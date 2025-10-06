Advertisement
trendingNow12950746
Hindi Newsबॉलीवुड

Manish Malhotra की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के गाने की रिलीज डेट हुई आउट, इस दिन सुन पाएंगे ‘आप इस धूप में…’

Gustaakh: बॉलीवुड के पॉपुलर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की प्रोडक्शन डेब्यू फिल्म 'गुस्ताख इश्क' का नया गाना 'आप इस धूप में' जल्द ही दर्शकों के बीच आने वाला है. फिल्म की टीम ने सोमवार को इस गाने की रिलीज डेट की घोषणा कर दी है.

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 06, 2025, 10:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Manish Malhotra की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के गाने की रिलीज डेट हुई आउट, इस दिन सुन पाएंगे ‘आप इस धूप में…’

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 21 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं इस फिल्म के निर्माताओं ने फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए पहले गाने की झलक शेयर कर दी है. सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर गाने के मोशन वीडियो के साथ रिलीज डेट भी शेयर की गई है, जिसके साथ एक प्यारा कैप्शन भी दिया गया. कैप्शन में लिखा गया, ‘गुलजार साहब के जादुई शब्द, विशाल भारद्वाज की मधुर धुन और अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज में प्यार का जादू बिखरेगा. बस एक दिन का इंतजार. 'आप इस धूप में' गाना मंगलवार को रिलीज होगा.’

फिल्म 'गुस्ताख इश्क'
एक्टर विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर दर्शकों में पहले से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ये जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएगी, जिसे देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर और प्रोमो पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं. गाने के मोशन वीडियो में दिखाई गई रोमांटिक झलकियां दर्शकों को लुभा रही हैं, जिसे देख फैंस और इंडस्ट्री के कई लोग कमेंट कर रहे हैं.

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

स्टार्स ने फिल्म को लेकर दी राय
एक्ट्रेस उर्मिला मांतोडकर ने कमेंट सेक्शन पर बस दो हार्ट इमोजी शेयर किए. वहीं, मनीष मल्होत्रा के भाई दिनेश मल्होत्रा और रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा साहनी ने भी हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया. फिल्म 'गुस्ताख इश्क' एक रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, जुनून और भावनाओं की कहानी पेश करता है. यह फिल्म दर्शकों को एक नई प्रेम कहानी का अनुभव कराने के लिए तैयार है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

gushtaakh ishqsong aap iss dhoop meinVijay VermaFatima Sana Sheikh

Trending news

एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
Drone
एआई से लैस दुनिया के 5 सबसे खतरनाक स्टील्थ ड्रोन, भारत का भी ये अचूक वेपन भी शामिल
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
himachal govt employees protest
हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही सैलरी, उतरे सड़कों पर
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
BR Gavai
'हर भारतीय गुस्से में है...', अचानक PM ने क्यों मिलाया चीफ जस्टिस को फोन
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
rss
Explainer: बिहार के रण में RSS ने उतारा 'मिशन त्रिशूल', क्या विपक्ष के लिए बनेगा सिर
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा