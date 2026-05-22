एक फिल्म के 275 करोड़ लेते थे तमिलनाडु के CM? कभी लुक्स और आवाज का उड़ता था मजाक, आज 624 करोड़ के मालिक हैं थलापति विजय

Vijay Thalapathy Success Story: थलापति विजय आज साउथ सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में गिने जाते हैं, लेकिन उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा. चेन्नई में जन्मे विजय फिल्मी परिवार से थे, फिर भी उन्हें शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा. उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर डायरेक्टर थे. उनकी मां शोभा चंद्रशेखर सिंगर और प्रोड्यूसर थीं. बचपन से ही विजय फिल्मों के माहौल में रहे. लेकिन छोटी बहन विद्या की कम उम्र में मौत ने उन्हें अंदर से बदल दिया, जिसके बाद वे काफी शांत और कम बोलने वाले इंसान बन गए.

जोसेफ विजय चंद्रशेखर उर्फ विजय ने चेन्नई के स्कूलों से पढ़ाई करने के बाद लोयोला कॉलेज में एडमिशन लिया था. लेकिन फिल्मों में बढ़ती बिजीनेस की वजह से उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी. उन्होंने पहले चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्मों में काम किया और फिर साल 1992 में ‘नालैया थीरपु’ से लीड हीरो बने. हालांकि, शुरुआत उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं थी. उनकी कई फिल्में फ्लॉप रहीं. लोग उनके लुक्स, आवाज और एक्टिंग का मजाक उड़ाते थे. कई लोगों ने ये तक कह दिया था कि विजय हीरो बनने लायक नहीं हैं.

आलोचना के बाद छोड़ना चाहते थे एक्टिंग

लगातार फ्लॉप फिल्मों और क्रिटिसिज्म की वजह से विजय काफी टूट गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने एक्टिंग छोड़ने तक का मन बना लिया था. लेकिन उनके पिता ने उन्हें हार न मानने की सलाह दी. इसके बाद विजय ने खुद पर जमकर मेहनत की. उन्होंने डांस, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग डिलीवरी पर खास ध्यान दिया. साल 1996 में आई फिल्म ‘पूवे उनाक्कागा’ उनके करियर की पहली बड़ी हिट बनी. इस फिल्म ने उन्हें रोमांटिक हीरो के तौर पर पहचान दिलाई और फैमिली ऑडियंस के बीच उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ गई.

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‘घिल्ली’ और ‘थुप्पाक्की’ ने बदली किस्मत

धीरे-धीरे विजय ने अपनी इमेज बदली और एक्शन फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाया. ‘थिरुमलाई’, ‘घिल्ली’, ‘थुप्पाक्की’, ‘मर्सल’, ‘मास्टर’ और ‘लियो’ जैसी फिल्मों ने उन्हें तमिल सिनेमा का बड़ा मास सुपरस्टार बना दिया. उनकी एंट्री, डायलॉग और डांस स्टाइल यंगस्टर्स के बीच काफी फेमस हुए. खास बात ये रही कि विजय ने कभी विवादों में पड़कर जवाब नहीं दिया. उन्होंने हमेशा अपने काम से लोगों की सोच बदली. आज वे करोड़ों फीस लेने वाले भारत के सबसे महंगे एक्टर्स में गिने जाते हैं और उनकी फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं.

पिता से विवाद और राजनीति में एंट्री

2020 में विजय और उनके पिता एस.ए. चंद्रशेखर के रिश्ते चर्चा में आ गए थे. दरअसल, उनके पिता ने एक राजनीतिक संगठन रजिस्टर कराया था, जिससे विजय ने खुद को अलग बताया. इसके बाद दोनों के रिश्तों में तनाव की खबरें सामने आईं. हालांकि, बाद में परिवार में सब ठीक हो गया. इसी बीच विजय की फिल्मों में राजनीति और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी दिखने लगे. 2024 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ यानी TVK लॉन्च की. उन्होंने युवाओं और साफ राजनीति की बात करते हुए खुद को जनता के नेता के रूप में पेश किया.

सुपरस्टार से मुख्यमंत्री बनने तक का सफर

राजनीति में आने के बाद विजय का फैन नेटवर्क तेजी से मजबूत होता गया. युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स ने उन्हें खूब सपोर्ट दिया. चुनाव प्रचार में उन्होंने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और एजुकेशन जैसे मुद्दे उठाए. इसके बाद उनकी पार्टी को बड़ी सक्सेस मिली और विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए. पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1999 में संगीता सोरनलिंगम से शादी की थी और उनके दो बच्चे हैं. हाल के समय में तलाक की खबरों ने भी सुर्खियां बटोरीं. हालांकि, इस पर परिवार की तरफ से कोई साफ बयान सामने नहीं आया.