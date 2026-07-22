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लीक हुई, कई बार टली, सेंसर में भी फंसी... आखिर कैसे रिलीज तक पहुंची विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन'?

Thalapathy Vijay Jana Nayagan: किसी बड़ी फिल्म का रिलीज से पहले विवादों में घिरना कोई नई बात नहीं है, लेकिन एक सुपरस्टार की इस फिल्म ने रिलीज तक पहुंचने के लिए जितनी मुश्किलों का सामना किया, उतना शायद ही किसी फिल्म ने किया हो. सेंसर सर्टिफिकेट में देरी, फिल्म लीक होने का झटका और लगातार टलती रिलीज के बावजूद आखिरकार विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' सिनेमाघरों में दस्तक देने को तैयार है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jul 22, 2026, 11:27 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:27 PM IST
लीक हुई, कई बार टली, सेंसर में भी फंसी... आखिर कैसे रिलीज तक पहुंची विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन'?

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Kajol Gupta

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काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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