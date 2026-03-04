ग्रैंड सेलिब्रेशन से दूर रहे विजय-रश्मिका, स्टार कपल का बड़ा फैसला, हैदराबाद रिसेप्शन रखा ‘इनवाइट ओनली’

Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुडग्रैंड सेलिब्रेशन से दूर रहे विजय-रश्मिका, स्टार कपल का बड़ा फैसला, हैदराबाद रिसेप्शन रखा ‘इनवाइट ओनली’

एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने 26 जनवरी, 2026 को उदयपुर में रॉयल शादी करने के बाद हैदराबाद में 4 मार्च को ग्रैंड रिसेप्शन रखा है. इस रिसेप्शन की गेस्ट लिस्ट पहले काफी लंबी थी मगर अब इसमें से कई लोगों के नामों को हटा दिया गया है. 

Mar 04, 2026, 06:52 AM IST
एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना ने 26 फरवरी को उदयपुर में एक प्राइवेट सेरेमनी में शादी की थी. इसके बाद अब वो दोनों 4 मार्च को हैदराबाद में वेडिंग रिसेप्शन देने वाले हैं. इस रिसेप्शन को पहले काफी ग्रैंड बनाने की प्लानिंग की गई थी, जिसमें तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ सिनेमा की दुनिया के कई बड़े सितारे नजर आने वाले थे. 

लेकिन अब कपल ने अपने इस फैसले को बदलकर रिसेप्शन को प्राइवेट बना दिया है. खबरों के मुताबिक ये बदलाव दूल्हा-दुल्हन के साथ-साथ मेहमानों और आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है. वहीं रिसेप्शन की गेस्ट लिस्ट को और भी लिमिटेड कर दिया गया है और अब इस रिसेप्शन को ‘इनवाइट ओनली’ बना दिया गया, जिससे सिर्फ वही लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे जिनके पास इनविटेशन है. 

 

इन्विटेशन मिलने पर ले सकेंगे एंट्री

'VIROSH' की शादी से जुड़ी हर छोटी-बड़ी खबर सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है, जिसे पूरे भारत से खूब प्यार और ध्यान मिल रहा है. प्राइवेट वेडिंग सेरेमनी के बाद, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना का रिसेप्शन 4 मार्च की शाम को हैदराबाद में होने वाला है. इस रिसेप्शन को लेकर स्टार कपल की टीम द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा, वेलकम सेरेमनी पूरी तरह से तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ-साथ पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के लिए है, ये केवल बुलाए गए लोगों के लिए आयोजित किया जाएगा. 

गेस्ट लिस्ट को किया लिमिटेड 

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की टीम ने आगे कहा, हालांकि, शादी को लेकर लोगों के बीच की एक्साइटमेंट और ऑफिसर्स से राय लेने के बाद, गेस्ट लिस्ट को लिमिटेड कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों ने बड़े किसी भी इवेंट में ज्यादा मात्रा में लोगों के जमा होने, ट्रॉफिक जाम और किसी की भी सुरक्षा जोखिम को रोकने के लिए कड़े नियंत्रण की सलाह दी है.  मेहमानों, जनता और दूल्हा-दुल्हन की सुरक्षा का ध्यान रखना हमारी पहली प्रायोरिटी है. 

Vijay Deverakonda - Rashmika Mandanna wedding Reception

