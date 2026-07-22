लीक हुई, कई बार टली, सेंसर में भी फंसी... आखिर कैसे रिलीज तक पहुंची विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन'?

Thalapathy Vijay Jana Nayagan: साउथ सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' 23 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म को रिलीज तक पहुंचने के लिए किन-किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
'जना नायकन' को पहले अक्टूबर 2025 में रिलीज किया जाना था, लेकिन इसे टालकर जनवरी के लिए आगे बढ़ा दिया गया. यह फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार थी. सब कुछ तय हो चुका था और फैंस थलापति विजय को आखिरी बार सिनेमाघरों में देखने के लिए उत्साहित थे. हालांकि, जनवरी में रिलीज से कुछ दिन पहले ही CBFC का सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में देरी के कारण इसे टाल दिया गया.
फिल्म के मेकर्स ने घोषणा की कि 'जना नायकन' 9 जनवरी 2026 को रिलीज नहीं होगी. उन्होंने इसके लिए 'हमारे नियंत्रण से बाहर की अपरिहार्य परिस्थितियों' का हवाला दिया. फिल्म की रिलीज टालने का यह फैसला CBFC सर्टिफिकेशन लंबित रहने के बीच लिया गया. बाद में खबर आई कि फिल्म शायद अप्रैल में रिलीज होगी, लेकिन इसे और आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि अप्रैल तक भी इसे CBFC का सर्टिफिकेट नहीं मिला. इससे फैंस एक बार फिर नाराज हो गए.
इस सबके बीच थलापति विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' 9 अप्रैल को ऑनलाइन लीक हो गई. लीक होने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने उस सोर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. फिल्म के प्रोडक्शन हाउस KVN प्रोडक्शन LLP की कानूनी टीम ने एक पब्लिक नोटिस जारी कर चेतावनी दी कि फिल्म का कोई भी लीक हुआ कंटेंट, जैसे क्लिप, इमेज या फिल्म का पूरा वर्जन, शेयर या सर्कुलेट न किया जाए.
विजय की फिल्म 'जना नायकन' को आखिरकार जुलाई में सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) से मंजूरी मिल गई. सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को 'A – एडल्ट ओनली' (सिर्फ वयस्कों के लिए) सर्टिफिकेट दिया.
सर्टिफिकेशन से पहले कई बदलाव किए गए, जिनमें TVK के जिक्र को हटाना, कुछ डायलॉग म्यूट करना और धार्मिक, राजनीतिक व संवेदनशील कंटेंट वाले विजुअल्स में बदलाव करना शामिल है. मंजूर की गई फिल्म की अवधि 3 घंटे 3 मिनट है. कई महीनों के इंतजार के बाद, थलापति विजय की फिल्म 'जना नायकन' (जो हिंदी में 'जन नेता' के नाम से रिलीज हो रही है) आखिरकार कल, 23 जुलाई, को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 'जना नायकन' कल पूरे भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसके हिंदी वर्जन का नाम 'जन नेता' रखा गया है. उम्मीद है कि यह फिल्म देशभर में 2,500 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होगी.
फिल्म ने ब्लॉक की गई सीटों को मिलाकर 15 करोड़ रुपये से ज्यादा की एडवांस बुकिंग की है. ब्लॉक बुकिंग को छोड़ दें, तो एडवांस बिक्री पहले ही 10 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, जिससे यह इस साल की सबसे बड़ी प्री-रिलीज हिट फिल्मों में से एक बन गई है. ज्यादातर एडवांस बुकिंग तमिल वर्जन के लिए हुई है, जिसके 5,000 से ज्यादा शो के लिए 4.17 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं. तेलुगु वर्जन ने भी दर्शकों को आकर्षित करना शुरू कर दिया है, हालांकि यह अभी काफी कम स्तर पर है.