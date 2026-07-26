Box Office Blast: विजय की 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, 'धमाल 4' और The Odyssey ने भी दिखाई दमदार रफ्तार

बॉक्स ऑफिस पर इस समय फिल्मों की भीड़ भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन जो फिल्में सिनेमाघरों में मौजूद हैं, उनके बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. एक तरफ थलपति विजय की एक्शन फिल्म 'जन नायकन' तेजी से कमाई के नए आंकड़े छू रही है, तो दूसरी तरफ अजय देवगन और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' तीसरे हफ्ते में भी अपनी पकड़ बनाए हुए है. वहीं, हॉलीवुड की बड़ी फिल्म 'द ओडिसी' भी इंडियन ऑडियंस के बीच अपनी मजबूत जगह बना चुकी है. तीनों फिल्मों का सफर अलग है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इनकी रफ्तार देखने लायक है.