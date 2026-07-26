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Box Office Blast: विजय की 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, 'धमाल 4' और The Odyssey ने भी दिखाई दमदार रफ्तार

Box Office Blast: इस समय सिनेमाघरों में एक नहीं, बल्कि तीन बड़ी फिल्मों के शो चल रहे हैं. जहां एक ओर थलपति विजय की 'जना नायकन' लगातार कमाई कर रही है, तो दूसरी ओर कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' और हॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म 'द ओडिसी' भी रेस में अपनी रफ्तार बनाए हुए है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 26, 2026, 11:36 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:36 AM IST
Box Office Blast: विजय की 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, 'धमाल 4' और The Odyssey ने भी दिखाई दमदार रफ्तार

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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