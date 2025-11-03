Advertisement
सस्पेंस से भरी साउथ की ये फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, हर सीन में छिपा है ट्विस्ट, अकेले देखने से चक्करा जाएगा दिमाग!

Superhit South Movie: इन दिनों सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्मों को ऑडियंस खूब पसंद कर रही है, क्योंकि थ्रिलर फिल्मों में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलता है. इसलिए आज हम आपको एक ऐसी साउथ फिल्म के बारे में बताएंगे, जिससे अच्छे-अच्छों का दिमाग घुमा दिया था. आइए जानते हैं इस फिल्म की अनोखी कहानी को.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 03, 2025, 03:09 PM IST
इन दिनों साउथ सिनेमा के लोग अपनी फिल्मों की कहानी और कास्ट को लेकर काफी एक्टिव हैं, जिसके चलते वो ऐसी दमदार स्टोरी लेकर आ रहे हैं जो कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें. वहीं बात करें साउथ के स्टार्स की जो फिल्मों में अपनी मौजूदगी से उसे सुपरहिट बना सकते हैं, तो उसमें एक्टर विजय सेतुपति, सामंथा रुथ प्रभु, फहाद फासिल और राम्या कृष्णन जैसे कलाकारों का नाम शामिल है. लेकिन क्या हो जब ये सारे स्टार्स एक साथ एक ही एक फिल्म में देखने को मिलें? जी हां! आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताएंगे, जिसमें आपके सभी पसंदीदा कलाकार देखने को मिलेंगे.

फिल्म की दमदार कास्ट
आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि फिल्म ‘सुपर डीलैक्स’ है. इस फिल्म में साउथ के मंझे हुए कलाकार देखने को मिलेंगे, जो आपको कुर्सी से हिलने नहीं देंगे. फिल्म ‘सुपर डीलैक्स’ में आपको एक्टर  विजय सेतुपति, सामंथा रुथ प्रभु, फहाद फासिल और राम्या कृष्णन एक साथ देखने को मिलेंगे. वहीं इस फिल्म की कहानी इतनी दमदार है कि आपका दिमाग घुमा देगी. फिल्म सुपर डीलक्स एक सस्पेंस और थ्रिलर मूवी है, दो की चार लोगों के आसपास घूमती रहती है. 

इस ओटीटी पर फिल्म अवेलेबल है
‘सुपर डीलैक्स’ फिल्म की कहानी में ये चार लोग एक मकसद के लिए आपस में जुड़ते हैं और फिल्म में क्रिएट किए गए जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल को आपको कहानी के अंत से पहले हिलने नहीं देगा. इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने खूब पसंद किया था. वहीं अगर आप सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर फिल्मों को देखना पसंद करते हैं तो इसे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. 

