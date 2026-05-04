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Hindi Newsबॉलीवुडरुझानों के बीच जीत का जश्न! थलापति विजय के घर दिखा खुशनुमा माहौल, झूमते-नाचते नजर आए परिवार के लोग

रुझानों के बीच जीत का जश्न! थलापति विजय के घर दिखा खुशनुमा माहौल, झूमते-नाचते नजर आए परिवार के लोग

Tamil Nadu Elections 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के शुरुआती रुझानों में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. बताया जा रहा है कि व उनकी पार्टी कई सीटों पर आगे चल रही है. सोशल मीडिया पर ढेरों वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें विजय के फैंस से लेकर उनके परिवार वालों के बीच खुशियों भरा महौल देखने को मिल रहा है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 04, 2026, 02:14 PM IST
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Thalapathy Vijay Tamil Nadu Election 2026
Thalapathy Vijay Tamil Nadu Election 2026

Thalapathy Vijay Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का इंतजार अभी जारी है. शुरुआती रुझानों में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम को लेकर काफी चर्चा हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में मजबूत परफॉर्म किया है. कई सीटों पर वे आगे चलने की बात सामने आ रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर लोग इसे ऐतिहासिक शुरुआत बता रहे हैं और विजय के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें थलापति विजय के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है. कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि शुरुआती रुझानों और समर्थन को देखते हुए ये इंतजाम किए गए हैं. एक और वीडियो में उनके परिवार के लोग भी माहौल को देखते हुए हल्की खुशी मनाते दिख रहे हैं. हालांकि, अभी आधिकारिक नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पता चलेगा आखिर कौन कितने पनी में है. 

विजय की बहन ने जाहिर की खुशी 

इसी बीच उनकी बहन का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें में वे अपने खुश जाहिर करते हुए कहती हैं, ‘वे एक यंग और एनर्जेटिक इंसान हैं और तमिलनाडु में हर कोई उनसे सबसे बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वे सभी में सबसे अच्छा कर सकते हैं. अपनी आखिरी स्पीच में, उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं. चुनाव से पहले वे जो बोलते हैं, वे निश्चित रूप से पक्का करेंगे कि वह हो... ये एक बहुत बड़ी जीत है’.

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2024 में राजनीति में रखा था कदम 

थलापति विजय ने 2 फरवरी, 2024 को अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) की शुरुआत की थी. उस समय कई लोगों ने इसे सिर्फ फैन क्लब से जुड़ा कदम बताया था. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से दूरी बनाकर सिर्फ 2026 विधानसभा चुनाव पर ध्यान देने का फैसला किया था. अब कहा जा रहा है कि उनका ये लंबा प्लान धीरे धीरे असर दिखा रहा है और लोगों का समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान विजय की रैलियों में भारी भीड़ देखी गई थी. 

विजय की पार्टी चल रही आगे 

विरोध करने वाले लोगों का मानना था कि ये सिर्फ फिल्मी फैंस हैं, लेकिन मतदान के दिन लोगों की भागीदारी ने सबको हैरान कर दिया. करीब 84.8 प्रतिशत मतदान होने की बात सामने आई है. इससे ये हिंट मिला कि लोग सिर्फ फैन नहीं बल्कि वोटर के तौर पर भी सामने आए हैं. इसी वजह से उनकी एंट्री को खास माना जा रहा है. विजय की पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कई वादे किए हैं. इसमें महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना, युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक मदद जैसे मुद्दे शामिल हैं. 

थलापति विजय की टोटल नेटवर्थ

इससे राज्य की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है. लंबे समय से यहां द्रमुक और अन्नाद्रमुक का दबदबा रहा है, लेकिन अब नया राजनीति ऑप्शन लोगों के बीच चर्चा में है और मुकाबला दिलचस्प हो गया है. बताया जा रहा है कि थलापति विजय ने अपनी संपत्ति का भी खुलासा किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी टोटल नेटवर्थ 404.58 से 624 करोड़ के बीच बताई जात है. अब देखना ये है कि पूरा रिजल्ट आने के बाद उनकी पार्टी कितने पानी में इसका पता भी चल जाएगा. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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