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बेटे की डेब्यू फिल्म के आड़े आए पिता! थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ की वजह से टलेगी जेसन संजय की ‘सिग्मा’?

Vijay Thalapathy Jana Nayagan Vs Son Jason Sanjay Sigma​: साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के सीएम थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज डेट सामने आते ही हड़कंप मच गया है. इस फिल्म की वजह से खुद विजय के बेटे जेसन संजय की डेब्यू फिल्म संकट में आ गई है. बाप-बेटे की इस बॉक्स ऑफिस टक्कर की पूरी कहानी जानने के लिए आगे पढ़ें.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 15, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:20 AM IST
बेटे की डेब्यू फिल्म के आड़े आए पिता! थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ की वजह से टलेगी जेसन संजय की ‘सिग्मा’?
Image Credit: Vijay Thalapathy Jana Nayagan Vs Son Jason Sanjay SigmaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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