रानाबली का पहला लुक आउट हो गया है. जिसमें ये दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर करते नजर आएंगे.
