Box Office Blast: विजय की 'जन नायकन' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा, 'धमाल 4' और The Odyssey ने भी दिखाई दमदार रफ्तार

बॉक्स ऑफिस पर इस समय फिल्मों की भीड़ भले ही ज्यादा नहीं है, लेकिन जो फिल्में सिनेमाघरों में मौजूद हैं, उनके बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है. एक तरफ थलपति विजय की एक्शन फिल्म 'जन नायकन' तेजी से कमाई के नए आंकड़े छू रही है, तो दूसरी तरफ अजय देवगन और अरशद वारसी की कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' तीसरे हफ्ते में भी अपनी पकड़ बनाए हुए है. वहीं, हॉलीवुड की बड़ी फिल्म 'द ओडिसी' भी इंडियन ऑडियंस के बीच अपनी मजबूत जगह बना चुकी है. तीनों फिल्मों का सफर अलग है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इनकी रफ्तार देखने लायक है.
थलपति विजय की 'जन नायकन' ने रिलीज के तीसरे दिन शानदार वापसी की है. फिल्म ने पहले दिन अच्छी शुरुआत करने के बाद दूसरे दिन थोड़ी गिरावट देखी, लेकिन शनिवार को इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया.
सैकनिक रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने तीसरे दिन भारत में 28.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. ये दूसरे दिन की 21.15 करोड़ रुपये की कमाई से करीब 34.8 पर्सेंट ज्यादा है.तीन दिनों के अंदर ही फिल्म इंडिया में 100 करोड़ रुपये के आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गई है. एक्शन, स्टार पावर और विजय की फैन फॉलोइंग का असर साफ दिखाई दे रहा है. फिल्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सिनेमाघरों तक पहुंच रहे हैं.
सैटरडे की कमाई के बाद, 'जन नायकन' ने इंडिया में तीन दिनों में 92.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है. वहीं, फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 108.34 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. विदेशों में भी फिल्म अच्छा परफॉर्म कर रही है।. तीसरे दिन विदेशों से फिल्म ने करीब 20 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका इंटरनेशनल ग्रॉस कलेक्शन 63.50 करोड़ रुपये हो गया है.
जहां 'जन नायकन' नई रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है, वहीं 'धमाल 4' ने साबित कर दिया है कि अच्छी कॉमेडी का जादू लंबे समय तक चलता है. अजय देवगन और अरशद वारसी की ये फिल्म तीसरे हफ्ते में भी ऑडियंस को सिनेमाघरों तक खींच रही है. फिल्म के मजेदार किरदार, हल्की-फुल्की कहानी और कॉमेडी टाइमिंग ऑडियंस को पसंद आ रही है.
'धमाल 4' ने अपने 16वें दिन यानी तीसरे शनिवार को भी शानदार प्रदर्शन किया. सैकनिक के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 4.50 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. देशभर में फिल्म के 5,195 एक्टिव शो चल रहे हैं. इस कमाई के साथ फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 143.40 करोड़ रुपये हो गया है।वहीं, फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 170.61 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' भी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर मजबूत प्रदर्शन कर रही है. मैट डेमन स्टारर इस फिल्म ने भारत में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिक के अनुसार, फिल्म ने नौवें दिन इंडिया में 11.05 करोड़ रुपये की कमाई की. आठवें दिन के मुकाबले इसमें करीब 61 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली.फिल्म का इंडिया में कुल नेट कलेक्शन 108.20 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 129.15 करोड़ रुपये हो गया है. दुनियाभर में फिल्म की कमाई 368 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है.
हालांकि, आने वाले समय में 'द ओडिसी' के सामने नई मुश्किलें आने वाली है. टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की रिलीज के बाद हॉलीवुड ऑडियंस का ध्यान बंट सकता है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस की रेस में सबसे आगे निकलती है.