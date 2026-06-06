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‘जन नायकन’ लीक विवाद... रिलीज से पहले थलापति विजय ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड का आदेश क्यों?

Thalapathy Vijay Last Film: साउथ सुपरस्टार और तमिलनाडु के CM थलापति विजय की आने वाली फिल्म ‘जन नायकन’ रिलीज से पहले ही बड़ी मुसीबत में फंस गई है. फिल्म के कुछ बेहद जरूरी सीन ऑनलाइन लीक हो गए हैं, जिसने मेकर्स की नींद उड़ा दी है. इस बड़े नुकसान के बीच थलापति विजय ने एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला लिया है, जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 06, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:10 AM IST
‘जन नायकन’ लीक विवाद... रिलीज से पहले थलापति विजय ने बढ़ाई मेकर्स की टेंशन, डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड का आदेश क्यों?
Image Credit: Thalapathy Vijay Last Film Jana Nayakan

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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