/‘जन नायकन’ लीक विवाद... रिलीज से पहले थलापति विजय ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड का आदेश क्यों?

अगर सेंसर बोर्ड फिल्म के कुछ सीन पर कैंची चलाने या उन्हें बदलने के लिए कहता है, तो फिल्म के फाइनल कट को तैयार होने में काफी समय लग सकता है. इस देरी की वजह से फिल्म की रिलीज की पूरी प्लानिंग गड़बड़ा सकती है, जिसके चलके मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों ही इस वक्त काफी टेंशन में हैं. इसी गहमागहमी के बीच सुपरस्टार थलापति विजय का एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है, जिसने पूरी सिनेमा इंडस्ट्री का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है. खबरों की मानें तो विजय ने फिल्म के मेकर्स से साफ-साफ कह दिया है कि अगर किसी भी वजह से फिल्म समय पर रिलीज नहीं हो पाती है या डिस्ट्रीब्यूटर्स को कोई घाटा होता है, तो उनका पूरा पैसा तुरंत वापस कर दिया जाए.