Manish Malhotra की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' के गाने की रिलीज डेट हुई आउट, इस दिन सुन पाएंगे ‘आप इस धूप में…’

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' 21 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं इस फिल्म के निर्माताओं ने फैंस का उत्साह बढ़ाने के लिए पहले गाने की झलक शेयर कर दी है. सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर गाने के मोशन वीडियो के साथ रिलीज डेट भी शेयर की गई है, जिसके साथ एक प्यारा कैप्शन भी दिया गया. कैप्शन में लिखा गया, ‘गुलजार साहब के जादुई शब्द, विशाल भारद्वाज की मधुर धुन और अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज में प्यार का जादू बिखरेगा. बस एक दिन का इंतजार. 'आप इस धूप में' गाना मंगलवार को रिलीज होगा.’

फिल्म 'गुस्ताख इश्क'

एक्टर विजय वर्मा और फातिमा सना शेख स्टारर फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को लेकर दर्शकों में पहले से ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की ये जोड़ी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएगी, जिसे देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का ट्रेलर और प्रोमो पहले ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुके हैं. गाने के मोशन वीडियो में दिखाई गई रोमांटिक झलकियां दर्शकों को लुभा रही हैं, जिसे देख फैंस और इंडस्ट्री के कई लोग कमेंट कर रहे हैं.

स्टार्स ने फिल्म को लेकर दी राय

एक्ट्रेस उर्मिला मांतोडकर ने कमेंट सेक्शन पर बस दो हार्ट इमोजी शेयर किए. वहीं, मनीष मल्होत्रा के भाई दिनेश मल्होत्रा और रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा साहनी ने भी हार्ट इमोजी के साथ कमेंट किया. फिल्म 'गुस्ताख इश्क' एक रोमांटिक ड्रामा है, जो प्यार, जुनून और भावनाओं की कहानी पेश करता है. यह फिल्म दर्शकों को एक नई प्रेम कहानी का अनुभव कराने के लिए तैयार है.