/बेटे की डेब्यू फिल्म के आड़े आए पिता! थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ की वजह से टलेगी जेसन संजय की ‘सिग्मा’?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और साउथ सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार थलापति विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर उनके फैंस के बीच जबरदस्त दीवानगी देखने को मिल रही है. भले ही फिल्म के मेकर्स ने अभी तक इसकी रिलीज को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, लेकिन थिएटर्स और टिकट बुकिंग ऐप्स ने इसे 24 जुलाई को रिलीज करने के लिए लिस्ट कर दिया है. वहीं, सोशल मीडिया पर तो ये भी चर्चा चल रही है कि फिल्म एक दिन पहले यानी 23 जुलाई को ही सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है.
फिल्म को लेकर लोगों का इंतजार अब खत्म होने वाला है, लेकिन विजय की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म की रिलीज डेट सामने आने के बाद उनके अपने ही घर में टेंशन का माहौल बन गया है. दरअसल सुपरस्टार विजय के बेटे जेसन संजय की पहली डायरेक्शनल फिल्म ‘सिग्मा’ 31 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार थी. लेकिन अब पिता की फिल्म ‘जन नायकन’ के ठीक एक हफ्ते बाद आने की वजह से जेसन संजय की डेब्यू फिल्म ‘सिग्मा’ की रिलीज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं
मनोरंजन जगत की ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो बॉक्स ऑफिस पर ‘जन नायकन’ के जबरदस्त क्रेज और सिनेमाघरों की कमी को देखते हुए ‘सिग्मा’ की रिलीज को अगस्त तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है. फिल्म के मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहते कि पिता और बेटे की फिल्में सिर्फ एक हफ्ते के गैप में रिलीज हों. ऐसा होने से दोनों ही फिल्मों के बिजनेस और थिएटर्स की गिनती पर सीधा असर पड़ेगा. हालांकि, लाइका प्रोडक्शंस ने अभी तक जेसन संजय की फिल्म को पोस्टपोन करने की कोई जानकारी शेयर नहीं की है.
एच. विनोथ के डायरेक्शन में बनकर तैयार हुई फिल्म ‘जन नायकन’ को पहले इसी साल जनवरी में पोंगल के बड़े फेस्टिवल पर रिलीज किया जाना था. लेकिन सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिलने में हुई देरी और कुछ कानूनी विवादों की वजह से फिल्म समय पर रिलीज नहीं हो सकी. हाल ही में सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ‘A’ सर्टिफिकेट दिया है, जिसके बाद अब इसे थिएटर्स में रिलीज करने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है. ये सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म है, क्योंकि इसके बाद वे पूरी तरह राजनीति में उतर चुके हैं.
अगर फिल्म ‘जन नायकन’ की कहानी की बात करें तो ये एक ऐसे आम इंसान के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपने इलाके में होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है और अचानक सबका लीडर बन जाता है. इस फिल्म में थलापति विजय के साथ बॉबी देओल, पूजा हेगड़े और ममिता बैजू जैसे बड़े और मंझे हुए कलाकारों की टोली लीड रोल में नजर आने वाली है. फिल्म को लेकर ये भी चर्चा है कि ये तेलुगु की सुपरहिट फिल्म ‘भगवंत केसरी’ की ऑफिशियल रीमेक है. कुछ समय पहले इस फिल्म की फुटेज भी लीक हो गई थी.
दूसरी तरफ जेसन संजय की फिल्म ‘सिग्मा’ को बड़े बजट पर लाइका प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया जा रहा है. इस फिल्म में साउथ के मशहूर एक्टर संदीप किशन और एक्ट्रेस फरिया अब्दुल्ला मुख्य किरदारों में नजर आने वाले हैं. जेसन संजय इस फिल्म से अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो फिल्म की रिलीज को लेकर कोई जल्दबाजी या रिस्क नहीं लेना चाहते. अब देखना ये होगा कि क्या जेसन संजय अपने पिता की फिल्म के सामने अपनी फिल्म को रिलीज करने का फैसला बदलते हैं या नहीं?