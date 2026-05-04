रुझानों के बीच जीत का जश्न! थलापति विजय के घर दिखा खुशनुमा माहौल, झूमते-नाचते नजर आए परिवार के लोग

Thalapathy Vijay Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों का इंतजार अभी जारी है. शुरुआती रुझानों में थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम को लेकर काफी चर्चा हो रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पार्टी ने अपने पहले ही चुनाव में मजबूत परफॉर्म किया है. कई सीटों पर वे आगे चलने की बात सामने आ रही है. इसी बीच सोशल मीडिया पर लोग इसे ऐतिहासिक शुरुआत बता रहे हैं और विजय के राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें थलापति विजय के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है. कई पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं. बताया जा रहा है कि शुरुआती रुझानों और समर्थन को देखते हुए ये इंतजाम किए गए हैं. एक और वीडियो में उनके परिवार के लोग भी माहौल को देखते हुए हल्की खुशी मनाते दिख रहे हैं. हालांकि, अभी आधिकारिक नतीजों का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद पता चलेगा आखिर कौन कितने पनी में है.

विजय के घर का माहौल#Vijay pic.twitter.com/UQO1mkC7qb Add Zee News as a Preferred Source — Puneet Kumar Singh (@puneetsinghlive) May 4, 2026

अभी-अभी खबर मिली विजय अन्नान के घर पर जश्न शुरू हो गया है... pic.twitter.com/fyDlaNt5K8 — Vatsala Singh (@_vatsalasingh) May 4, 2026

विजय की बहन ने जाहिर की खुशी

इसी बीच उनकी बहन का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें में वे अपने खुश जाहिर करते हुए कहती हैं, ‘वे एक यंग और एनर्जेटिक इंसान हैं और तमिलनाडु में हर कोई उनसे सबसे बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वे सभी में सबसे अच्छा कर सकते हैं. अपनी आखिरी स्पीच में, उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं. चुनाव से पहले वे जो बोलते हैं, वे निश्चित रूप से पक्का करेंगे कि वह हो... ये एक बहुत बड़ी जीत है’.

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2024 में राजनीति में रखा था कदम

थलापति विजय ने 2 फरवरी, 2024 को अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) की शुरुआत की थी. उस समय कई लोगों ने इसे सिर्फ फैन क्लब से जुड़ा कदम बताया था. उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से दूरी बनाकर सिर्फ 2026 विधानसभा चुनाव पर ध्यान देने का फैसला किया था. अब कहा जा रहा है कि उनका ये लंबा प्लान धीरे धीरे असर दिखा रहा है और लोगों का समर्थन बढ़ता नजर आ रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान विजय की रैलियों में भारी भीड़ देखी गई थी.

#WATCH चेन्नई, तमिलनाडु: राज्य की कुल 234 सीटों में से 109 सीटों पर आगे चल रही TVK के बारे में TVK चीफ विजय की बहन ने कहा, "... वे एक युवा और एनर्जेटिक इंसान हैं और तमिलनाडु में हर कोई उनसे सबसे बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहा है और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि वे सभी में सबसे… pic.twitter.com/0GvfsxrBDV — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 4, 2026

विजय की पार्टी चल रही आगे

विरोध करने वाले लोगों का मानना था कि ये सिर्फ फिल्मी फैंस हैं, लेकिन मतदान के दिन लोगों की भागीदारी ने सबको हैरान कर दिया. करीब 84.8 प्रतिशत मतदान होने की बात सामने आई है. इससे ये हिंट मिला कि लोग सिर्फ फैन नहीं बल्कि वोटर के तौर पर भी सामने आए हैं. इसी वजह से उनकी एंट्री को खास माना जा रहा है. विजय की पार्टी ने अपने घोषणापत्र में कई वादे किए हैं. इसमें महिलाओं के लिए ‘अन्नपूर्णी सुपर सिक्स’ योजना, युवाओं के लिए रोजगार और आर्थिक मदद जैसे मुद्दे शामिल हैं.

तमिलनाडु मे जीत की तरफ बढ़ने पर थालापति अपने चाहने वालो से रूवरु हो रहे है विजय का मुख्य मंत्री बनना लगभग तय हो गया है pic.twitter.com/uErLSbUUwy — Mohd. Arif (@MohdArif396) May 4, 2026

थलापति विजय की टोटल नेटवर्थ

इससे राज्य की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है. लंबे समय से यहां द्रमुक और अन्नाद्रमुक का दबदबा रहा है, लेकिन अब नया राजनीति ऑप्शन लोगों के बीच चर्चा में है और मुकाबला दिलचस्प हो गया है. बताया जा रहा है कि थलापति विजय ने अपनी संपत्ति का भी खुलासा किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी टोटल नेटवर्थ 404.58 से 624 करोड़ के बीच बताई जात है. अब देखना ये है कि पूरा रिजल्ट आने के बाद उनकी पार्टी कितने पानी में इसका पता भी चल जाएगा.