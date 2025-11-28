Advertisement
2 साल तमन्ना भाटिया को डेट, अब ब्रेकअप के 8 महीने बाद इस हसीना पर लट्टू हुए विजय वर्मा? नाम सुनकर उड़ जाएंगे तोते

Vijay Varma Dating Rumours: विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया ने एक दूसरे को 2022 में डेट करना शुरू किया था. दोनों की मुलाकात ‘लस्ट स्टोरीज 2’ की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को 2 साल डेट किया और इस साल की शुरुआत में दोनों अलग हो गए और अब ब्रेकअप के 8 महीने और 22 दिन बाद विजय वर्मा का दिल इस हसीना पर आ गया.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Nov 28, 2025, 07:59 AM IST
तमन्ना भाटिया से ब्रेकअप के बाद इस हसीना पर लट्टू हुए विजय वर्मा!
Vijay Varma New Dating Rumours: बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा अपनी दमदार एक्टिंग और अलग तरह के किरदारों के लिए पहचाने जाते हैं. उनके किरदार जितने दमदार होते हैं, उससे कई ज्यादा दिलचस्प उनकी पर्सनल लाइफ है. विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया हमेशा अपनी डेटिंग और ब्रेकअप को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. दोनों ने 2022 में एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था. उनकी मुलाकात ‘लस्ट स्टोरीज 2’ की शूटिंग के दौरान हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 2 साल एक-दूसरे को डेट किया. 

हालांकि, इस साल 2025 की शुरुआत यानी मार्च में दोनों अलग हो गए और इस खबर ने उनके फैंस को भी हैरान कर दिया था. वहीं, अब ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि तमन्ना से ब्रेकअप के 8 महीने 22 दिन बाद विजय वर्मा का दिल एक और हसीना पर आ गया है. जब विजय और तमन्ना के डेटिंग की खबरें आई थीं, तब फैंस को दोनों की क्यूट केमिस्ट्री खूब पसंद आई थी. अपने एक इंटरव्यू में तमन्ना ने माना भी था कि विजय उनके ‘हैप्पी प्लेस’ हैं. उन्होंने कहा था कि दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग बन चुकी है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

तमन्ना-विजय 2 साल डेटिंग के बाद हुए अलग

उनकी बातों से ये साफ झलक रहा था कि दोनों एक-दूसरे को लेकर काफी कम्फर्टेबल थे, लेकिन 2025 के शुरुआती महीनों में अचानक खबरें आने लगी कि विजय और तमन्ना ने अपने 2 साल पुराने रिलेशनशिप को खत्म करने का फैसला कर लिया है. बताया गया कि ये फैसला दोनों की आपसी सहमति से लिया. दोनों ने तय किया कि रिश्ते को खत्म करने के बावजूद वे दोस्त बने रहेंगे. इन खबरों ने फैंस के बीच काफी हलचल मचा दी थी, क्योंकि दोनों की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे और शादी का इंतजार कर रहे थे. 

अब इस हसीना पर आया विजय का दिल?

वहीं, अगर विजय के नए डेटिंग रूमर्स की बात करें तो सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है कि विजय वर्मा अब एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ वक्त बिता रहे हैं. हाल ही में दोनों को मुंबई के एक कैफे के बाहर साथ देखा गया. वायरल फोटो-वीडियो में दोनों मस्ती वाले मूड में दिखे, हंसते हुए और एक-दूसरे को गले लगाते नजर आए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि शायद ये दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. हालांकि, दोनों में से किसी का अभी तक कोई बयान नहीं आया. 

शादी के मूड में तमन्ना भाटिया- रिपोर्ट

एक हालिया इवेंट में विजय वर्मा ने रिश्तों को लेकर भी बात की थी. उन्होंने कहा था कि जिंदगी में हर रिश्ता अलग टेस्ट वाली आइसक्रीम की तरह होता है. कभी मीठा, कभी नमकीन, कभी ठंडा तो कभी थोड़ा अजीब. उन्होंने सलाह दी कि जो भी आपके जीवन में आए, उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पल को एंजॉय करना चाहिए. हालांकि, ये बाद अगल है कि उनकी ये बात लोगों को कुछ खास हजम नहीं हुई. वहीं, एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि तमन्ना अब जल्द शादी करना चाहती हैं, क्योंकि वे 30s की उम्र में हैं. 

